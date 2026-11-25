उस्मान ख्वाजा ने कभी नहीं सोचा था कि कप्तान पैट कमिंस उनपर व्यक्तिगत रूप से आक्रामक होंगे। ख्वाजा का इससे काफी दिल दुखा है। ख्वाजा ने कहा कि वह कमिंस की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखना नहीं चाहता थे।

उस्मान ख्वाजा ने इस महीने की शुरुआत में पैट कमिंस की लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस से उन्हें पहुंचे "दर्द" के बारे में बात की है। हालांकि, उन्होंने जोर देकर कहा कि कमिंस के लिए उनके मन में अब भी "बहुत प्यार" है और वह हमेशा चाहते थे कि कमिंस ऑस्ट्रेलिया के कप्तान बने रहें। द ग्रेड क्रिकेटर पॉडकास्ट पर बात करते हुए ख्वाजा ने यह भी खुलासा किया कि उन्होंने क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया (सीए) के सीईओ टॉड ग्रीनबर्ग को एक बयान का प्रस्ताव भेजा था, जिस पर 2018 की टीम के सभी खिलाड़ी सहमत हो सकते थे। उनका मकसद दक्षिण अफ्रीका दौरे पर गेंद से छेड़छाड़ के विवाद के बाद जारी मतभेदों को खत्म करना था। यह उनकी आत्मकथा 'सब्र' के प्रकाशित होने के बाद दिया गया अब तक का उनका सबसे विस्तृत इंटरव्यू है।

कमिंस ने की 68 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस ख्वाजा की आत्मकथा प्रकाशित हुए लगभग तीन हफ्ते हो चुके हैं। इसके बाद ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट में विवाद खड़ा हो गया था, क्योंकि उन्होंने 2018 में सैंडपेपर के इस्तेमाल से जुड़ी कई बातें उजागर की थीं। उन्होंने बताया था कि सैंडपेपर का इस्तेमाल सिर्फ न्यूलैंड्स टेस्ट तक सीमित नहीं था और टीम के सभी खिलाड़ियों को पता था कि क्या हो रहा है। इसके बाद कैमरन बैनक्रॉफ्ट ने पिछले सप्ताह प्रकाशित अपने 4000 शब्दों के लेख में इस घटना पर अपना पक्ष रखा। चैड सेयर्स ने भी इस बारे में अपनी यादें साझा कीं। इससे पहले कमिंस ने 68 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस में ख्वाजा के दावों को "100 प्रतिशत गलत" बताया था और कहा था कि वह लोगों की जिंदगी के साथ "लापरवाही" बरत रहे हैं। ख्वाजा ने बताया कि सिडनी में कमिंस की प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले उन्होंने उनसे संपर्क किया था। लेकिन ऑस्ट्रेलियाई कप्तान ने जिस तरह से बात की, उससे वह हैरान रह गए।

'मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि कमिंस...' उन्होंने कहा, “मुझे पैट कमिंस एक इंसान और एक लीडर के तौर पर हमेशा पसंद रहे हैं। वह शानदार हैं। मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि वह इस तरह व्यक्तिगत रूप से मुझ पर हमला करेंगे। मैंने जो कहा, उस पर सवाल उठाना अलग बात थी, लेकिन जिस तरह उन्होंने किया, वैसा पैट का रूप मैंने पहले कभी नहीं देखा था। इसी बात से मुझे सबसे ज्यादा निराशा हुई। मैं वह प्रेस कॉन्फ्रेंस देखना नहीं चाहता था, लेकिन मुझे देखना पड़ा, क्योंकि मुझे जानना था कि वह क्या कह रहे हैं। कई बार मेरा मन हुआ कि मैं उसे बंद कर दूं, लेकिन मुझे देखते रहना पड़ा। मुझे याद है कि मेरी पत्नी रैचल मेरे पास बैठी थीं। वह बार-बार पूछ रही थीं, 'तुम ठीक हो? तुम ठीक हो?' लेकिन उस समय मैं उन्हें ठीक से जवाब भी नहीं दे पा रहा था, क्योंकि मेरे मन में बहुत सारी भावनाएं चल रही थीं। वह बहुत अजीब स्थिति थी।”

