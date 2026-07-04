वैभव सूर्यवंशी सबसे कम उम्र में डेब्यू करने वाले भारतीय क्रिकेटर बने, ध्वस्त कर दिया सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड
वैभव सूर्यवंशी ने इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे टी-20 मैच में अपना अंतरराष्ट्रीय डेब्यू करने के साथ ही इतिहास रच दिया है। वे भारत के सबसे कम उम्र में डेब्यू करने वाले क्रिकेटर बन गए हैं। उन्होंने सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ दिया है।
आखिरकार तीन मैचों के इंतजार के बाद वैभव सूर्यवंशी का अंतरराष्ट्रीय डेब्यू हो गया है। वे इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैच में खेल रहे हैं। मैनचेस्टर में खेले जा रहे इस मुकाबले में वैभव सूर्यवंशी को संजू सैमसन की जगह भारतीय टीम का हिस्सा बनाया गया है। प्लेइंग 11 में शामिल होने और डेब्यू करने के साथ ही वैभव सूर्यवंशी ने इतिहास रच दिया है। वे सबसे कम उम्र में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में पदार्पण करने वाले भारतीय क्रिकेटर बन गए हैं। 27 मार्च 2011 को बिहार के समस्तीपुर में जन्में वैभव सूर्यवंशी ने 15 वर्ष और 99 दिन की उम्र में ही इंटरनेशल डेब्यू कर लिया है और सचिन तेंदुलकर को पीछे छोड़ दिया है। आज से पहले सचिन तेंदुलकर भारत के लिए सबसे कम उम्र में अंतरराष्ट्रीय डेब्यू करने वाले क्रिकेटर थे। उन्होंने 18 दिसंबर 1989 को पाकिस्तान के खिलाफ 16 वर्ष और 205 दिन की उम्र में भारतीय टीम के लिए डेब्यू किया था। हालांकि, अब 4 जुलाई 2026 को मैनचेस्टर के मैदान पर 15 साल और 99 दिन की उम्र में वैभव सूर्यवंशी ने यह कारनामा करके उन्हें पीछे छोड़ दिया है।
आईपीएल में अच्छा प्रदर्शन करने का मिला रिवॉर्ड
आईपीएल 2026 में वैभव सूर्यवंशी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए प्लेयर ऑफ द सीरीज का खिताब जीता था। उन्होंने 16 मैचों की 16 पारियों में 776 रन बनाए थे और ऑरेंज कैप विजेता भी रहे थे। वैभव की इस शानदार प्रतिभा और ताबड़तोड़ बैटिंग को देखते हुए चयनकर्ताओं को सिलेक्शन के लिए मजबूर होना पड़ा। भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के मुख्य चनयकर्ता अजीत अगरकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीधे शब्दों में कहा था कि वैभव ने हमें टीम में चयनित करने के लिए मजबूर कर दिया। उन्हें आयरलैंड के खिलाफ दो मैचों की सीरीज और फिर इंग्लैंड के खिलाफ पांच मैचों की सीरीज के लिए चयनित किया गया। आयरलैंड में 26 और 28 जून को खेले गए मुकाबलों में वैभव को मौका नहीं मिला। इंग्लैंड के खिलाफ भी पहले मैच में नहीं खिलाया गया। हालांकि, दूसरे मुकाबले में चार जुलाई को संजू सैमसन के लगातार तीन मैचों में फेल होने के कारण उन्हें जगह आखिरकार मिल ही गई। उन्होंने प्लेइंग 11 का हिस्सा बनकर इतिहास रच दिया है। वैभव सूर्यवंशी के लिए यह बहुत खास उपलब्धि है और भारतीय क्रिकेट के लिए भी यह एक ऐतिहासिक क्षण है।
तिलक वर्मा ने वैभव सूर्यवंशी को इंटरनेशल कैप सौंपी है। सभी भारतीय क्रिकेटरों ने उनका स्वागत किया है। टॉस के वक्त कप्तान श्रेयस अय्यर ने कहा है कि वैभव सूर्यवंशी इस प्लेइंग 11 में डिजर्व करते हैं।
