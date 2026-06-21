'मैं जो चाहता था, वो नहीं...', वैभव सूर्यवंशी ने ट्राई सीरीज फाइनल के बाद कबूला कड़वा सच
युवा सलामी बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी ने ट्राई सीरीज के फाइनल में धमाला मचाया। वह प्लेयर ऑफ द मैच चुने गए। 15 वर्षीय सूर्यवंशी ने एक कड़वा सच कबूल किया है।
इंडिया ए ने रविवार को श्रीलंका ए को 66 रनों से धूल चटाकर वनडे ट्राई सीरीज जीत ली। इंडिया ए ने दांबुला में 377/9 का स्कोर खड़ा करने के बाद श्रीलंका ए को 47.1 ओवर में 311 रनों पर समेटा। फाइनल में युवा सनसनी वैभव सूर्यवंशी का बल्ला गरजा। उन्होंने 29 गेंदों में 10 चौकों और आठ छक्कों की मदद से 94 रनों की पारी खेली। आईपीएल 2026 में गदर काटन के बाद 15 वर्षीय सूर्यवंशी ट्राई सीरीज का चार मैचों में कुछ खास धमाल नहीं मचा पाए। उनके बल्ले से 14, 44, 21 और 38 के स्कोर निकले। हालांकि, सूर्यवंशी फाइनल में अलग ही टच में नजर आए और श्रीलंकाई गेंदबाजों की जमकर बखिया उधेड़ी। उन्होंने 11 गेंदों में फिफ्टी जड़कर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। सूर्यवंशी ने फाइनल के बाद कड़वा सच कबूल करते हुए कहा कि वह सीरीज के शुरुआती मैचों में अपने प्लान पर अमल नहीं कर पाए।
'मैं जो चाहता था, वो नहीं...',
सूर्यवंशी ने प्लेयर ऑफ द मैच अवॉर्ड जीतने के बाद कहा, ''मैंने ज्यादा नहीं सोचा। शुरुआती 10 ओवर का पूरा फायदा उठाना चाहता था। मैंने जो प्लान किया, उसपर अमल करने पर फोकस था।''क्या सूर्यवंशी पर प्रेशर था क्योंकि सीरीज में सबकी नजरें उनपर थीं? युवा सनसनी ने जवाब में कहा, ''कोई प्रेशर नहीं था। हालांकि, मैं जो चाहता था, वो नहीं कर पा रहा था। ऐसे में मैंने कोच से बात की और प्रैक्टिस में उन चीजों पर काम किया। आज प्लान पर पूरी तरह से अमल हुआ और रिजल्ट अपने आप सामने आया।'' सीरीज से सूर्यवंशी ने क्या सीखा? इसपर उन्होंने कहा, ''मैंने बहुत कुछ सीखा है, मैंने काफी 50 ओवर क्रिकेट खेला है। लोगों को पता नहीं लगता (हंसते हुए)। अलग-अलग कंडीशन, अलग-अलग पिच पर खेलना मजेदार था। यह एक अच्छी सीरीज थी।''
सूर्यवंशी ने 21 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ा
सूर्यवंशी ने लिस्ट ए क्रिकेट में सबसे तेज अर्धशतक का 21 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ा है। उनसे पहले यह रिकॉर्ड श्रीलंका के कौशल्या वीररत्ने के नाम था। वीररत्ने ने 2005 में 12 गेंदों में यह उपलब्धि हासिल की थी। सूर्यवंशी लिस्ट ए में संयुक्त रूप से सबसे तेज शतक बनाने के करीब थे, लेकिन उन्होंने नौवें ओवर में मिडऑफ पर कैच दे दिया। उस समय भारतीय टीम का स्कोर 132 रन था। पहले बल्लेबाजी के लिए उतरी भारत ए की टीम सूर्यवंशी की आक्रामक बल्लेबाजी के दम पर 400 रन के आंकड़े की ओर बढ़ती दिख रही थी, लेकिन मध्य ओवरों में श्रीलंका ए ने शानदार वापसी की। कप्तान तिलक वर्मा ने 90 गेंदों पर 67 रन की संयमित पारी खेलकर टीम को संभाला। वहीं, अनुकूल रॉय ने 15 गेंदों में 39 रन और विप्रज निगम ने 20 गेंदों में 27 रन बनाकर अंतिम ओवरों में तेजी से रन जुटाए।
लेखक के बारे मेंMd.Akram
मोहम्मद अकरम: खेल पत्रकार
परिचय: मोहम्मद अकरम 10 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रॉड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें खेल और राजनीति की दुनिया में गहरी दिलचस्पी है। क्रिकेट और अन्य खेलों से जुड़े अपडेट्स, मैच एनालिसिस और स्टोरी रिसर्च बखूबी अंजाम देते हैं। अकरम का मानना है कि खेल पत्रकारिता सिर्फ स्कोर बताने तक सीमित नहीं है, बल्कि खेल की भावना, खिलाड़ियों की मेहनत और उससे जुड़ी कहानियों को सामने लाना भी उतना ही जरूरी है।
अनुभव: अकरम को कंटेंट रिसर्च, स्क्रिप्ट राइटिंग, स्टोरीटेलिंग और एडिटिंग का अच्छा अनुभव है। 2016 में अमर उजाला की ओर से पत्रकारिता में डेब्यू किया। 2019 में टाइम्स नाउ से जुड़े और पांच साल यहां रहे। साल 2022 से लाइव हिंदुस्तान का हिस्सा हैं। डिजिटल मीडिया के बदलते ट्रेंड्स, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और ऑडियंस बिहेवियर को समझकर कंटेंट तैयार करते हैं, जो प्रभावशाली हो। ओलंपिक, कॉमनवेल्थ, एशियन गेम्स, क्रिकेट वर्ल्ड कप और आईपीएल जैसे इवेंट कवर किए हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि: अकरम ने जामिया मिल्लिया इस्लामिया से बी.ए. (ऑनर्स) मास मीडिया और आईआईएमसी से पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। शैक्षणिक पृष्ठभूमि और प्रोफेशनल अनुभव ने अकरम को मीडिया की बुनियादी समझ के साथ-साथ प्रैक्टिकल अप्रोच भी दी है। सीखते रहना और खुद को लगातार अपडेट करना प्रोफेशनल आदतों में शामिल है।
विशेषज्ञता:
मैचों की लाइव कवरेज और एनालिसिस
स्टैट्स बेस्ड दिलचस्पी स्टोरीज
हेडलाइन फ्रेमिंग और कॉपी एडिटिंग में मजबूत पकड़
डेडलाइन मैनेजमेंट और हाई-प्रेशर सिचुएशन में सटीक निर्णय