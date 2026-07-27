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वैभव सूर्यवंशी की नजरें अब टेस्ट-वनडे में सचिन तेंदुलकर के रिकॉर्ड पर! क्या गंभीर-अगरकर देंगे मौका?

By Lokesh Khera
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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वैभव सूर्यवंशी टी20 इंटरनेशनल में प्लेयर ऑफ द मैच का अवॉर्ड जीतने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बन गए हैं। जिम्बाब्वे के खिलाफ तीसरे टी20 में 81 रनों की पारी खेल उन्होंने यह उपलब्धि हासिल की।

Vaibhav Sooryavanshi, Sachin Tendulkar
वैभव सूर्यवंशी और सचिन तेंदुलकर

वैभव सूर्यवंशी ने 15 साल की उम्र में प्लेयर ऑफ द मैच का अवॉर्ड जीतकर इतिहास रच दिया है। वह भारत के ही नहीं बल्कि वर्ल्ड क्रिकेट में सबसे कम उम्र में इस अवॉर्ड को जीतने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। वैभव ने जिम्बाब्वे के खिलाफ तीन मैच की टी20 सीरीज में सबसे अधिक 151 रन बनाए। इस दौरान उन्होंने 2 फिफ्टी जड़ी। उन्होंने इस सीरीज के दौरान इंटरनेशनल क्रिकेट में किसी भी फॉर्मेट में सबसे कम उम्र में फिफ्टी जड़ने का वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम किया। वहीं 15 की उम्र में वैभव दो अर्धशतक लगाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज भी बने। इन सभी रिकॉर्ड्स के बाद अब उनकी नजरें टेस्ट और वनडे क्रिकेट पर है। अगर हेड कोच गौतम गंभीर और मुख्य चयनकर्ता अजीत अगरकर चाहे तो वैभव इन दो फॉर्मेट्स में भी अपना जलवा बिखेर सकते हैं।

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वैभव सूर्यवंशी ने रचा इतिहास

वैभव सूर्यवंशी ने इंग्लैंड के खिलाफ टी20 सीरीज में डेब्यू कर इतिहास रचा था। वह भारत के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट में डेब्यू करने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बने थे। हालांकि उनके लिए वह सीरीज अच्छी नहीं रही थी। तीन मैचों में 42 रन बनाने के बाद उन्हें ड्रॉप कर दिया गया था। हालांकि उस सीरीज की सारी कसर वैभव ने जिम्बाब्वे के खिलाफ निकाली। तीन मैचों में 2 फिफ्टी के साथ उन्होंने सीरीज में सबसे अधिक 151 रन बनाए। उन्हें तीसरे टी20 में प्लेयर ऑफ द मैच के अवॉर्ड के साथ प्लेयर ऑफ द सीरीज के अवॉर्ड से भी नवाजा गया।

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15 साल 121 दिन की उम्र में इन दो अवॉर्ड्स को जीतने वाले वैभव सूर्यवंशी सबसे युवा खिलाड़ी बने। टेस्ट और वनडे में भी अगर वैभव सूर्यवंशी को मौका मिलता है तो वह सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ इतिहास रच सकते हैं।

वैभव सूर्यवंशी की नजरें सचिन तेंदुलकर के टेस्ट और वनडे रिकॉर्ड्स पर

अब वैभव सूर्यवंशी की नजरें सचिन तेंदुलकर के टेस्ट और वनडे रिकॉर्ड्स पर होगी। सचिन तेंदुलकर इन दोनों फॉर्मेट में भारत के लिए प्लेयर ऑफ द मैच जीतने वाले अभी तक सबसे युवा खिलाड़ी हैं। 17 साल की उम्र में मास्टर ब्लास्टर ने यह कमाल किया था। वैभव सूर्यवंशी के पास अभी 2 साल का समय है, अगर गौतम गंभीर और अजीत अगरकर की जोड़ी चाहे तो वह जल्द ही इन रिकॉर्ड्स को तोड़ सकते हैं।

सचिन तेंदुलकर और वैभव सूर्यवंशी

भारत के लिए POTM अवॉर्ड जीतने वाले सबसे युवा खिलाड़ी (पुरुष)

T20I - वैभव सूर्यवंशी (15 साल 121 दिन)*

टेस्ट - सचिन तेंदुलकर (17 साल 112 दिन)

ODI - सचिन तेंदुलकर (17 साल 225 दिन)

Lokesh Khera

लेखक के बारे में

Lokesh Khera

लोकेश खेड़ा लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। हिंदी पत्रकारिता में इन्हें एक दशक से भी अधिक का अनुभव है। बचपन की अपनी रुचि को प्रोफेशनल करियर में तबदील करते हुए 2018 में बतौर खेल पत्रकार अपना सफर शुरू किया। क्रिकेट के साथ बॉक्सिंग, कबड्डी, बैडमिंटन, हॉकी, एथलेटिक्स समेत तमाम खेलों को बारीकी से कवर करते हैं। क्रिकेट टुडे के साथ उनकी पारी का आगाज हुआ, जहां उन्होंने वेबसाइड के साथ मैगजीन के लिए काम किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी के साथ जुड़े और वहां तीन साल अपनी सेवाएं दी। इस दौरान ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स, 2019 वनडे वर्ल्ड कप और 2021 टी20 वर्ल्ड कप जैसे तमाम इवेंट कवर किए और कई इंटरव्यू भी लिए, जिसमें दानिश कनेरिया और चेतन साकारिया जैसे इंटरनेशनल स्टार शामिल हैं। लाइव हिन्दुस्तान के साथ वह फरवरी 2022 जुड़े। यहां भी उन्होंने कॉमनवेल्थ, ओलंपिक, 2023 वनडे वर्ल्ड कप, 2024 टी20 वर्ल्ड कप, 2025 चैंपियंस ट्रॉफी जैसे बड़े-बड़े इंटरनेशनल इवेंट को बखूबी कवर किया और नई सचें सीखने में हमेशा रुचि रखते हैं। क्रिकेट पढ़ने लिखने के अलावा खुद खेलना भी पंसद करते हैं। इसके अलावा किताबें पढ़ना भी पंसद है।

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Vaibhav Suryavanshi Sachin Tendulkar
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