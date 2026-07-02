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एक सेर तो दूसरा सवा सेर...बहुत खूंखार होगी टीम इंडिया की नई ओपनिंग जोड़ी

Vikash Gaur लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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एक सेर तो दूसरा सवा सेर... ये कहावत भारत की नई और बहुत ही खूंखार मानी जा रही ओपनिंग जोड़ी पर फिट बैठती है। अभिषेक शर्मा करीब 200 के स्ट्राइक रेट से रन बनाते हैं, लेकिन वैभव सूर्यवंशी 250 के स्ट्राइक रेट से दौड़ते हैं। 

एक सेर तो दूसरा सवा सेर...बहुत खूंखार होगी टीम इंडिया की नई ओपनिंग जोड़ी

टीम इंडिया जब शनिवार 4 जुलाई को मैनचेस्टर में इंग्लैंड के खिलाफ 5 मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज के दूसरे मुकाबले में उतरेगी तो एक नई ओपनिंग जोड़ी हमें देखने को मिल सकती है। इनमें एक नया खिलाड़ी होगा और दूसरा पहले से स्थापित ओपनर है। एक तरफ तो अभिषेक शर्मा होंगे, जबकि दूसरे छोर पर 15 साल के वैभव सूर्यवंशी हो सकते हैं। इस तरह वह कहावत इन दिनों पर फिट हो सकती है कि एक सेर है तो दूसरा सवा सेर...

दरअसल, अब संयोग बन रहा है कि वैभव सूर्यवंशी अपना इंटरनेशनल डेब्यू कर सकते हैं। इसके पीछे की वजह यह है कि संजू सैमसन पिछले तीन मैचों में बुरी तरह फेल रहे हैं। इसके अलावा उनके ओवरसीज आंकड़े भी टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में अच्छे नहीं हैं। इस वजह से वैभव को मौका मिलने की पूरी संभावना है। अगर ऐसा हुआ तो फिर दुनिया की सबसे खूंखार ओपनिंग जोड़ी भारत के लिए टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में मैदान पर उतरेगी।

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वैभव सूर्यवंशी और अभिषेक शर्मा के स्ट्राइक रेट का कोई जवाब नहीं

वैभव और अभिषेक की जोड़ी को खूंखार इसलिए कहा जा रहा है, क्योंकि अभिषेक शर्मा के अगर टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट के स्ट्राइक रेट को उठाकर देखें तो आप पाएंगे कि वे 193 से ज्यादा के स्ट्राइक रेट से दौड़ते हैं, लेकिन अगर वैभव सूर्यवंशी के अब तक के टी20 क्रिकेट के आंकड़ों को देखें तो वह 220 से ज्यादा के स्ट्राइक रेट से स्प्रिंट मारते हैं। इस तरह एक सेर है तो दूसरा सवा सेर।

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अगर दोनों साथ में ओपनिंग करें तो इनसे ज्यादा आक्रामक सलामी जोड़ी आपको इंटरनेशनल क्रिकेट में नजर नहीं आएगी। 1000-1000 रनों को ही अगर सैंपल मानकर चलें तो दुनिया की किसी इंटरनेशनल क्या, किसी टी20 लीग में किसी टीम की ओपनिंग जोड़ी इतनी खतरनाक नजर नहीं आएगी, जिनका स्ट्राइक रेट इस तरह का हो। आईपीएल में तो वैभव का स्ट्राइक रेट 228 से ज्यादा का है। लिस्ट ए क्रिकेट में भी वैभव सूर्यवंशी बहुत तेज दौड़ते हैं। 500 से ज्यादा रन उन्होंने 177 के करीब के स्ट्राइक रेट से बनाए हैं।

क्यों मिल सकता वैभव को मौका?

