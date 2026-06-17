VIDEO: वैभव सूर्यवंशी ने शून्य पर थमाया कैच, अंपायर ने दिया विवादित फैसला; अफगानी खिलाड़ी रह गए हैरान
Vaibhav Sooryavanshi Video: वैभव सूर्यवंशी इंडिया ए बनाम अफगानिस्तान ए मैच में अर्धशतक से चूक गए। उन्हें पारी की शुरुआत में शन्य पर एक जीवनदान मिला था।
इंडिया ए और अफगानिस्तान ए के बीच बुधवार को दांबुला में वनडे ट्राई सीरीज का मैच खेला जा रहा है। अफगानिस्तान ए ने टॉस जीतने के बाद इंडिया ए को पहले बल्लेबाजी के लिए उतारा। युवा सनसनी वैभव सूर्यवंशी ने शानदार बल्लेबाजी की लेकिन वह फिफ्टी से चूक गए। उन्होंने 28 गेंदों में 38 रन जुटाए, जिसमें चार चौके और दो छक्के शामिल हैं। हालांकि, 15 वर्षीय सूर्यवंशी का एक समय शून्य पर पवेलियन लौटना तय लग रहा था मगर थर्ड अंपायर के विवादित फैसले से जीवनदान मिल गया। इस फैसले से अफगानिस्तान के खिलाड़ी हैरान रह गए थे।
सूर्यवंशी ने दूसरे ओवर में थमाया कैच
सूर्यवंशी ने शम्स उर रहमान द्वारा डाले गए दूसरे ओवर की तीसरी गेंद पर बाउंड्री लगाने का प्रयास किया। हालांकि, फरीदून दाऊदजई ने पॉइंट पर डाइव लगाकर एक हाथ से बेहतरीन कैच लपक लिया। रियल टाइम में लगा कि क्लीन कैच है। सूर्यवंशी को भी लगा कि वह आउट हो गए हैं। वह पिच के बीच तक आ गए। वहीं, थर्ड अंपायर ने चेक किया तो बैटर को आउट देने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं मिले। अंपायर का मानना था कि गेंद का कुछ हिस्सा जमीन से टच हुआ है। ऐसे में अंपायर ने ओपनर को नॉटआउट करार दिया। ग्रीन लाइट जलते ही सूर्यवंशी फिर से बल्लेबाजी करने लौट आए लेकिन अफगानी खिलाड़ी मैदानी अंपायरों से बहस करने लगे। सूर्यवंशी की पारी का अंत आठवें ओवर में फरीदून ने किया। उनका खालिद तनिवाल को कवर पॉइंट पर आसान कैच पकड़ा।
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सूर्यवंशी ने आईपीएल 2026 में 776 रन बनाकर ऑरेंज कैप जीती थी लेकिन वह ट्राई सीरीज में कुछ खास लय में नहीं दिखे। वह यहां एक भी अर्धशतक नहीं जड़ पाए। सूर्यवंशी साथ ही कंट्रोवर्सी में घिर गए। उनका पिछले मैच में श्रीलंका ए के खिलाड़ी से झगड़ा हो गया था। उन्होंने सुपर ओवर में हार के बाद श्रीलंकाई खिलाड़ी विशेन हालमबागे को धक्का दिया, जो तीखी बहस के दौरान उनके बहुत करीब आ गए थे। हालमबागे ने युवा बल्लेबाज को उकसाया था। हालमबागे के खिलाफ मैच रैफरी प्रदीप जयप्रकाश ने कार्रवाई की। उन्हें क्या सजा मिली, यह स्पष्ट पता नहीं चला है। इस बात की पुष्टि नहीं हुई है कि सूर्यवंशी और उनके कप्तान तिलक वर्मा समेत अन्य भारतीय खिलाड़ियों को सिर्फ चेतावनी देकर छोड़ दिया गया या उन पर आधिकारिक कार्रवाई की गई। तिलक समेत भारतीय खिलाड़ियों की अंपायरों के साथ लंबी बहस हुई थी और वे कम रोशनी में सुपर ओवर कराने पर जोर दे रहे थे।
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मोहम्मद अकरम: खेल पत्रकार
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शैक्षणिक पृष्ठभूमि: अकरम ने जामिया मिल्लिया इस्लामिया से बी.ए. (ऑनर्स) मास मीडिया और आईआईएमसी से पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। शैक्षणिक पृष्ठभूमि और प्रोफेशनल अनुभव ने अकरम को मीडिया की बुनियादी समझ के साथ-साथ प्रैक्टिकल अप्रोच भी दी है। सीखते रहना और खुद को लगातार अपडेट करना प्रोफेशनल आदतों में शामिल है।
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