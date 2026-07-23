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वैभव सूर्यवंशी ने तोड़ा सचिन तेंदुलकर का 38 साल पुराना वर्ल्ड रिकॉर्ड, इस मामले में बने दुनिया के नंबर वन क्रिकेटर

By Vimlesh Kumar Bhurtiya
लाइव हिन्दुस्तान
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वैभव सूर्यवंशी ने जिम्बाब्वे के खिलाफ पहले मैच में सचिन तेंदलुकर का विश्व रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिया है। वे दुनिया की फुल मेंबर टीमों के सबसे कम उम्र में फिफ्टी जड़ने वाले क्रिकेटर बने हैं। वे ओवरऑल भी फिफ्टी जड़ने वाले सबसे यंग प्लेयर हैं।

Vaibhav Sooryavanshi breaks sachin tendulkar record
वैभव सूर्यवंशी ने तोड़ा सचिन तेंदुलकर का विश्व रिकॉर्ड

भारत और जिम्बाब्वे के बीच हरारे में खेले जा रहे पहले टी-20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबले में अभिषेक शर्मा के संघर्ष करने के बावजूद वैभव सूर्यवंशी ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की। उन्होंने आज के मुकाबले में 19 गेंदों में 50 रनों की पारी खेली। उन्होंने अपनी इस पारी के दौरान चार चौके और चार छक्के जड़े। इस दौरान उनका स्ट्राइक रेट 263.16 का रहा। अपनी इस धमाकेदार पारी के साथ वैभव सूर्यवंशी ने इतिहास रच दिया है। उन्होंने सचिन तेंदुलकर का विश्व रिकॉर्ड तोड़ दिया है। वे टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे कम उम्र में फिफ्टी जड़ने वाले बल्लेबाज बने। इसके अलावा उन्होंने एक और कीर्तिमान स्थापित किया।

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पूरी दुनिया में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के किसी भी फॉर्मेट में फुल मेंबर टीमों की लिस्ट में सबसे कम उम्र में अर्धशतक जड़ने का वर्ल्ड रिकॉर्ड अब तक सचिन तेंदुलकर के नाम था। उन्होंने 16 साल और 213 दिन की उम्र में यह कारनामा पाकिस्तान के खिलाफ साल 1989 में फैसलाबाद में टेस्ट मैच के दौरान किया था। 38 साल से उनका यह वर्ल्ड रिकॉर्ड काबिज था। दुनिया की क्रिकेट में कोई भी बल्लेबाज ऐसा नहीं आया इतने सालों में कि सचिन के इस रिकॉर्ड को हाथ भी लगा दे। लेकिन अब इसका खात्मा हो गया है। वैभव सूर्यवंशी ने इसे तोड़ दिया है और अब सचिन तेंदुलकर को पीछे करते हुए खुद पूरी दुनिया की फुल मेंबर टीमों के बीच सबसे कम उम्र में अर्धशतक जड़ने वाले प्लेयर बन गए हैं। वैभव सूर्यवंशी ने यह कारनामा मात्र 15 साल और 118 दिन की उम्र में किया है।

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इंटरनेशनल क्रिकेट (FM टीमें) में पहली फिफ्टी लगाने वाले सबसे युवा खिलाड़ी

1. 15 साल 118 दिन - वैभव सूर्यवंशी (IND) बनाम ZIM, हरारे, 2026 (T20I)

2. 16 साल 213 दिन - सचिन तेंदुलकर (IND) बनाम PAK, फैसलाबाद, 1989 (टेस्ट)

3. 16 साल 214 दिन - शाहिद अफरीदी (PAK) बनाम SL, नैरोबी, 1996 (ODI)

4. 17 साल 39 दिन - मुश्ताक मोहम्मद (PAK) बनाम IND, कोलकाता, 1960 (टेस्ट)

5. 17 साल 63 दिन - मोहम्मद अशरफुल बनाम SL, कोलंबो (SSC), 2001 (टेस्ट)

