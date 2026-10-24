वैभव सूर्यवंशी ने न्यूजीलैंड के खिलाफ मैदान पर उतरते ही रचा इतिहास, सचिन तेंदुलकर भी छूटे पीछे
IND vs NZ दूसरे टी20 में वैभव सूर्यवंशी को खेलने का मौका मिला। मैदान पर उतरते ही उन्होंने इतिहास रच दिया। वह न्यूजीलैंड में इंटरनेशनल मैच खेलने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बने।
इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड 5 मैच की टी20 सीरीज का दूसरा मुकाबला आज यानी शनिवार, 24 अक्टूबर को क्राइस्टचर्च में खेला जा रहा है। भारतीय कप्तान श्रेयस अय्यर ने इस मैच में भी टॉस जीतकर पहले बॉलिंग चुनी है। प्लेइंग XI देख भारतीय फैंन में खुशी की लहर दौड़ पड़ी, क्योंकि इस बार वैभव सूर्यवंशी को खेलने का मौका मिला। ईशान किशन पहले टी20 के दौरान चोटिल हो गए थे, जिस वजह से उन्हें दूसरे मुकाबले से बाहर होना पड़ा। वैभव उनकी जगह टीम में आए हैं और नंबर-3 पर बैटिंग करेंगे। वैभव सूर्यवंशी ने न्यूजीलैंड के खिलाफ मैदान पर उतरते ही इतिहास रच दिया।
वैभव सूर्यवंशी ने न्यूजीलैंड में रचा इतिहास
आज वैभव सूर्यवंशी 15 साल 211 दिन की उम्र में न्यूजीलैंड में इंटरनेशनल मैच खेलने वाले सबसे कम उम्र के पुरुष खिलाड़ी बन गए।
उन्होंने बांग्लादेशी मोहम्मद शरीफ का रिकॉर्ड तोड़ा है, जिन्होंने 18 दिसंबर 2001 को हैमिल्टन टेस्ट में 16 साल 6 दिन की उम्र में न्यूजीलैंड में मैच खेला था। वहीं आकिब जावेद (16 साल 185 दिन) और सचिन तेंदुलकर (16 साल और 284 दिन) उनके बाद इस लिस्ट में शामिल हैं।
भारतीय टीम में हुए 2 बदलाव
श्रेयस अय्यर ने टॉस के दौरान कहा, “हम पहले बॉलिंग करेंगे। ओस एक वजह है। यह अच्छा रहा, ठीक होने और नींद पूरी करने के लिए कुछ समय मिला। हर कोई अच्छी शेप और जगह में है। अग्रेसन बनाए रखना ज़रूरी है, लेकिन हमें प्रोएक्टिव रहना होगा और यह पक्का करना होगा कि हमें अंदर एक एक्स्ट्रा फील्डर की ज़रूरत न पड़े। दो बदलाव: ईशान चोटिल है, वैभव अंदर है और वह 3 नंबर पर बैटिंग करेगा। मयंक की जगह प्रिंस है - एक टैक्टिकल बदलाव।”
न्यूजीलैंड (प्लेइंग XI): फिन एलन, टिम सीफ़र्ट (विकेट कीपर), डेरिल मिशेल, ग्लेन फिलिप्स, बेवन जैकब्स, माइकल ब्रेसवेल, मिशेल सेंटनर (कप्तान), नाथन स्मिथ, मैट हेनरी, जैकब डफ़ी, लॉकी फर्ग्यूसन
इंडिया (प्लेइंग XI): संजू सैमसन (विकेट कीपर), अभिषेक शर्मा, वैभव सूर्यवंशी, श्रेयस अय्यर (कप्तान), तिलक वर्मा, नीतीश कुमार रेड्डी, नमन धीर, अक्षर पटेल, भुवनेश्वर कुमार, अर्शदीप सिंह, प्रिंस यादव
लेखक के बारे मेंLokesh Khera
लोकेश खेड़ा लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। हिंदी पत्रकारिता में इन्हें एक दशक से भी अधिक का अनुभव है। बचपन की अपनी रुचि को प्रोफेशनल करियर में तबदील करते हुए 2018 में बतौर खेल पत्रकार अपना सफर शुरू किया। क्रिकेट के साथ बॉक्सिंग, कबड्डी, बैडमिंटन, हॉकी, एथलेटिक्स समेत तमाम खेलों को बारीकी से कवर करते हैं। क्रिकेट टुडे के साथ उनकी पारी का आगाज हुआ, जहां उन्होंने वेबसाइड के साथ मैगजीन के लिए काम किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी के साथ जुड़े और वहां तीन साल अपनी सेवाएं दी। इस दौरान ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स, 2019 वनडे वर्ल्ड कप और 2021 टी20 वर्ल्ड कप जैसे तमाम इवेंट कवर किए और कई इंटरव्यू भी लिए, जिसमें दानिश कनेरिया और चेतन साकारिया जैसे इंटरनेशनल स्टार शामिल हैं। लाइव हिन्दुस्तान के साथ वह फरवरी 2022 जुड़े। यहां भी उन्होंने कॉमनवेल्थ, ओलंपिक, 2023 वनडे वर्ल्ड कप, 2024 टी20 वर्ल्ड कप, 2025 चैंपियंस ट्रॉफी जैसे बड़े-बड़े इंटरनेशनल इवेंट को बखूबी कवर किया और नई सचें सीखने में हमेशा रुचि रखते हैं। क्रिकेट पढ़ने लिखने के अलावा खुद खेलना भी पंसद करते हैं। इसके अलावा किताबें पढ़ना भी पंसद है।और पढ़ें