6 साल से नहीं मिल पा रहा था टीम में मौका, पाकिस्तान के तेज गेंदबाज ने कर दिया रिटायरमेंट का ऐलान

उस्मान शिनवारी ने छह साल की अवधि में अपने देश के लिए 34 मैच खेलने के बाद अपने अंतरराष्ट्रीय करियर को समाप्त करने का फैसला किया है, उन्होंने आखिरी बार 2019 में पाकिस्तान के लिए इंटरनेशनल मैच खेला था।

पाकिस्तान क्रिकेट टीम के तेज गेंदबाज उस्मान शिनवारी ने आखिरकार इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। 31 वर्षीय इस खिलाड़ी को पिछले 6 साल से पाकिस्तान की टीम में मौका नहीं मिला था, जबकि 12 साल पहले उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट में डेब्यू किया था। शिनवारी ने आखिरी बार 2019 में पाकिस्तान के लिए इंटरनेशनल मैच खेला था। ICC की आधिकारिक वेबसाइट ने भी उनके संन्यास की पुष्टि कर दी है।

एशिया कप 2025 की शुरुआत से ठीक पहले पाकिस्तानी पेसर ने रिटायरमेंट लिया है। हालांकि, वे एशिया कप की टीम के आसपास भी नहीं थे। फॉर्म और बार-बार लगने वाली चोटों ने उनके करियर में बाधा डाली थी। तीनों फॉर्मेट में पाकिस्तान के लिए खेलने वाले उस्मान शिनवारी अब शायद दुनिया की अन्य टी20 लीगों में खेलते हुए नजर आ सकते हैं। लगभग 3 दर्जन इंटरनेशनल मैचों का उनको अनुभव है।

उस्मान शिनवारी ने 2013 में श्रीलंका के खिलाफ टी20 मैच से इंटरनेशनल क्रिकेट करियर की शुरुआत की थी। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में उन्होंने 17 वनडे और 16 टी20 मैचों के अलावा एक टेस्ट मैच भी खेला। उन्होंने अपना पहला और आखिरी मैच श्रीलंका के खिलाफ हर फॉर्मेट में खेला था। वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में उन्होंने 34 विकेट और टी20 में 13 विकेट अपने नाम किए। उनका एकमात्र टेस्ट मैच भी 2019 में खेला था, जो उनके करियर का आखिर मैच था। इसमें उन्होंने एक ही विकेट निकाला था।