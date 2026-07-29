वैभव सूर्यवंशी बने उपकप्तान, दलीप ट्रॉफी के लिए ईस्ट जोन स्क्वॉड का ऐलान; ईशान किशन को कमान
Vaibhav Sooryavanshi in East Zone Squad: वैभव सूर्यवंशी को लीप ट्रॉफी के लिए ईस्ट जोन की टीम में चुना गया है। युवा सलामी बल्लेबाज सूर्यवंशी ने हाल ही में जिम्बाब्वे दौरे पर धमाला मचाया था।
दलीप ट्रॉफी 2026 की 23 अगस्त से आगाज होने जा रहा है। ईस्ट जोन आगामी दिलीप ट्रॉफी के लिए अपने स्क्वॉड का ऐलान कर दिया है। विकेटकीपर ईशान किशन को कप्तानी सौंपी गई है जबकि युवा ओपनर वैभव सूर्यवंशी को उपकप्तान बनाया गया है। सूर्यवंशी ने हाल ही में जिम्बाब्वे दौरे पर शानदार बल्लेबाजी की थी। 15 वर्षीय बल्लेबाज ने तीन मैचों में 151 रन बनाकर प्लेयर ऑफ सीरीज अवॉर्ड अपने नाम किया था। सूर्यवंशी को अब लीडरशिप रोल के लिए तैयार जा रहा है। वह साउथ अफ्रीका के खिलाफ यूथ सीरीज मेंकप्तानी कर चुके हैं। सूर्यवंशी इस साल की शुरुआत में आयोजित अंडर-19 वनडे वर्ल्ड कप के दौरान उपकप्तान थे।
रियान पराग चोट के कारण बाहर
2025 सीजन में कप्तानी करने वाले रियान पराग हैमस्ट्रिंग की चोट के कारण बाहर हो गए हैं। पराज को आईपीएल 2026 के दौरान चोट लगी थी और जून में उनकी सर्जरी हुई। वह अभी खेल से दूर हैं और उनकी वापसी को लेकर कोई प्लान सामने नहीं आया है। फिट होने के बाद पराग के बेंगलुरु स्थिति बीसीसीआई के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (सीओई) में रिपोर्ट करने की उम्मीद है।
पेसर मोहम्मद शमी टीम का हिस्सा
अनुभवी तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी भी स्क्वॉड में हैं। उन्हें टीम इंडिया में लगातार नजरअंदाज किया जा रहा। 35 वर्षीय शमी को श्रीलंका टेस्ट सीरीज के लिए भी भारतीय स्कॉड में नहीं चुना गया। चीफ सिलेक्टर अजीत अगरकर ने शमी की फिटनेस को लेकर चिंता जताई थी लेकिन पिछले सीजन में रणजी ट्रॉफ़ी के दौरान वह अच्छी फॉर्म में दिखे। हाल ही में एक रिपोर्ट में बताया गया कि शमी का इंटरनेशनल करियर लगभग समाप्त हो चुका है क्यों कि भारतीय सिलेक्टर्स अब नए पेसर्स पर फोकस कर रहे। हालांकि, शमी एक बार फिर खुद को रेड-बॉल फ्रॉर्मेट में साबित करने को बेकरार होंगे।
गेंदबाज आकाश दीप स्क्वॉड में नहीं
गेंदबाज मुकेश कुमार के पास भी खुद को साबित करने का बेहतरीन मौका है। वह इंग्लैंड सीरीज के बाद से ही भारतीय टीम से बाहर चल रहे हैं। आकाश दीप टीम में नहीं है। उनके आईपीएल के दौरान पीठ में चोट लगी थी। उनकी जगह सूरज सिंधु जायसवाल को प्लेइंग इलेवन में शामिल किया जा सकता है। उनहोंने 2025-2026 सीजन में अच्छा प्रदर्शन किया। बता दें कि दलीप ट्रॉफी भारत की प्रमुख घरेलू प्रथम श्रेणी क्रिकेट प्रतियोगिता है।
दलीप ट्रॉफी 2026 के लिए ईस्ट जोन स्क्वॉड: ईशान किशन (कप्तान), वैभव सूर्यवंशी (उपकप्तान), अभिमन्यु ईश्वरन, सुदीप कुमार घरामी, शाहबाज अहमद, सूरज सिंधु जयसवाल, मोहम्मद शमी, मुकेश कुमार, कुमार कुशाग्र, डेनिश दास, अभिजीत सरकार, शिखर मोहन, अनुकूल रॉय, विराट सिंह, सुभ्रांशु सेनापति।
लेखक के बारे मेंMd.Akram
मोहम्मद अकरम: खेल पत्रकार
परिचय: मोहम्मद अकरम 10 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रॉड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें खेल और राजनीति की दुनिया में गहरी दिलचस्पी है। क्रिकेट और अन्य खेलों से जुड़े अपडेट्स, मैच एनालिसिस और स्टोरी रिसर्च बखूबी अंजाम देते हैं। अकरम का मानना है कि खेल पत्रकारिता सिर्फ स्कोर बताने तक सीमित नहीं है, बल्कि खेल की भावना, खिलाड़ियों की मेहनत और उससे जुड़ी कहानियों को सामने लाना भी उतना ही जरूरी है।
अनुभव: अकरम को कंटेंट रिसर्च, स्क्रिप्ट राइटिंग, स्टोरीटेलिंग और एडिटिंग का अच्छा अनुभव है। 2016 में अमर उजाला की ओर से पत्रकारिता में डेब्यू किया। 2019 में टाइम्स नाउ से जुड़े और पांच साल यहां रहे। साल 2022 से लाइव हिंदुस्तान का हिस्सा हैं। डिजिटल मीडिया के बदलते ट्रेंड्स, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और ऑडियंस बिहेवियर को समझकर कंटेंट तैयार करते हैं, जो प्रभावशाली हो। ओलंपिक, कॉमनवेल्थ, एशियन गेम्स, क्रिकेट वर्ल्ड कप और आईपीएल जैसे इवेंट कवर किए हैं।
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