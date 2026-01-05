ये तेज गेंदबाज डोप टेस्ट में हुआ फेल, क्रिकेट से आया दुर्लभ मामला; SMAT में खेला था आखिरी मैच

संक्षेप: क्रिकेटर राजन कुमार डोप टेस्ट में फेल हो गए हैं। यह क्रिकेट से जुड़ा दुर्लभ मामला है। उन्होंने मुश्ताक अली ट्रॉफी (SMAT) में आखिरी मैच खेला था। नाडा ने उन्हें अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया है।

क्रिकेट से जुड़े एक दुर्लभ मामले में उत्तराखंड के बाएं हाथ के तेज गेंदबाज राजन कुमार के डोप जांच में पॉजिटिव पाए जाने के बाद राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी (नाडा) ने उन्हें अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया है। इस 29 साल के क्रिकेटर के नमूने में ‘एनाबॉलिक स्टेरॉयड’ ड्रोस्टानोलोन और मेटेनोलोन के साथ-साथ क्लोमीफीन भी पाया गया, जिसका उपयोग आमतौर पर महिलाओं में बांझपन के इलाज के लिए किया जाता है। यह हालांकि पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन के स्तर को बढ़ाने की क्षमता भी रखता है।

सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में खेला आखिरी मैच उत्तराखंड के इस खिलाड़ी ने अपना पिछला मैच आठ दिसंबर को अहमदाबाद में सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी ग्रुप डी के मैच में दिल्ली के खिलाफ खेला था। क्रिकेटरों के डोप जांच में विफल होने के मामले बहुत कम हैं। मध्य प्रदेश के ऑलराउंडर अंशुला राव 2020 में डोपिंग के लिए पकड़े गए थे, जबकि पृथ्वी साव 2019 में डोप जांच में पॉजिटिव पाए गए थे। नोंगमैथेम रतनबाला देवी भी डोप टेस्ट में विफल होने वाली दुर्लभ फुटबॉल खिलाड़ियों में से एक बन गईं। उनका नाम भी अस्थाई निलंबन पाने वाले खिलाड़ियों की नवीनतम सूची में शामिल है। उनके नमूने में एनाबॉलिक स्टेरॉयड मेटांडिएनोन पाया गया था।