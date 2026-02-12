उस्मान तारिक के बॉलिंग एक्शन पर छिड़ी बहस, अश्विन ने बताया लीगल, मगर आकाश चोपड़ा ने की जांच की मांग

होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
पाकिस्तान के ऑफ स्पिनर उस्मान तारिक अपने अनोखे 'स्टॉप एंड पॉज' 'साइड-आर्म एक्शन' के कारण क्रिकेट जगत में चर्चा का विषय बने हुए हैं और भारत के दिग्गज रविचंद्रन अश्विन ने खुलकर उनके गेंदबाजी एक्शन का समर्थन किया है।

Feb 12, 2026 07:44 am ISTVikash Gaur Bhasha, कोलंबो
पाकिस्तान के ऑफ स्पिनर उस्मान तारिक अपने अनोखे 'स्टॉप एंड पॉज' 'साइड-आर्म एक्शन' के कारण क्रिकेट जगत में चर्चा का विषय बने हुए हैं। यहां तक कि भारत के दिग्गज स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने खुलकर उनके गेंदबाजी एक्शन का समर्थन किया है। तारिक ने अब तक खेले चार टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में 11 विकेट लिए हैं। प्रोफेशनल टी20 करियर में उन्होंने 42 मैच में 70 विकेट लिए हैं, जो कि एक शानदार रिकॉर्ड है। कोलंबो के धीमे प्रेमदासा ट्रैक पर वह आक्रामक भारतीय बल्लेबाजों के खिलाफ अहम भूमिका निभा सकते हैं।

पाकिस्तान उनका ज्यादा इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन अमेरिका के बल्लेबाज जैसे मिलिंद कुमार उनकी गेंदों के खिलाफ असहज दिखे। तारिक अपने अनोखे एक्शन और बिना स्पष्ट लय बदले गति में बदलाव के साथ लगातार प्रभावी रहे। रविवार को कोलंबो में भारत-पाकिस्तान मुकाबले से पहले तारिक क्रिकेट जगत में चर्चा का केंद्र बन गए हैं। इंग्लैंड के पूर्व कप्तान केविन पीटरसन ने उनके गेंद डालते समय रुकने (पॉज) को अवैध बताया, जबकि अश्विन की राय अलग है। अश्विन ने 'एक्स' पर लिखा, ''सबसे पहले स्पष्ट कर दूं। उनके एक्शन की वैधता की जांच केवल आईसीसी के 'बॉलिंग एक्शन टेस्टिंग सेंटर' में ही हो सकती है। ''

उन्होंने आगे लिखा, ''15 डिग्री का नियम है जिसके तहत गेंदबाज को अपनी कोहनी को निर्धारित सीमा से अधिक सीधा नहीं करना चाहिए। मैदान पर अंपायर के लिए यह तय करना लगभग असंभव है कि गेंदबाज 15 डिग्री के भीतर गेंदबाजी कर रहा है या नहीं। इसका समाधान 'रियल-टाइम टेस्टिंग टूल' है। यह एक अस्पष्ट क्षेत्र (ग्रे एरिया) है और किसी को इसका फायदा उठाने के लिए दोष देना गलत है। ''

हालांकि, अश्विन इसे अवैध नहीं मानते कि कोई इसका फायदा उठा रहा है। कुछ लोगों का मानना है कि तारिक एक बल्लेबाज के 'ट्रिगर मूवमेंट' पूरा करने और शॉट की अंतिम स्थिति में पहुंचने का इंतजार करते हैं और उसके बाद ही गेंद डालते हैं, लेकिन अश्विन के अनुसार यह पूरी तरह वैध है। उन्होंने कहा, ''अगर क्रीज पर 'पॉज' की बात है तो मेरा मानना है कि यह पूरी तरह वैध है, क्योंकि यही उनका नियमित एक्शन है। ''

दक्षिण अफ्रीका के पूर्व टीम प्रदर्शन विश्लेषक प्रसन्ना अघोरम ने भी कहा कि तारिक 'चकिंग' नहीं कर रहे। उन्होंने इमरान ताहिर जैसे शीर्ष स्पिनरों के साथ काम किया है। उन्होंने 'एक्स' पर लिखा, ''तकनीकी रूप से तारिक 'चकिंग' नहीं कर रहे। उनके एक्शन को पहले ही दो बार हरी झंडी मिल चुकी है। अगर फिर बुलाया भी गया तो उनका एक्शन सही निकलेगा। उम्मीद है कि इस खास प्रतिभा पर स्वस्थ चर्चा होगी। ''

भारत के पूर्व सलामी बल्लेबाज और कमेंटेटर आकाश चोपड़ा ने भी इस गेंदबाज के रूकने पर सवाल नहीं उठाया, लेकिन एक तकनीकी सवाल जरूर पूछा। उन्होंने लिखा, ''मुझे लगता है कि 'पॉज' बिल्कुल ठीक है, लेकिन मेरा एक सवाल है कि अगर 'रन-अप' से कोई 'मोमेंटम' नहीं बन रहा तो क्या बिना हाथ मोड़े कुछ गेंदों पर 20-25 किमी प्रति घंटा की रफ्तार बढ़ाना संभव है?''

पूर्व अंतरराष्ट्रीय अंपायर अनिल चौधरी ने भी तारिक के एक्शन को सही बताया। उन्होंने इंस्टाग्राम पर कहा, ''उनका एक्शन थोड़ा 'साइड-ऑन' और अलग है, और वह हल्का सा रूकने के साथ गेंद डालते हैं, लेकिन चूंकि वह सभी गेंदें एक ही तरीके से डालते हैं और उनकी बांह में नियमों के अनुसार कोई गलत मोड़ या सीधापन नहीं है इसलिए एक्शन बिल्कुल सही है। ‘’