भारत (प्लेइंग इलेवन): वैभव सूर्यवंशी, अभिषेक शर्मा, ईशान किशन (विकेटकीपर), श्रेयस अय्यर (कप्तान), तिलक वर्मा, शिवम दुबे, हर्षित राणा, अक्षर पटेल, रवि बिश्नोई, अर्शदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती।
वैभव सूर्यवंशी सिर्फ भारत के सबसे कम उम्र के डेब्यू करने वाले क्रिकेटर तो बने ही हैं, साथ ही फुल मेंबर देशों की लिस्ट में सबसे कम उम्र में डेब्यू करने वाले दुनिया के दूसरे क्रिकेटर भी बन गए हैं। पूरी लिस्ट नीचे है।
अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में पदार्पण करने वाले सबसे युवा क्रिकेटर (फुल मेंबर टीमें)
14 वर्ष 227 दिन - हसन रजा (PAK) बनाम ZIM, फैसलाबाद, 1996
15 वर्ष 99 दिन - वैभव सूर्यवंशी (IND) बनाम इंग्लैंड, मैनचेस्टर, 2026*
15 वर्ष 116 दिन - मोहम्मद शरीफ (BAN) बनाम ZIM, हरारे, 2001
15 वर्ष 124 दिन - मुश्ताक मोहम्मद (PAK) बनाम वेस्टइंडीज, लाहौर, 1959
16 दिन 127 दिन - आकिब जावेद (PAK) बनाम वेस्टइंडीज, एडिलेड, 1988
16 साल 205 दिन - सचिन तेंदुलकर (IND) बनाम PAK, कराची, 1989
लेखक के बारे मेंVimlesh Kumar Bhurtiya
विमलेश कुमार भुर्तिया (Vimlesh Kumar Bhurtiya): खेल पत्रकार
संक्षिप्त विवरण
विमलेश कुमार भुर्तिया पिछले 4 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: विमलेश कुमार भुर्तिया भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक उभरता हुआ नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पिछले चार वर्षों से वह इसी संस्थान से जुड़े हुए हैं और डिजिटल मीडिया की गतिशीलता, कार्यशैली और प्रकृति को समझने का प्रयास किया है। उनका मानना है कि पाठक किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म की रीढ़ होता है ऐसे में उनके हितों को ध्यान में रखते हुए खबरों का प्रकाशन होना चाहिए। यह पत्रकारिता को जीवंत रखता है और जर्नलिज्म का मूल गुण भी यही है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
विमलेश ने भारत के सबसे प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान से अपनी शिक्षा ग्रहण की है। वे 2021-22 बैच के भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली के छात्र रहे हैं। उन्होंने इस नामी संस्थान से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है। इसके बाद उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में ही मास्टर्स यानी (M.A) की डिग्री भी हासिल की है। इन्होंने अपना ग्रेजुएशन मध्य प्रदेश के नामचीन साइंस कॉलेजों में से एक होलकर साइंस कॉलेज से किया है। ग्रेजुएशन के दूसरे साल से ही विमलेश की दिलचस्पी साहित्य और पत्रकारिता की ओर जागृत होने लगी थी। यही कारण था कि ग्रेजुएशन के दिनों में ही उन्होंने दैनिक चैतन्यलोक नामक इंदौर की क्षेत्रीय पत्रिका में काम करना शुरू कर दिया। कुछ महीनों बाद उन्होंने दैनिक भास्कर में बतौर कॉपी एडिटर ट्रेनिंग ली। उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर के पत्रकारिता और जनसंचार विभाग से मास मीडिया में इंटर्नशिप की। विमलेश कुमार भुर्तिया को कंप्यूटर का भी अच्छा ज्ञान है। उन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय से कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा किया है।
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