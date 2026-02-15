उस्मान तारिक सिर्फ एक साधारण बॉलर… सौरव गांगुली ने कर दी भारतीय बल्लेबाजों की टेंशन खत्म
सौरव गांगुली ने उस्मान तारिक को एक साधारण ऑफ-स्पिनर बताया जो अपनी 'डिलीवरी स्ट्राइड' में थोड़ा ब्रेक लेने के बाद ही गेंद छोड़ते हैं। दादा ने भरोसा जताया कि भारतीय बल्लेबाज टी20 विश्व कप मैच में उन्हें अच्छी तरह से खेल लेंगे।
पूर्व कप्तान सौरव गांगुली ने शनिवार को पाकिस्तान के उस्मान तारिक को एक साधारण ऑफ-स्पिनर बताया जो अपनी 'डिलीवरी स्ट्राइड' में थोड़ा ब्रेक लेने के बाद ही गेंद छोड़ते हैं। गांगुली ने भरोसा जताया कि भारतीय बल्लेबाज टी20 विश्व कप मैच में इस पाकिस्तानी गेंदबाज को अच्छी तरह से खेल लेंगे। भारत और पाकिस्तान रविवार को कोलंबो में ग्रुप ए के मैच में आमने-सामने होंगे और 28 साल के तारिक मैच से पहले की चर्चा का विषय बने हुए हैं।
भारतीय बल्लेबाज दाएं हाथ के स्पिनर का सामना करेंगे, जिन्होंने अब तक सिर्फ चार टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में 11 विकेट लिए हैं। बंगाल क्रिकेट संघ के अध्यक्ष और पूर्व कप्तान सौरव गांगुली ने कोलकाता में टी20 विश्व कप मैगजीन लॉन्च के दौरान पत्रकारों से कहा, ''टी20 में अंदाजा लगाना मुश्किल है, लेकिन भारत एक अच्छी टीम है और उन्हें हराना आसान नहीं है।''
T20 World Cup 2026 से बाहर हो गई ये टीम, साउथ अफ्रीका ने सुपर 8 में जगह की पक्की, देखें अंकतालिका
उन्होंने तारिक को लेकर कहा, ''कुछ भी मुश्किल नहीं है, वह (तारिक) एक ऑफ-स्पिनर है और वह बस रुक-रुक कर गेंदबाजी करता है। भारत उसे अच्छे से खेलेगा।'' हालांकि, गांगुली को उम्मीद है कि पाकिस्तान के खिलाफ भारत गेंदबाजी में बिना किसी बदलाव के उतरेगा। उन्होंने कहा, ''अक्षर (पटेल), वरुण (चक्रवर्ती), (जसप्रीत) बुमराह और अर्शदीप (सिंह) मुख्य गेंदबाज होने चाहिए। मुझे नहीं लगता कि रिंकू (सिंह) की जगह कुलदीप (यादव) को मिलनी चाहिए, क्योंकि आपको बल्लेबाजी विभाग में भी संतुलन का ध्यान रखना होता है। मुझे लगता है कि वही टीम खेलनी चाहिए।''
उन्होंने कहा, ''भारत अच्छा खेलेगा।'' सलामी अभिषेक शर्मा के बारे में पूछे जाने पर गांगुली ने कहा कि टीम पर फोकस रखना चाहिए। उन्होंने कहा, ''एक इंसान मायने नहीं रखता।'' बीसीसीआई के पूर्व अध्यक्ष ने यह भी कहा कि मौजूदा पाकिस्तानी टीम पहले जैसी नहीं है। गांगुली ने कहा, ''इंजमाम (उल हक), सईद अनवर, मोहम्मद यूसुफ, वसीम (अकरम), वकार (यूनिस) जैसे बल्लेबजों का कौशल देखें तो वह एक अलग टीम थी। यह टीम अब वैसी नहीं रही।''
अभी तक भले ही कुछ मैच ही उस्मान तारिक ने खेले हों, लेकिन वह इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच के गेम प्रेशर से दो-चार नहीं हुए हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबला भले ही लो स्कोरिंग रहे, लेकिन मैच हमेशा टक्कर का होता है। ऐसे में क्या वे उस दबाव को झेल पाएंगे? ये देखने वाला विषय होगा। भारत और पाकिस्तान के बीच अब तक टी20 विश्व कप में 8 मुकाबले खेले गए हैं। इनमें से सात मैचों में भारत को जीत मिली है और एक मैच पाकिस्तान ने जीता है।
