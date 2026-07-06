‘वैभव सूर्यवंशी और अभिषेक शर्मा इंडिया के लॉन्ग टर्म ओपनर नहीं हो सकते’.., मोहम्मद कैफ ने क्यों दिया ऐसा बयान?
पूर्व भारतीय क्रिकेटर मोहम्मद कैफ ने कहा है कि वैभव सूर्यवंशी और अभिषेक शर्मा भारत के लॉन्ग टर्म ओपनर नहीं हो सकते। संजू को भारत को खिलाना ही पड़ेगा। उन्होंने इसके पीछे की दिलचस्प वजह भी बताई है। कहा भारत विश्व कप वाली गलती ही दोहरा रहा है।
भारत और इंग्लैंड के बीच पांच मैचों की टी-20 सीरीज के दूसरे मुकाबले में वैभव सूर्यवंशी को संजू सैमसन की जगह खेलने को मिला। उन्होंने 15 साल 99 दिन की उम्र में डेब्यू करके इतिहास रचा। वैभव की जगह संजू को खिलाने का निर्णय टीम मैनेजमेंट के लिए बहुत आसान नहीं रहा, क्योंकि संजू वही बल्लेबाज हैं, जिन्होंने तीन ऐतिहासिक पारियां खेलकर भारत को टी-20 विश्व कप 2026 का खिताब जिताया था। संजू को ड्रॉप किए जाने और वैभव को खिलाए जाने के बाद क्रिकेट पंडितों और भारतीय क्रिकेट प्रशंसकों से दो तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। एक तरफ लोग वैभव के खेलने पर काफी खुश हैं, वहीं दूसरी तरफ बहुत से लोग ऐसे हैं, जो संजू के ड्रॉप होने को न्यायसंगत नहीं मान रहे हैं। इसी कड़ी में अब पूर्व भारतीय क्रिकटेर मोहम्मद कैफ ने भी अपनी राय रखी है।
दूसरे टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैच में भारत को मिली हार के बाद मोहम्मद कैफ ने अपने यूट्यूब चैनल पर भारतीय टीम की कमियों और हो रही गलतियों की ओर ध्यान दिलाया। उन्होंने भारतीय टी-20 सेटअप में वैभव सूर्यवंशी को खिलाने का स्वागत जरूर किया, लेकिन संजू की कीमत पर नहीं। मोहम्मद कैफ ने अपने शो में कहा अभिषेक शर्मा और वैभव सूर्यवंशी भारत के लॉन्ग टर्म ओपनर नहीं हो सकते हैं। आपको संजू को प्लेइंग XI में लाना ही पड़ेगी। उन्होंने इसके पीछे की वजह लेफ्ट- राइट कॉम्बिनेशन को बताया और याद दिलाया कि विश्व कप में संजू को जब टीम में नहीं रखा गया था और ईशान किशन- अभिषेक शर्मा टीम में सलामी बल्लेबाजी के लिए आ रहे थे, उस समय भारतीय सलामी जोड़ी ज्यादा बड़ी साझेदारी नहीं कर पा रही थी। इसके पीछे कारण ऑफ स्पिन के सामने ना खेलना पाना था। कैफ ने कहा कि अगर वैभव और अभिषेक की जोड़ी को आगे लॉन्ग टर्म के लिए देखना है तो यह सही नहीं रहेगा, क्योंकि दोनों बाएं हाथ के बल्लेबाजों के लिए ऑफ स्पिनर खतरे की घंटी साबित हो सकते हैं।
गलती दोहरा रही है टीम इंडिया
मोहम्मद कैफ ने कहा - "भारतीय क्रिकेट टीम यहां भी गलती कर रही है। वैभव सूर्यवंशी और अभिषेक शर्मा भारत के टी-20 सेटअप के लॉन्ग टर्म ओपनर नहीं हो सकते। दो लेफ्टी भारत की सलामी बल्लेबाजी नहीं कर सकते। टॉप-7 में 6 लेफ्टी हैं, ऐसे में संजू को खिलाना ही चाहिए। रणनीतिगत चीजें पहले से ही टीमें सोचकर आती हैं। विल जैक्स जैसे पार्ट टाइमर ने वैभव सूर्यवंशी को स्टंप आउट करा दिया। भारत को एक दाएं हाथ के बल्लेबाज को ओपनिंग में रखना ही पड़ेगा।" मोहम्मद कैफ ने कहा कि "चाहे वैभव सूर्यवंशी तीन नंबर खेलें, चाहे अभिषेक शर्मा नंबर तीन पर खेलें। लेकिन एक को तीन नंबर पर खेलना ही पड़ेगा। संजू सैमसन ऐसे खिलाड़ी हैं जो बाउंस बैक करते हैं।"
लेखक के बारे मेंVimlesh Kumar Bhurtiya
विमलेश कुमार भुर्तिया (Vimlesh Kumar Bhurtiya): खेल पत्रकार
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विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: विमलेश कुमार भुर्तिया भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक उभरता हुआ नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पिछले चार वर्षों से वह इसी संस्थान से जुड़े हुए हैं और डिजिटल मीडिया की गतिशीलता, कार्यशैली और प्रकृति को समझने का प्रयास किया है। उनका मानना है कि पाठक किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म की रीढ़ होता है ऐसे में उनके हितों को ध्यान में रखते हुए खबरों का प्रकाशन होना चाहिए। यह पत्रकारिता को जीवंत रखता है और जर्नलिज्म का मूल गुण भी यही है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
विमलेश ने भारत के सबसे प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान से अपनी शिक्षा ग्रहण की है। वे 2021-22 बैच के भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली के छात्र रहे हैं। उन्होंने इस नामी संस्थान से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है। इसके बाद उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में ही मास्टर्स यानी (M.A) की डिग्री भी हासिल की है। इन्होंने अपना ग्रेजुएशन मध्य प्रदेश के नामचीन साइंस कॉलेजों में से एक होलकर साइंस कॉलेज से किया है। ग्रेजुएशन के दूसरे साल से ही विमलेश की दिलचस्पी साहित्य और पत्रकारिता की ओर जागृत होने लगी थी। यही कारण था कि ग्रेजुएशन के दिनों में ही उन्होंने दैनिक चैतन्यलोक नामक इंदौर की क्षेत्रीय पत्रिका में काम करना शुरू कर दिया। कुछ महीनों बाद उन्होंने दैनिक भास्कर में बतौर कॉपी एडिटर ट्रेनिंग ली। उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर के पत्रकारिता और जनसंचार विभाग से मास मीडिया में इंटर्नशिप की। विमलेश कुमार भुर्तिया को कंप्यूटर का भी अच्छा ज्ञान है। उन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय से कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा किया है।
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