हमारे रेडार पर तो उस्मान तारिक भी थे; अबरार को खरीदने पर मचे हंगामे के बीच बोली सनराइजर्स

Mar 13, 2026 10:59 am ISTChandra Prakash Pandey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
सोशल मीडिया पर मचे हंगामे के बीच सनराइजर्स लीड्स पहले ही पाकिस्तानी स्पिनर अबरार अहमद को खरीदने की वजह और उसके पीछे की रणनीति को साफ कर चुकी है। हेड कोच डेनियल वेटोरी ने कहा है कि नीलामी में फ्रेंचाइजी के रेडार पर तो पाकिस्तान के एक और स्पिनर उस्मान तारिक भी थे।

'द हंड्रेड' की फ्रेंचाइजी सनराइजर्स लीड्स ने नीलामी में पाकिस्तान के स्पिनर अबरार अहमद को खरीदा और इधर भारत में सोशल मीडिया पर हंगामा मच गया। खरीदा सनराइजर्स लीड्स ने और भारत में एक तबका आईपीएल फ्रेंचाइजी सनराइजर्स हैदराबाद के बहिष्कार की मांगें करने लगा। शेम ऑन एसआरएच हैशटैग चलाने लगा। दोनों फ्रेंचाइजी का मालिकाना हक भारतीय मीडिया कंपनी सन टीवी के पास है। सोशल मीडिया पर मचे हंगामे के बीच सनराइजर्स लीड्स पहले ही अबरार को खरीदने की वजह और उसके पीछे की रणनीति को साफ कर चुकी है। हेड कोच डेनियल वेटोरी ने कहा है कि नीलामी में फ्रेंचाइजी के रेडार पर तो पाकिस्तान के एक और स्पिनर उस्मान तारिक भी थे।

सनराइजर्स की मालिक काव्या मारन या सन टीवी की तरफ से इस मामले में अभी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। हेड कोच वेटोरी ने साफ-साफ कहा है कि कोचों और मैनेजमेंट के बीच इसे लेकर कोई चर्चा नहीं हुई थी कि नीलामी में पाकिस्तानी खिलाड़ियों को नहीं खरीदा जाएगा। उन्होंने अबरार को खरीदने की वजह भी बताई।

वेटोरी ने खरीदने की बताई वजह

डेनियल वेटोरी ने कहा, ‘जब हम आदिल रशीद को खरीदने से चूक गए (उन्हें सदर्न ब्रेव ने खरीदा) जो पहले हमारी प्राथमिकता थे, तब हमने ओवरसीज स्पिनर देखना शुरू कर दिया। 4 से 5 खिलाड़ी ऐसे थे जिन पर हमारी नजर थी। उनमें से अबरार भी एक थे। उन्हें खरीदकर हम बहुत खुश हैं।’

वेटोरी ने कहा, 'हमने ऑक्शन में हिस्सा ले रहे सभी खिलाड़ियों के लिए प्लान किया था। पाकिस्तानी खिलाड़ियों को नहीं लेने की कोई चर्चा नहीं हुई थी। हमें बस ये देखना था कि हमारे लिए बेस्ट ऑप्शन क्या है। जब अहम आदिल रशीद को लेने से चूक गए तब हमारी प्राथमिकता एक स्पिन गेंदबाज को लेने की थी। हमें नहीं लगा कि स्थानीय स्तर पर हमें उस तरह की क्वालिटी मिलेगी, लिहाजा हमें ओवरसीज प्लेयर्स को देखना था। रिशद हुसैन, उस्मान तारिक और अबरार अहमद ये सभी हमारे रेडार पर थे।'

भारत में सोशल मीडिया पर आक्रोश

'द हंड्रेड' के लिए गुरुवार को हुई नीलामी में सनराइजर्स लीड्स ने पाकिस्तानी स्पिनर अबरार अहमद को 2.34 करोड़ रुपये में खरीदा। इस तरह अबरार पहले ऐसे पाकिस्तानी खिलाड़ी बन गए जिन्हें लीग में भारतीयों के स्वामित्व वाली किसी फ्रेंचाइजी ने खरीदा। भारत में एक तबके को ये रास नहीं आया। तमाम सोशल मीडिया यूजर्स 'राष्ट्रीय भावना' के खिलाफ जाकर पाकिस्तानी खिलाड़ी को खरीदने के लिए सनराइजर्स और उसकी मालिक काव्या मारन की आलोचना करने लगे।

देखते ही देखते भारत में सोशल मीडिया पर एक तबका बॉयकॉट सनराइजर्स, बॉयकॉट एसआरएच और शेम ऑन एसआरएच जैसे हैशटैग चलाने लगा। इसी महीने से शुरू होने जा रहे आईपीएल 2026 में सनराइजर्स हैदराबाद के बहिष्कार की अपील करने लगे। वैसे ही जैसे आईपीएल की मिनी नीलामी में बांग्लादेशी खिलाड़ी मुस्तफिजुर रहमान को खरीदने को लेकर कोलकाता नाइट राइडर्स के बहिष्कार की मांग उठी थी। बाद में केकेआर से रहमान की छुट्टी तक हो गई। विरोध में बांग्लादेश ने भारत में टी20 विश्व कप नहीं खेलने का ऐलान कर दिया। आखिरकार बांग्लादेश की विश्व कप से छुट्टी हो गई और उसकी जगह स्कॉटलैंड को खेलने का मौका मिला।

क्या केकेआर की तरह सनराइजर्स लीड्स हटेगी पीछे?

सवाल उठता है कि सोशल मीडिया पर आक्रोश को देखते हुए जिस तरह कोलकाता नाइट राइडर्स ने बाद में मुस्तफिजुर रहमान को अपने स्क्वाड से रिलीज कर दिया था, वैसे ही क्या सनराइजर्स लीड्स अबरार को रिलीज कर सकता है? इसका जवाब है- बिल्कुल नहीं। इंग्लैंड ऐंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड नीलामी से काफी पहले ही दो टूक कह चुका है कि नीलामी में रंग, नस्ल, राष्ट्रीयता जैसे आधार पर किसी तरह का भेदभाव बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगा।

पिछले महीने कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि द हंड्रेड की नीलामी में भारतीयों के स्वामित्व वाली फ्रेंचाइजियां पाकिस्तानी खिलाड़ियों को खरीदने से परहेज करेंगी। इस पर ईसीबी ने बहुत ही सख्त रुख अपनाया था। उसके बाद द हंड्रेड की सभी 8 फ्रेंचाइजियों ने बयान जारी कर कहा था कि खिलाड़ियों का चयन पूरी तरह मेरिट और क्रिकेट से जुड़े कौशल के आधार पर होगा।

