वैभव सूर्यवंशी नंबर-3, टॉप 5 में तीन श्रीलंकाई; एशिया कप राइजिंग स्टार्स 2026 में सबसे ज्यादा रन
एशिया कप राइजिंग स्टार्र 2026 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले टॉप 5 खिलाड़ियों की लिस्ट में तीन श्रीलंकाई जबकि दो भारतीय शामिल हैं। युवा सलामी बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी तीसरे स्थान पर हैं।
श्रीलंका ए ने एशिया कप राइजिंग स्टार्स 2026 का खिताब अपने नाम किया। श्रीलंका ने दोहा में खेले गए रोमांचक फाइनल में पाकिस्तान ए को एक विकेट से हराया। पाकिस्तान ए ने शाहजेब खान (60) के अर्धशतक की बदौलत निर्धारित 50 ओवर में 216/9 का स्कोर खड़ा किया। लक्ष्य का पीछा करते हुए श्रीलंका ए ने 167 रन पर आठ गंवा दिए थे लेकिन टीम 41.3 ओवर में जीत दर्ज करने में सफल रही। विकेटकीपर निशान मदुष्का (87), लसिथ क्रूसपुले (26) और और कप्तान पवन रत्नायके (30) ने अहम पारियां खेलीं। एक समय श्रीलंका का स्कोर दो विकेट पर 140 रन था जो चार विकेट पर 140 रन हो गया। श्रीलंका ने बिना कोई रन जोड़े लगातार तीन विकेट खोए, जिससे मैच पाकिस्तान के पाले में जाता हुआ दिखा। हालांकि, श्रीलंका ने पाकिस्तान के जबड़े से जीत छीन ली। चलिए, आपको टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले टॉप 5 खिलाड़ियों के बारे में बताते हैं। इस लिस्ट में श्रीलंका के तीन और भारत के दो खिलाड़ी हैं।
युवा ओपनर वैभव सूर्यवंशी नंबर-3
एशिया कप राइजिंग स्टार्स 2026 में सबसे ज्यादा रन बनाने का कारनामा निशान मदुष्का ने अंजाम दिया। उन्होंने पांच मैचों में 290 रन बटोरे, जिसमें 96.66 का औसत रहा। उनके बल्ले से चार अर्धशतकीय पारियां निकलीं। सलामी बल्लेबाज लसिथ क्रूसपुले ने पांच मैचों में 57.20 के औसत से 286 रन जोड़े। उन्होंने एक शतक और एक अर्धशतक जमाया। उन्होंने शतक सेमीफाइनल में इंडिया ए के खिलाफ ठोका था और श्रीलंका को आठ विकेट से जिताने में अहम भूमिका निभाई थी। एशिया कप राइजिंग स्टार्स 2026 में सर्वाधिक रन बनाने वाले खिलाड़ियों की लिस्ट में तीसरे नंबर पर वैभव सूर्यवंशी हैं। युवा सनसनी सूर्यवंशी ने इंडिया ए के लिए चार मैचों में 70.25 के औसत से 281 रन बनाए। उन्होंने यूएई के खिलाफ 53 गेंदों में 7 चौकों और 28 छक्कों की मदद से 204 रनों की पारी खेली थी। यह लिस्ट ए क्रिकेट में सबसे तेज दोहरा शतक है। सूर्यवंशी ने सेमीफाइनल में 40 रनों का योगदान दिया था। 15 वर्षीय ओपनर पाकिस्तान ए के सामने 11 जबकि नेपाल के विरुद्ध 26 रन बनाए थे।
तिलक वर्मा लिस्ट में चौथे पायदान पर
वहीं, भारतीय बल्लेबाज तिलक वर्मा लिस्ट में चौथे पायदान पर हैं। उन्होंने चार मैचों में 260 रन बनाए, जिसमें 86.66 का औसत रहा। उनके बल्ले से दो शतकीय और एक अर्धशतकीय पारी निकली। 24 वर्षीय तिलक ने टूर्नामेंट में इंडिया ए की कप्तानी की थी। श्रीलंका ए के कप्तान पवन रत्नायके ने पांचवें स्थान पर हैं। उन्होंने पांच मैचों में 62.00 के औसत से 186 रन बनाए। उन्होंने एक अर्धशतक लगाया।
एशिया कप राइजिंग स्टार्र 2026 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले टॉप 5 प्लेयर
|खिलाड़ी
|मैच
|रन
|निशान मदुष्का
|5
|290
|लसिथ क्रूसपुले
|5
|286
|वैभव सूर्यवंशी
|4
|281
|तिलक वर्मा
|4
|260
|पवन रत्नायके
|5
|186
लेखक के बारे मेंMd.Akram
मोहम्मद अकरम: खेल पत्रकार
परिचय: मोहम्मद अकरम 10 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रॉड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें खेल और राजनीति की दुनिया में गहरी दिलचस्पी है। क्रिकेट और अन्य खेलों से जुड़े अपडेट्स, मैच एनालिसिस और स्टोरी रिसर्च बखूबी अंजाम देते हैं। अकरम का मानना है कि खेल पत्रकारिता सिर्फ स्कोर बताने तक सीमित नहीं है, बल्कि खेल की भावना, खिलाड़ियों की मेहनत और उससे जुड़ी कहानियों को सामने लाना भी उतना ही जरूरी है।
अनुभव: अकरम को कंटेंट रिसर्च, स्क्रिप्ट राइटिंग, स्टोरीटेलिंग और एडिटिंग का अच्छा अनुभव है। 2016 में अमर उजाला की ओर से पत्रकारिता में डेब्यू किया। 2019 में टाइम्स नाउ से जुड़े और पांच साल यहां रहे। साल 2022 से लाइव हिंदुस्तान का हिस्सा हैं। डिजिटल मीडिया के बदलते ट्रेंड्स, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और ऑडियंस बिहेवियर को समझकर कंटेंट तैयार करते हैं, जो प्रभावशाली हो। ओलंपिक, कॉमनवेल्थ, एशियन गेम्स, क्रिकेट वर्ल्ड कप और आईपीएल जैसे इवेंट कवर किए हैं।
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