'मैं सच में बहुत खुश था, किसी व्यक्ति को...' बैनक्रॉफ्ट के 4000 शब्दों के लेख के बाद कमिंस पर काफी दबाव आ गया था। कुछ लोगों ने तो उन्हें कप्तानी से हटाने की मांग भी की थी। हालांकि, सीए बोर्ड ने पिछले सप्ताहांत उन्हें "सर्वसम्मति से समर्थन" दिया। ख्वाजा ने कहा, "मैं इससे सच में बहुत खुश था। मैं किसी व्यक्ति को अलग से चोट नहीं पहुंचाना चाहता।" ख्वाजा ने कहा, "मैं पैट से हमेशा प्यार करता रहूंगा। मैं ऐसा नहीं करने वाला कि उन्होंने मुझे जितना दुख पहुंचाया, उसके बावजूद मैं उन्हें सिर्फ उस 70 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस के आधार पर परखूं। या कहें कि उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के 20 मिनट के आधार पर भी नहीं। मैं पैट को इस आधार पर नहीं आंकने वाला। उनके लिए मेरे मन में बहुत प्यार है, चाहे कुछ भी हो। मैं नफरत करने वाला इंसान नहीं हूं। लेकिन यह मेरे लिए हैरान करने वाला था, क्योंकि मैंने उससे पहले पैट को मैसेज किया था। मैं यह नहीं बताऊंगा कि उसमें क्या लिखा था, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस से कुछ दिन पहले मैंने उन्हें संदेश भेजा था। मैं चाहता था कि वह कोई बीच का रास्ता निकालें, जिससे सभी लोग इस मामले में साथ आ सकें, न कि दीवारें खड़ी करके मतभेदों को और बढ़ाया जाए। उस समय पैटी सिर्फ 24 साल के थे। यह पैट्रिक कमिंस का मामला नहीं था। मेरे ख्याल से पैटी के बजाय सीए को आगे आकर नेतृत्व करना चाहिए था। मैं समझता हूं कि पैटी वहां क्यों गए, लेकिन मुझे लगता है कि वह अपनी बात रखने का तरीकी काफी अलग रख सकते थे।"

उस्मान ख्वाजा ने एक बयान CA को भेजा था पिछले सप्ताह बैनक्रॉफ्च का लेख प्रकाशित होने के बाद, उसी दिन सीए ने 2018 की घटना से जुड़े किसी भी व्यक्ति को अपनी बात रखने का मौका देने के लिए एक स्वतंत्र मंच बनाने की घोषणा की थी। इसके बाद ख्वाजा ने ग्रीनबर्ग को एक संदेश भेजा, जिसमें उन्होंने उस बयान का मसौदा दिया था जिस पर उनके मुताबिक टीम के सभी खिलाड़ी सहमत हो सकते थे। उन्होंने पॉडकास्ट पर यह बयान पढ़कर भी सुनाया। बयान में कहा गया था, “हम एक टीम के तौर पर यह स्वीकार करते हैं कि 2018 में दक्षिण अफ्रीका में हमने गेंद से छेड़छाड़ की थी और गेंद की स्थिति को कृत्रिम तरीके से बदला था। यह मायने नहीं रखता कि इसके लिए सैंडपेपर का इस्तेमाल किया गया था या कोई और तरीका अपनाया गया था। हमें पता था कि हम क्या कर रहे हैं और हम अपने कामों की पूरी जिम्मेदारी एक टीम और पूरे दल के तौर पर लेते हैं। हमें यह जिम्मेदारी आठ साल पहले ही ले लेनी चाहिए थी। इसके अलावा, हम यह भी स्वीकार करना चाहते हैं कि स्टीवन, कैमरन और डेविड ने टीम के लिए बहुत बड़ी कीमत चुकाई। इसके लिए हमें खेद है और हम उनके हमेशा आभारी रहेंगे।”