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वैभव सूर्यवंशी टेस्ट क्रिकेट में मचा सकते हैं ऋषभ पंत जैसा धमाल, उनकी ये काबिलियत करती है पूर्व कप्तान को हैरान

May 03, 2026 02:09 pm ISTLokesh Khera लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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वैभव सूर्यवंशी लगातार अपने बल्ले से धमाल मचाकर हर किसी का ध्यान अपनी ओर खींच रहे हैं। लगातार उनके सीनियर टीम में डेब्यू की बातें हो रही है। इस कड़ी में एरोन फिंच का कहना है कि वैभव टेस्ट क्रिकेट में धुआं उड़ा सकते हैं।

वैभव सूर्यवंशी टेस्ट क्रिकेट में मचा सकते हैं ऋषभ पंत जैसा धमाल, उनकी ये काबिलियत करती है पूर्व कप्तान को हैरान

वैभव सूर्यवंशी लगातार अपनी धाकड़ बल्लेबाजी से हर किसी का ध्यान अपनी ओर खिंच रहे हैं। आईपीएल ही नहीं अंडर-19 क्रिकेट में भी उन्होंने ताबड़तोड़ बैटिंग की है। क्रिकेट के गलियारों में लगातार उनके सीनियर टीम में डेब्यू की बातें हो रही है। वैभव अब 15 साल के हो गए हैं तो आईसीसी के नियमों के तहत उनका डेब्यू हो सकता है। हर कोई वैसे लिमिटेड ओवर क्रिकेट में उनके डेब्यू की बात कर रहा है, मगर पूर्व ऑस्ट्रेलियाई कप्तान एरोन फिंच का मानना है कि वैभव सूर्यवंशी टेस्ट क्रिकेट में भी इंपैक्ट डाल सकते हैं। उन्होंने इस दौरान वैभव सूर्यवंशी की तुलना ऋषभ पंत से भी की।

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एरोन फिंच का कहना है कि टेस्ट क्रिकेट में वैभव सूर्यवंशी जैसे इंपैक्ट प्लेयर की जगह है। हालांकि उनका मानना है कि वैभव रेड बॉल क्रिकेट में बतौर ओपनर नहीं बल्कि नंबर-5 पर धमाल मचा सकते हैं।

फिंच ने सिडनी मॉर्निंग हेराल्ड से कहा, "टेस्ट क्रिकेट में ऐसे इम्पैक्ट प्लेयर्स के लिए जगह है। आप ऋषभ पंत के बारे में सोचें और उनमें जो खास बात है, वह एक ऐसे प्लेयर हैं जो विरोधी टीम में सच में डर पैदा कर सकते हैं क्योंकि उनका अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता।"

फिंच ने टेस्ट क्रिकेट में सूर्यवंशी के लिए नंबर पांच पर बैटिंग करने का सुझाव दिया और कहा कि वह जब नई गेंद से गेंदबाजों का इतना बुरा हाल कर सकते हैं तो जब गेंद 50 ओवर पुरानी होगी तो वह क्या करेंगे।

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उन्होंने आगे कहा, "हमने देखा है कि वैभव (सूर्यवंशी) T20 में नई बॉल के खिलाफ क्या कर सकते हैं। अगर वह टेस्ट क्रिकेट में 50 ओवर पुरानी बॉल के खिलाफ पांचवें नंबर पर बैटिंग करते, तो वह वहां क्या कर सकते हैं?"

फिंच ने कहा, "जो बात मुझे हैरान करती है, वह है पहली बॉल से ही बॉल को स्ट्राइक करने की उनकी काबिलियत। दुनिया के सबसे अच्छे बॉलर्स के खिलाफ भी, वह मैदान पर उतरते हैं; उन्हें कोई डर नहीं है, लेकिन उनमें गेम की सिचुएशन को समझने की काबिलियत भी है। 15 साल के बच्चे के तौर पर, यह एक ज़बरदस्त स्किल है। वह अपनी उम्र से कहीं ज्यादा मैच्योर हैं।"

सोचिए जिस टेस्ट टीम में ऋषभ पंत और वैभव सूर्यवंशी जैसे खिलाड़ी पांचवें और छठे नंबर पर होंगे उनके खिलाफ खेलने वाली टीम के गेंदबाजों का क्या हाल होगा?

वैभव सूर्यवंशी फिलहाल आईपीएल 2026 में राजस्थान रॉयल्स के लिए धमाल मचा रहे हैं। वह ऑरेंज कैप की रेस में टॉप-5 में हैं और इस सीजन 400 से अधिक रन बना चुके हैं। भारत को आईपीएल के बाद जिम्बाब्वे का दौरा करना है, जहां वैभव सूर्यवंशी को मौका मिलने के चांसेस है।

Lokesh Khera

लेखक के बारे में

Lokesh Khera

लोकेश खेड़ा लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। हिंदी पत्रकारिता में इन्हें एक दशक से भी अधिक का अनुभव है। बचपन की अपनी रुचि को प्रोफेशनल करियर में तबदील करते हुए 2018 में बतौर खेल पत्रकार अपना सफर शुरू किया। क्रिकेट के साथ बॉक्सिंग, कबड्डी, बैडमिंटन, हॉकी, एथलेटिक्स समेत तमाम खेलों को बारीकी से कवर करते हैं। क्रिकेट टुडे के साथ उनकी पारी का आगाज हुआ, जहां उन्होंने वेबसाइड के साथ मैगजीन के लिए काम किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी के साथ जुड़े और वहां तीन साल अपनी सेवाएं दी। इस दौरान ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स, 2019 वनडे वर्ल्ड कप और 2021 टी20 वर्ल्ड कप जैसे तमाम इवेंट कवर किए और कई इंटरव्यू भी लिए, जिसमें दानिश कनेरिया और चेतन साकारिया जैसे इंटरनेशनल स्टार शामिल हैं। लाइव हिन्दुस्तान के साथ वह फरवरी 2022 जुड़े। यहां भी उन्होंने कॉमनवेल्थ, ओलंपिक, 2023 वनडे वर्ल्ड कप, 2024 टी20 वर्ल्ड कप, 2025 चैंपियंस ट्रॉफी जैसे बड़े-बड़े इंटरनेशनल इवेंट को बखूबी कवर किया और नई सचें सीखने में हमेशा रुचि रखते हैं। क्रिकेट पढ़ने लिखने के अलावा खुद खेलना भी पंसद करते हैं। इसके अलावा किताबें पढ़ना भी पंसद है।

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