जैसा कि पहले बताया गया है कि संजू सैमसन फॉर्म में नजर नहीं आ रहे। दूसरा यह कि वैभव सूर्यवंशी को लेकर फैंस, मीडिया और ब्रॉडकास्टर्स का भी दबाव बढ़ गया है। फैंस वैभव को देखने के लिए लालायित हैं, जबकि प्रेस कॉन्फ्रेंस से लेकर कमेंट्री बॉक्स तक में वैभव को लेकर चर्चा होती है। ऐसे में अब समय आ गया है कि वैभव को मौका दिया जाए और वे अभिषेक शर्मा के साथ संजू सैमसन की जगह पारी की शुरुआत करें।

Vikash Gaur

लेखक के बारे में

Vikash Gaur

विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स


संक्षिप्त विवरण:

विकाश गौड़ पिछले 8 वर्षों से हिंदी डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के स्पोर्ट्स सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (असिस्टेंट मैनेजर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


विस्तृत बायो:

परिचय और अनुभव: विकाश गौड़ भारतीय डिजिटल स्पोर्ट्स मीडिया का एक उभरता हुआ चेहरा हैं। लगभग 8 वर्षों के अनुभव के साथ, विकाश ने डिजिटल पत्रकारिता की बारीकियों को जमीन से समझा है। 2016 में अपने करियर की शुरुआत करने वाले विकाश ने डिजिटल-फर्स्ट अप्रोच के साथ खेल पत्रकारिता में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। जनवरी 2021 से वह 'लाइव हिन्दुस्तान' की स्पोर्ट्स टीम के मुख्य स्तंभ बने हुए हैं, जहां वह कंटेंट प्लानिंग और स्पोर्ट्स कवरेज का नेतृत्व करते हैं।


करियर का सफर:
मंगलायतन विश्वविद्यालय, अलीगढ़ से पत्रकारिता का ककहरा सीखने के बाद विकाश का सफर 'खबर नॉन स्टॉप' से शुरू हुआ था, जो अब देश के प्रतिष्ठित मीडिया घरानों तक फैला हुआ है। उन्होंने पत्रिका समूह की वेबसाइट 'कैच न्यूज' में खेल की खबरों की तकनीकी समझ विकसित की। इसके बाद 'डेली हंट' में वीडियो प्रोड्यूसर के तौर पर काम करते हुए उन्होंने विजुअल स्टोरीटेलिंग के गुर सीखे। 'दैनिक जागरण' की वेबसाइट में करीब ढाई साल तक खेल डेस्क पर अपनी धार तेज करने के बाद, उन्होंने लाइव हिन्दुस्तान का रुख किया, जहां वे बीते 4 साल से चौके-छक्के लगा रहे हैं। इंटर्न के तौर पर प्रिंट की समझ हासिल कर चुके विकाश गौड़ के पास अब डिजिटल की अच्छी समझ है और वे ट्रेंड को बखूबी फॉलो करते हैं।


खेल जगत की कवरेज और विशेषज्ञता:
अपने अब तक के करियर में विकाश ने दुनिया के कई बड़े खेल आयोजनों को डेस्क और फील्ड पर रहकर कवर किया है। उनकी विशेषज्ञता केवल क्रिकेट तक सीमित नहीं है, बल्कि वह मल्टी-स्पोर्ट्स इवेंट्स की भी गहरी समझ रखते हैं। उन्होंने निम्नलिखित प्रमुख आयोजनों का व्यापक विश्लेषण और रिपोर्टिंग की है:


क्रिकेट:आईसीसी क्रिकेट विश्व कप, आईपीएल और द्विपक्षीय सीरीज।


ग्लोबल इवेंट्स: ओलंपिक गेम्स, राष्ट्रमंडल खेल और एशियाई खेल


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विकाश का मानना है कि खेल पत्रकारिता केवल स्कोर बताने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह खिलाड़ियों के संघर्ष, खेल की रणनीति और डेटा के पीछे छिपी कहानी को पाठकों तक पहुंचाने का माध्यम है। लाइव हिन्दुस्तान में अपनी भूमिका में वह सुनिश्चित करते हैं कि खेल की खबरें सटीक, तेज और निष्पक्ष हों, जिससे पाठकों को एक संपूर्ण अनुभव मिल सके।


विशेषज्ञता:

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ओलंपिक एवं ग्लोबल स्पोर्ट्स इवेंट्स
इंटरव्यू एवं मीडिया इंटरैक्शन
स्पोर्ट्स डेटा एंड स्टेटिस्टिक्स
डिजिटल कंटेंट स्ट्रेटेजी एंड टीम मैनेजमेंट

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