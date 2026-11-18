‘सैंडपेपरगेट’ की जांच के लिए CA ने बनाया फोरम तो ख्वाजा ने उठाए सवाल, कहा- पूरा सच सामने आना मुश्किल
बुधवार को क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने यह घोषणा की कि वह 2018 में हुए बॉल टैंपरिंग मामले में दोबारा जांच करेगा लेकिन किसी भी खिलाड़ी को अब सजा नहीं दी जाएगी। इस पर अब उस्मान ख्वाजा ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि इससे पूरा सच सामने नहीं आ सकेगा।
बुधवार को क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने यह घोषणा की कि वह 2018 में हुए बॉल टैंपरिंग मामले में दोबारा जांच करेगा लेकिन किसी भी खिलाड़ी को अब सजा नहीं दी जाएगी। इस फैसले के आने के बाद अपनी किताब में कई खुलासे करने वाले पूर्व ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर उस्मान ख्वाजा का बयान आया है। उन्होंने क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के इस फैसले का स्वागत किया है, लेकिन असंतुष्टि भी जाहिर की है।
ख्वाजा का मानना है कि इस फोरम से जो भी खुलासे सामने आएंगे उनमें से चुनिंदा को अपनी सहूलियत कि हिसाब से क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया पब्लिक करेगी। ऐसे में इस तरह की जांचों और फोरम से जनता के सवालों के जवाब नहीं मिल पाएंगे। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व ओपनर ने इस बात पर चिंता जताई कि बोर्ड इस बात पर कंट्रोल रखेगा कि फोरम से कौन सी जानकारी आखिर में पब्लिक की जाएगी। उन्होंने कहा कि इस प्रोसेस से दावों और जवाबी दावों का एक और दौर शुरू हो सकता है, लेकिन केप टाउन टेस्ट (जिसमें सैंडपेपरगेट कांड हुआ था) पर कोई क्लैरिटी नहीं दी जाएगी।ख्वाजा ने सवाल किया कि फोरम से क्या हासिल होगा?
हाल ही में उस्मान ख्वाजा की आत्मकथा ‘सब्र’ का प्रकाशन हुआ, जिसमें उन्होंने साल 2018 में साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के बीच चार मैचों की टेस्ट सीरीज के दौरान तीसरे मैच में हुई बॉल टैंपरिंग की घटना पर खुलासा किया कि उसमें सिर्फ सजा पाए तीन खिलाड़ी ही शामिल नहीं थे, बल्कि पूरी टीम को इस बात की जानकारी थी कि हम टेस्ट मैच में सैंडपेपर का इस्तेमाल गेंद के साथ छेड़छाड़ करने के लिए करने वाले हैं। उन्होंने यह भी कहा था कि इससे पहले वाले टेस्ट मैच में प्रैक्टिस के दौरान हमने इस पर प्रयोग किया था। उनके इस खुलासे का इस कांड में दोषी पाए गए डेविड वार्नर (जिन पर इस स्कैंडल में उनकी भूमिका के लिए 12 महीने का बैन लगा था) ने समर्थन किया था। उन्होंने क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया पर अपने सोशल मीडिया हैंडल के माध्यम से कई आरोप लगाए हैं और कहा है कि उस्मान ख्वाजा ने जो भी बातें अपनी किताब में कही हैं वह पूरी तरह से सत्य हैं। 100 फीसदी एक्यूरेट हैं।
ख्वाजा ने फोरम के बनाए जाने की घोषणा के बाद दिया ये बयान
इस खुलासे से इस बात पर फिर से बहस शुरू हो गई है कि ऑस्ट्रेलियाई ड्रेसिंग रूम को बॉल-टैम्परिंग प्लान के बारे में कितना पता था। होबार्ट में ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच तीसरे ODI के फॉक्स क्रिकेट कवरेज पर बोलते हुए ख्वाजा ने कहा कि वह चाहते थे कि ऐसा प्लेटफॉर्म पहले ही बन जाए। घोषणा के तुरंत बाद ख्वाजा ने कहा, "मेरे हिसाब से, मैं हमेशा से बातचीत के लिए एक सुरक्षित जगह चाहता था। काश क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने यह डेढ़ हफ्ते पहले, शायद उससे भी पहले कर दिया होता।" खिलाड़ियों और सपोर्ट स्टाफ़ को खुलकर बोलने की ज़रूरत को मानते हुए उन्होंने सवाल उठाया कि क्या इस प्रोसेस से जनता को जवाब मिल पाएगा। उन्होंने कहा, "सच तो यह है... एक सेफ जगह होनी चाहिए जहां हम बात कर सकें, लेकिन मेरे क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया से कुछ सवाल हैं। जनता जानना चाहती है कि वहां क्या हुआ था। जब तक हर कोई, सपोर्ट स्टाफ और खिलाड़ी बात नहीं करेंगे, तब तक पूरी सच्चाई जानना मुश्किल है।"
