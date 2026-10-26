वैभव सूर्यवंशी के भाई आशीर्वाद ने प्रैक्टिस मैच में दिखाया जलवा, 87 गेंदों में ठोक दिए 107 रन
वैभव सूर्यवंशी के छोटे भाई आशीर्वाद सूर्यवंशी ने एक प्रैक्टिस मैच में शानदार शतकीय पारी खेली। इसके बारे में उनके पिता ने जानकारी सोशल मीडिया पर शेयर की है। 87 गेंदों में 107 रन आशीर्वाद ने बनाए।
वैभव सूर्यवंशी इस समय टीम इंडिया के साथ न्यूजीलैंड में हैं। उन्हें एक मैच खेलने को मिला, जिसमें वह रन नहीं बना सके, लेकिन दूसरे ओर उनका छोटा भाई आशीर्वाद सूर्यवंशी शतक लगाकर सुर्खियों में आ गया है। भले ही किसी प्रोफेशनल या क्लब मैच में आशीर्वाद सूर्यवंशी ने शतक नहीं जड़ा है, लेकिन वैभव के भाई ने भी दिखा दिया है कि उनकी ट्रेनिंग भी दमदार तरीके से हो रही है। एक लोकल प्रैक्टिस मैच में आशीर्वाद सूर्यवंशी ने बतौर ओपनर बल्लेबाजी की और शतक जड़कर दम लिया।
आशीर्वाद ने रविवार 25 अक्टूबर को बिहार में ही एक लोकल प्रैक्टिस मैच में शतक जड़ा और अपनी टीम को जीत दिलाई। उन्होंने 87 गेंदों में नाबाद 107 रनों की पारी खेली, जिसमें 14 चौके और 4 छक्के शामिल थे। इसकी जानकारी उनके पिता संजीव सूर्यवंशी ने दी है। आशीर्वाद की इसी शतकीय पारी के दम पर उनकी टीम ने 2 विकेट से जीत दर्ज की। मैच का स्कोरकार्ड सोशल मीडिया पर उनके पिता संजीव ने शेयर किया है। इतना ही नहीं, आशीर्वाद और वैभव के बड़े भाई उज्जवल सूर्यवंशी ने इस मैच से जुड़े वीडियोज सोशल मीडिया पर शेयर किए हैं।
बाएं हाथ के सलामी बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी के आईपीएल, डोमेस्टिक और अंडर 19 क्रिकेट के बाद इंटरनेशनल क्रिकेट में छाने से उनके भाइयों को भी हौसला मिला है। इसी का नतीजा है कि आशीर्वाद भी क्रिकेट की पिच पर अपने पैर जमाने के लिए तैयार हैं। क्रिकेट में उनकी औपचारिक ट्रेनिंग कुछ ही समय पहले शुरू हुई है और वे कई अच्छी और बड़ी पारियां लोकल स्तर पर खेल चुके हैं। जिस तरह वैभव ने छोटी उम्र में बड़ा तहलका मचा रखा है, उसी तरह आशीर्वाद सूर्यवंशी भी अपना नाम बनाना चाहेंगे।
वैभव और आशीर्वाद हैं अलग-अलग प्रतिभा के धनी
आपकी जानकारी के लिए बता दें, वैभव सूर्यवंशी और आशीर्वाद सूर्यवंशी दोनों अलग-अलग प्रतिभाएं रखते हैं। दोनों ओपनर जरूर हैं, लेकिन वैभव जहां बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं और थोड़ी बहुत स्पिन बॉलिंग करते हैं, लेकिन आशीर्वाद दाएं हाथ के बल्लेबाज हैं और मीडियम पेस बॉलिंग उन्हें पसंद हैं। अगर इसी तरह लोकल क्रिकेट में उन्हें पहचान मिलती रही और वे अच्छा प्रदर्शन करते रहे तो वह दिन दूर नहीं होगा, जब उन्हें बिहार के लिए डोमेस्टिक क्रिकेट खेलने का मौका मिले। वैभव ने भी इसी तरह आईपीएल और फिर इंटरनेशनल क्रिकेट में कदम रखा था। बड़े स्तर पर उन्हें जितने मौके मिलें और उन्हें भुनाया तो उन्हें भी आईपीएल कॉन्ट्रैक्ट मिल सकता है।
लेखक के बारे मेंVikash Gaur
विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स
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विकाश गौड़ पिछले 8 वर्षों से हिंदी डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के स्पोर्ट्स सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (असिस्टेंट मैनेजर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
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परिचय और अनुभव: विकाश गौड़ भारतीय डिजिटल स्पोर्ट्स मीडिया का एक उभरता हुआ चेहरा हैं। लगभग 8 वर्षों के अनुभव के साथ, विकाश ने डिजिटल पत्रकारिता की बारीकियों को जमीन से समझा है। 2016 में अपने करियर की शुरुआत करने वाले विकाश ने डिजिटल-फर्स्ट अप्रोच के साथ खेल पत्रकारिता में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। जनवरी 2021 से वह 'लाइव हिन्दुस्तान' की स्पोर्ट्स टीम के मुख्य स्तंभ बने हुए हैं, जहां वह कंटेंट प्लानिंग और स्पोर्ट्स कवरेज का नेतृत्व करते हैं।
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मंगलायतन विश्वविद्यालय, अलीगढ़ से पत्रकारिता का ककहरा सीखने के बाद विकाश का सफर 'खबर नॉन स्टॉप' से शुरू हुआ था, जो अब देश के प्रतिष्ठित मीडिया घरानों तक फैला हुआ है। उन्होंने पत्रिका समूह की वेबसाइट 'कैच न्यूज' में खेल की खबरों की तकनीकी समझ विकसित की। इसके बाद 'डेली हंट' में वीडियो प्रोड्यूसर के तौर पर काम करते हुए उन्होंने विजुअल स्टोरीटेलिंग के गुर सीखे। 'दैनिक जागरण' की वेबसाइट में करीब ढाई साल तक खेल डेस्क पर अपनी धार तेज करने के बाद, उन्होंने लाइव हिन्दुस्तान का रुख किया, जहां वे बीते 4 साल से चौके-छक्के लगा रहे हैं। इंटर्न के तौर पर प्रिंट की समझ हासिल कर चुके विकाश गौड़ के पास अब डिजिटल की अच्छी समझ है और वे ट्रेंड को बखूबी फॉलो करते हैं।
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