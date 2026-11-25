'वैभव सूर्यवंशी 20-21 साल का है', 28 छक्के देख हिल गया पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर का दिमाग!
वैभव सूर्यवंशी की उम्र 15 साल नहीं, बल्कि 20-21 साल है। ये इल्जाम पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर ने भारतीय स्टार पर लगाया है, जिन्होंने 28 छक्के एक पारी में जड़े हैं। तनवीर अहमद ने कहा है कि 15 साल का बच्चा ऐसा कर ही नहीं सकता।
वैभव सूर्यवंशी की उम्र 15 साल नहीं है। वे 20 या 21 साल के हैं। ये बात पाकिस्तान के एक पूर्व क्रिकेटर ने कही है। उम्र को लेकर सारी चीजें भारतीय क्रिकेट में पहले ही साफ हो चुकी हैं, लेकिन जिस तरह से यूएई के खिलाफ वैभव सूर्यवंशी ने 52 गेंदों में दोहरा शतक और इसी पारी में 28 छक्के जड़े हैं, इसे देखकर पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर तनवीर अहमद का दिमाग हिल गया है। शायद इसी वजह से उन्होंने वैभव सूर्यवंशी को 5 से 6 साल उम्र से बड़ा बताया है और कहा है कि उनका टेस्ट करवाकर देख लो, सच सामने आ जाएगा।
पाकिस्तान के लिए कुल 8 इंटरनेशनल मैच खेलने वाले तनवीर अहमद ने वैभव सूर्यवंशी के 28 छक्के देखने के बाद पाकिस्तान के एक टीवी चैनल पर कहा, "ये 15 साल का नहीं है। ये कम से कम 20-21 साल का है। उसकी वजह ये है कि जितना बड़ा भी टैलेंट हो जाए। 15 साल का बच्चा 28 छक्के इस तरीके से नहीं मार सकता। 15 साल के बच्चे की बेस इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं हो सकती। उसके बाजुओं में, उसके कंधों में इतनी जान नहीं हो सकती है। मैं नहीं मान सकता। मैं नहीं मानता कि वह 15 साल का है। हो सकता है कि वह 20 साल या 21 साल का हो।" इस पर एंकर होता है कि कलाई का टेस्ट करा लें। इस पर तनवीर कहते हैं, "करा लें टेस्ट, मगर मैं नहीं मानता कि वो 15 साल का बच्चा है।"
ये तो बात रही पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर तनवीर अहमद की, जो वैभव को 15 साल का मानने के लिए तैयार नहीं हैं, लेकिन उन्हें ये भी रिसर्च कर लेनी चाहिए कि उनके छोटे भाई और बड़े भाई की उम्र कितनी है। वह अभी 10वीं के एग्जाम भी नहीं दे पाया है। इसके अलावा बर्थ सर्टिफिकेट से लेकर स्कूल के कागजों में भी वैभव की उम्र 15 साल की है। इतना ही नहीं, उनका बोन टेस्ट भी हो चुका है, जिसमें उनकी उम्र उतनी ही पाई गई है, जितनी कि असल में है। उनका जन्म 27 मार्च 2011 को हुआ था। चार महीने बाद वे 16 साल के हो जाएंगे।
तनवीर अहमद ने जो दावा किया है, शायद उन्होंने पाकिस्तान से ही प्रेरणा ली होगी, क्योंकि पाकिस्तान में अक्सर खिलाड़ियों की उम्र में हेर-फेर देखने को मिल जाता है। यहां तक कि शाहिद अफरीदी ने खुद अपनी किताब में खुलासा किया था कि उनकी उम्र 5 साल ज्यादा है। जब भी पाकिस्तान अंडर 19 क्रिकेट खेलता है तो उसके खिलाड़ियों की उम्र चेहरे से ही पता चल जाती है कि वे 19 साल से तो कहीं ज्यादा के हैं।
लेखक के बारे मेंVikash Gaur
विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स
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