ख्वाजा की सबसे बड़ी चिंता यह है कि क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया को यह अधिकार होगा कि वह कौन से खुलासों और जानकारियों को जनता को साझा करना चाहेगा। उन्होंने कहा- “मेरा सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर में क्या सामने आता है, यह बोर्ड ही तय करता है। लोग जो कह रहे हैं, उसे दिखाने का यह असल तरीका कैसे है? उन्होंने कहा- "तो मैं वहां जाकर कुछ कह सकता था लेकिन फिर बोर्ड यह तय कर सकता था कि वे इसे रिलीज नहीं करेंगे। और मुझे लगता है कि फिर हम फिर से 'यह हो रहा है, वह हो रहा है' के चक्कर में फंस जाते हैं। आप इसके बारे में बात नहीं करेंगे।" इस घटना और हालिया खुलासों पर डेविड वार्नर ने अतिरिक्त ट्रांसपैरेंसी की मांग की है। उन्होंने जोर देकर कहा है कि यह मुद्दा खिलाड़ियों को दी गई सजा का नहीं बल्कि पारदर्शिता का है।
लेखक के बारे मेंVimlesh Kumar Bhurtiya
विमलेश कुमार भुर्तिया (Vimlesh Kumar Bhurtiya): खेल पत्रकार
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विमलेश कुमार भुर्तिया पिछले 4 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: विमलेश कुमार भुर्तिया भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक उभरता हुआ नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पिछले चार वर्षों से वह इसी संस्थान से जुड़े हुए हैं और डिजिटल मीडिया की गतिशीलता, कार्यशैली और प्रकृति को समझने का प्रयास किया है। उनका मानना है कि पाठक किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म की रीढ़ होता है ऐसे में उनके हितों को ध्यान में रखते हुए खबरों का प्रकाशन होना चाहिए। यह पत्रकारिता को जीवंत रखता है और जर्नलिज्म का मूल गुण भी यही है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
विमलेश ने भारत के सबसे प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान से अपनी शिक्षा ग्रहण की है। वे 2021-22 बैच के भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली के छात्र रहे हैं। उन्होंने इस नामी संस्थान से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है। इसके बाद उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में ही मास्टर्स यानी (M.A) की डिग्री भी हासिल की है। इन्होंने अपना ग्रेजुएशन मध्य प्रदेश के नामचीन साइंस कॉलेजों में से एक होलकर साइंस कॉलेज से किया है। ग्रेजुएशन के दूसरे साल से ही विमलेश की दिलचस्पी साहित्य और पत्रकारिता की ओर जागृत होने लगी थी। यही कारण था कि ग्रेजुएशन के दिनों में ही उन्होंने दैनिक चैतन्यलोक नामक इंदौर की क्षेत्रीय पत्रिका में काम करना शुरू कर दिया। कुछ महीनों बाद उन्होंने दैनिक भास्कर में बतौर कॉपी एडिटर ट्रेनिंग ली। उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर के पत्रकारिता और जनसंचार विभाग से मास मीडिया में इंटर्नशिप की। विमलेश कुमार भुर्तिया को कंप्यूटर का भी अच्छा ज्ञान है। उन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय से कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा किया है।
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