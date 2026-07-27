वैभव सूर्यवंशी तोड़ सकते हैं सारे रिकॉर्ड, मगर करना होगा इस चीज पर काम; वीवीएस लक्ष्मण ने बताया

वैभव सूर्यवंशी इंटरनेशनल क्रिकेट में सारे रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं, ऐसा कहना है टीम इंडिया के इंट्रीम कोच वीवीएस लक्ष्मण का। मगर उन्होंने एक चीज और कही कि लंबे करियर के लिए वैभव को अपनी फिटनेस पर काम करना होगा।

जिम्बाब्वे दौरे पर टीम इंडिया के हेड कोच स्टार बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी की परफॉर्मेंस से काफी खुश हैं। उन्होंने तीन मैच की IND vs ZIM टी20 सीरीज में सबसे ज्यादा 151 रन बनाने वाले वैभव सूर्यवंशी को लेकर कहा कि वह आने वाले समय में सभी इंटरनेशनल रिकॉर्ड्स तोड़ सकते हैं, मगर इसके लिए उन्हें एक चीज पर काम करना होगा, 'वह है उसकी ओवरऑल फिटनेस’। वैभव अभी 15 साल के ही हैं, वह हर पारी के दौरान एक वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम करते हैं। जिम्बाब्वे दौरे पर भी उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट में किसी भी फॉर्मेट में सबसे कम उम्र में फिफ्टी जड़ने का वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम किया। वहीं 15 की उम्र में वह 2 इंटरनेशनल फिफ्टी जड़ने वाले भी पहले बल्लेबाज हैं। वैभव भी सचिन तेंदुलकर की तरह 24-25 साल इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने की काबिलियत रखते हैं, मगर इसके लिए उन्हें अपनी फिटनेस पर काम करने की जरूरत है। अभी वह सिर्फ टी20 क्रिकेट खेल रहे हैं, आगे उन्हें भारत के लिए वनडे और टेस्ट में भी मौका मिल सकता है।

वीवीएस लक्ष्मण ने IND vs ZIM टी20 सीरीज के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, ‘एक चीज जिसमें हम चाहते हैं कि वह बेहतर हो, वह है उसकी ओवरऑल फिटनेस। वह बहुत छोटा लड़का है। वह खुद खेल के हर पहलू में बेहतर होना चाहता है। आज भी, जब वह चोटिल हुआ [डीप स्क्वायर लेग से दौड़ते हुए डाइविंग कैच लेने की कोशिश में], तब भी वह मैदान पर रहना चाहता था। हमारे फिजियो ने ही उसे बाहर जाने के लिए कहा था। टीम के लिए हर मुमकिन तरीके से योगदान देने की उसमें यही उत्सुकता और लगन है।

वैभव सूर्यवंशी के कमबैक से हैरान नहीं वीवीएस लक्ष्मण लक्ष्मण ने यह भी बताया कि इंग्लैंड में अपने इंटरनेशनल करियर की खराब शुरुआत के बाद जिस तरह से सूर्यवंशी ने वापसी की, उससे वह हैरान नहीं हैं। वैभव इंग्लैंड में शॉर्ट बॉल से परेशान दिखे थे। उन्होंने तीन मैचों में 14, 13 और 15 रनों के साथ कुल 42 रन बनाए थे।

जब लक्ष्मण से पूछा गया कि क्या उन्हें लगता है कि सूर्यवंशी ने उम्मीद से बढ़कर प्रदर्शन किया, तो उन्होंने जवाब दिया, "यह उम्मीद के मुताबिक था। पिछले साल भी, जब वह पहली बार राजस्थान रॉयल्स के लिए खेले थे, तो जिस तरह से उन्होंने प्रेशर को हैंडल किया, वह शानदार था। मेरा मानना ​​है कि कोई भी IPL मैच एक इंटरनेशनल मैच के बराबर होता है। 14 या 15 साल की उम्र में, जब आप IPL में खेल रहे होते हैं, तो या तो आप मौके से बहुत ज्यादा प्रभावित हो सकते हैं या प्रेशर को अपना सकते हैं। मुझे लगता है कि उन्होंने दूसरा ऑप्शन चुना।