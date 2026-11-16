उस्मान ख्वाजा ने डेविड वॉर्नर से किया था वादा, बताया क्यों कुरेदा सैंडपेपर का पुराना जख्म?
उस्मान ख्वाजा ने कहा मैंने उनसे काफी समय पहले वादा किया था क्योंकि उन्हें पिछले आठ साल से इसका बोझ उठाना पड़ा है। अपनी किताब में क्या लिखा है यह मैंने डेविड वार्नर को दो महीने पहले तक नहीं बताया था।
ऑस्ट्रेलिया के पूर्व बल्लेबाज उस्मान ख्वाजा ने 2018 के सैंडपेपरगेट (रेगमाल से गेंद की स्थिति बदलने से जुड़ा मामला) विवाद को लेकर किए गए खुलासों पर सफाई देते हुए कहा है कि उनका मकसद इससे आर्थिक लाभ कमाना नहीं था और वह सिर्फ यह चाहते थे कि पूरी टीम उस घटना की जिम्मेदारी ले जिसके कारण डेविड वार्नर, स्टीव स्मिथ और कैमरन बेनक्रॉफ्ट को ''बेहद कठोर'' सजा झेलनी पड़ी। वर्ष 2018 में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट मैच के दौरान गेंद से छेड़छाड़ की कोशिश में भूमिका के लिए वार्नर, स्मिथ और बेनक्रॉफ्ट पर अलग-अलग अवधि का प्रतिबंध लगाया गया था। स्मिथ और वार्नर को नेतृत्व की भूमिकाओं से भी प्रतिबंधित कर दिया गया था।
हालांकि ख्वाजा ने अपनी किताब 'सब्र' में दावा किया है कि पूरी टीम को इस साजिश की जानकारी थी। मौजूदा कप्तान पैट कमिंस ने इस दावे को ''पूरी तरह बकवास'' बताते हुए खारिज किया है।
एंटोनेट लट्टूफ के पॉडकास्ट 'वी यूज्ड टू बी...' में बातचीत के दौरान ख्वाजा ने कहा कि उन्होंने इस घटना का जिक्र वार्नर से किए गए वादे को पूरा करने के लिए किया।
उन्होंने कहा, ''मैंने उनसे काफी समय पहले वादा किया था क्योंकि उन्हें पिछले आठ साल से इसका बोझ उठाना पड़ा है। अपनी किताब में क्या लिखा है यह मैंने डेविड वार्नर को दो महीने पहले तक नहीं बताया था।''
ख्वाजा ने कहा, ''इन खिलाड़ियों को जो सजा दी गई वह हद से ज्यादा कठोर थी।''
ख्वाजा ने कहा कि इस घटना के कारण सार्वजनिक रूप से अपमान झेलने वाले इन तीनों खिलाड़ियों को अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) द्वारा निर्धारित सजा से अधिक दंडित नहीं किया जाना चाहिए था।
उन्होंने कहा, ''मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आईसीसी ने उन्हें सजा दी थी। स्मिथ पर एक मैच का प्रतिबंध और मैच फीस का शत प्रतिशत जुर्माना लगाया गया। बेनक्रॉफ्ट पर मैच फीस का 75 प्रतिशत जुर्माना लगा जबकि डेविड वार्नर को कोई सजा नहीं दी गई क्योंकि उन्होंने कुछ नहीं किया था।''
ख्वाजा ने कहा, ''इससे पहले किसी को भी इस तरह की सजा नहीं मिली थी। सजा का आधार आईसीसी के दंड को ही बनाया जाना चाहिए था। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने जरूरत से ज्यादा सख्ती दिखाई। मैंने अपनी किताब में विस्तार से बताया है कि मुझे ऐसा क्यों लगता है और उस फैसले के पीछे क्या परिस्थितियां थीं।''
लेखक के बारे मेंLokesh Khera
लोकेश खेड़ा लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। हिंदी पत्रकारिता में इन्हें एक दशक से भी अधिक का अनुभव है। बचपन की अपनी रुचि को प्रोफेशनल करियर में तबदील करते हुए 2018 में बतौर खेल पत्रकार अपना सफर शुरू किया। क्रिकेट के साथ बॉक्सिंग, कबड्डी, बैडमिंटन, हॉकी, एथलेटिक्स समेत तमाम खेलों को बारीकी से कवर करते हैं। क्रिकेट टुडे के साथ उनकी पारी का आगाज हुआ, जहां उन्होंने वेबसाइड के साथ मैगजीन के लिए काम किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी के साथ जुड़े और वहां तीन साल अपनी सेवाएं दी। इस दौरान ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स, 2019 वनडे वर्ल्ड कप और 2021 टी20 वर्ल्ड कप जैसे तमाम इवेंट कवर किए और कई इंटरव्यू भी लिए, जिसमें दानिश कनेरिया और चेतन साकारिया जैसे इंटरनेशनल स्टार शामिल हैं। लाइव हिन्दुस्तान के साथ वह फरवरी 2022 जुड़े। यहां भी उन्होंने कॉमनवेल्थ, ओलंपिक, 2023 वनडे वर्ल्ड कप, 2024 टी20 वर्ल्ड कप, 2025 चैंपियंस ट्रॉफी जैसे बड़े-बड़े इंटरनेशनल इवेंट को बखूबी कवर किया और नई सचें सीखने में हमेशा रुचि रखते हैं। क्रिकेट पढ़ने लिखने के अलावा खुद खेलना भी पंसद करते हैं। इसके अलावा किताबें पढ़ना भी पंसद है।और पढ़ें