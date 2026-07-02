एक सेर तो दूसरा सवा सेर...बहुत खूंखार होगी टीम इंडिया की नई ओपनिंग जोड़ी
एक सेर तो दूसरा सवा सेर... ये कहावत भारत की नई और बहुत ही खूंखार मानी जा रही ओपनिंग जोड़ी पर फिट बैठती है। अभिषेक शर्मा करीब 200 के स्ट्राइक रेट से रन बनाते हैं, लेकिन वैभव सूर्यवंशी 250 के स्ट्राइक रेट से दौड़ते हैं।
टीम इंडिया जब शनिवार 4 जुलाई को मैनचेस्टर में इंग्लैंड के खिलाफ 5 मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज के दूसरे मुकाबले में उतरेगी तो एक नई ओपनिंग जोड़ी हमें देखने को मिल सकती है। इनमें एक नया खिलाड़ी होगा और दूसरा पहले से स्थापित ओपनर है। एक तरफ तो अभिषेक शर्मा होंगे, जबकि दूसरे छोर पर 15 साल के वैभव सूर्यवंशी हो सकते हैं। इस तरह वह कहावत इन दिनों पर फिट हो सकती है कि एक सेर है तो दूसरा सवा सेर...
दरअसल, अब संयोग बन रहा है कि वैभव सूर्यवंशी अपना इंटरनेशनल डेब्यू कर सकते हैं। इसके पीछे की वजह यह है कि संजू सैमसन पिछले तीन मैचों में बुरी तरह फेल रहे हैं। इसके अलावा उनके ओवरसीज आंकड़े भी टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में अच्छे नहीं हैं। इस वजह से वैभव को मौका मिलने की पूरी संभावना है। अगर ऐसा हुआ तो फिर दुनिया की सबसे खूंखार ओपनिंग जोड़ी भारत के लिए टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में मैदान पर उतरेगी।
वैभव सूर्यवंशी और अभिषेक शर्मा के स्ट्राइक रेट का कोई जवाब नहीं
वैभव और अभिषेक की जोड़ी को खूंखार इसलिए कहा जा रहा है, क्योंकि अभिषेक शर्मा के अगर टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट के स्ट्राइक रेट को उठाकर देखें तो आप पाएंगे कि वे 193 से ज्यादा के स्ट्राइक रेट से दौड़ते हैं, लेकिन अगर वैभव सूर्यवंशी के अब तक के टी20 क्रिकेट के आंकड़ों को देखें तो वह 220 से ज्यादा के स्ट्राइक रेट से स्प्रिंट मारते हैं। इस तरह एक सेर है तो दूसरा सवा सेर।
अगर दोनों साथ में ओपनिंग करें तो इनसे ज्यादा आक्रामक सलामी जोड़ी आपको इंटरनेशनल क्रिकेट में नजर नहीं आएगी। 1000-1000 रनों को ही अगर सैंपल मानकर चलें तो दुनिया की किसी इंटरनेशनल क्या, किसी टी20 लीग में किसी टीम की ओपनिंग जोड़ी इतनी खतरनाक नजर नहीं आएगी, जिनका स्ट्राइक रेट इस तरह का हो। आईपीएल में तो वैभव का स्ट्राइक रेट 228 से ज्यादा का है। लिस्ट ए क्रिकेट में भी वैभव सूर्यवंशी बहुत तेज दौड़ते हैं। 500 से ज्यादा रन उन्होंने 177 के करीब के स्ट्राइक रेट से बनाए हैं।
क्यों मिल सकता वैभव को मौका?
जैसा कि पहले बताया गया है कि संजू सैमसन फॉर्म में नजर नहीं आ रहे। दूसरा यह कि वैभव सूर्यवंशी को लेकर फैंस, मीडिया और ब्रॉडकास्टर्स का भी दबाव बढ़ गया है। फैंस वैभव को देखने के लिए लालायित हैं, जबकि प्रेस कॉन्फ्रेंस से लेकर कमेंट्री बॉक्स तक में वैभव को लेकर चर्चा होती है। ऐसे में अब समय आ गया है कि वैभव को मौका दिया जाए और वे अभिषेक शर्मा के साथ संजू सैमसन की जगह पारी की शुरुआत करें।
लेखक के बारे मेंVikash Gaur
विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स
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