फुल मेंबर टीमों में किसी भी फॉर्मेट में सबसे कम उम्र में अर्धशतक जड़ने वाले प्लेयर्स की सूची में वैभव सूर्यवंशी और सचिन तेंदुलकर के बाद अब तीसरे स्थान पर पाकिस्तान के शाहिद अफ्रीदा का नाम आ गया है। उन्होंने 16 साल और 214 दिन की उम्र में श्रीलंका के खिलाफ नैरोबी में 1996 में वनडे क्रिकेट में फिफ्टी जड़ी थी। लिस्ट में चौथे स्थान पर पाकिस्तान के मुश्ताक मोहम्मद हैं, जिन्होंने 17 साल और 39 दिन की उम्र में कोलकाता में भारत के खिलाफ टेस्ट मैच में साल 1960 में अर्धशतक जड़ा था। मोहम्द अशरफुल ने श्रीलंका के खिलाफ 17 साल 63 दिन की उम्र में टेस्ट मैच में साल 2001 में कोलंबों में फिफ्टी जड़ी थी। वे सूची में पांचवें स्थान पर हैं।

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Vimlesh Kumar Bhurtiya

लेखक के बारे में

Vimlesh Kumar Bhurtiya

विमलेश कुमार भुर्तिया (Vimlesh Kumar Bhurtiya): खेल पत्रकार

संक्षिप्त विवरण
विमलेश कुमार भुर्तिया पिछले 4 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है।

विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: विमलेश कुमार भुर्तिया भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक उभरता हुआ नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पिछले चार वर्षों से वह इसी संस्थान से जुड़े हुए हैं और डिजिटल मीडिया की गतिशीलता, कार्यशैली और प्रकृति को समझने का प्रयास किया है। उनका मानना है कि पाठक किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म की रीढ़ होता है ऐसे में उनके हितों को ध्यान में रखते हुए खबरों का प्रकाशन होना चाहिए। यह पत्रकारिता को जीवंत रखता है और जर्नलिज्म का मूल गुण भी यही है।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
विमलेश ने भारत के सबसे प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान से अपनी शिक्षा ग्रहण की है। वे 2021-22 बैच के भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली के छात्र रहे हैं। उन्होंने इस नामी संस्थान से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है। इसके बाद उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में ही मास्टर्स यानी (M.A) की डिग्री भी हासिल की है। इन्होंने अपना ग्रेजुएशन मध्य प्रदेश के नामचीन साइंस कॉलेजों में से एक होलकर साइंस कॉलेज से किया है। ग्रेजुएशन के दूसरे साल से ही विमलेश की दिलचस्पी साहित्य और पत्रकारिता की ओर जागृत होने लगी थी। यही कारण था कि ग्रेजुएशन के दिनों में ही उन्होंने दैनिक चैतन्यलोक नामक इंदौर की क्षेत्रीय पत्रिका में काम करना शुरू कर दिया। कुछ महीनों बाद उन्होंने दैनिक भास्कर में बतौर कॉपी एडिटर ट्रेनिंग ली। उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर के पत्रकारिता और जनसंचार विभाग से मास मीडिया में इंटर्नशिप की। विमलेश कुमार भुर्तिया को कंप्यूटर का भी अच्छा ज्ञान है। उन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय से कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा किया है।

खेल पत्रकारिता और पत्रकारिता का उद्देश्य
विमलेश खेल से जुड़ी तमाम तरह की स्टोरीज पाठकों तक पहुंचाते हैं, जिनमें तथ्यों की स्पष्टता होती है और सकारात्मक विश्लेषण भी शामिल होता है। ये क्रिकेट की दुनिया का अच्छा ज्ञान रखते हैं और राजनीति में गहरी दिलचस्पी है। राजनीति और क्रिकेट में घट रही घटनाओं का विश्लेषण करना उनकी तह तक जाना विमलेश को पसंद है। उनका मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी तथ्यपरकता (Fact-checking) है। चाहे वह चकाचौंध से भरा क्रिकेट जगत हो या अन्य खेल और खिलाड़ियों का जीवन। बतौर खेल पत्रकार यह कसौटी हर वक्त बनी रहनी चाहिए कि लेखन हमेशा प्रमाणिक हो। उनकी रिपोर्टिंग का उद्देश्य पाठकों को न केवल सूचित करना है, बल्कि उन्हें सही और सुरक्षित जानकारी के माध्यम से सशक्त बनाना भी है। पत्रकारिता का मुख्य उद्देश्य सूचना, शिक्षा और मनोरंजन होता है और इन्हीं उद्देश्यों को पूरा करना एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी होनी चाहिए।

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Vaibhav Suryavanshi
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