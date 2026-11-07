उस्मान ख्वाजा ने किया ऑस्ट्रेलियाई टीम का भंडाफोड़, कहा- सैंडपेपर कांड के बारे में सभी को पता था
पूर्व ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर उस्मान ख्वाजा ने अपनी आत्मकथा में पूरी कंगारू टीम की कलई खोल दी है। साल 2021 में पैट कमिंस, मिचेल स्टार्क, हेजलवुड और नॉथन लियान ने कहा था कि हमें सैंडपेपर यूज के बारे में नहीं पता था। अब ख्वाजा ने रिवील किया है कि पूरी टीम को पता था।
2018 में ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के बीच चार मैचों की टेस्ट सीरीज हुई थी, जो अपने रिजल्ट या अन्य कारणों के लिए नहीं, बल्कि इस बात के लिए जानी जाती है कि उस सीरीज में सैंडपेपर कांड हुआ था। ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर डेविड वॉर्नर और स्टीव स्मिथ ने बॉल के साथ छेड़छाड़ की थी। हालांकि, तब से लेकर अब तक उस घटना के बारे में सामने यही आया था कि सिर्फ कुछ खिलाड़ी ही उस घटना में शामिल थे और टीम के अन्य सदस्यों को इसकी जानकारी नहीं थी। लेकिन अब पूर्व ऑस्ट्रलियाई क्रिकेटर उस्मान ख्वाजा ने अपनी आत्मकथा में बड़ा खुलासा कर दिया है। उनकी ऑटोबायोग्राफी ‘सब्र’ के कुछ अंश सिडनी मॉर्निंग हेराल्ड में प्रकाशित हुए हैं, जिसमें उन्होंने साफ माना है कि सैंडपेपर घटना के बारे में पूरी टीम को पता था, सिर्फ कुछ खिलाड़ियों को नहीं। उस मैच में खेलने वाले चार ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों (जिनमें मौजूदा टेस्ट कप्तान पैट कमिंस भी शामिल हैं) ने लगातार इस बात से इनकार किया है कि उन्हें इस प्लान के बारे में पहले से कोई जानकारी थी। 2021 में कमिंस, मिचेल स्टार्क, जोश हेजलवुड और नाथन लियोन ने एक जॉइंट स्टेटमेंट जारी कर कहा कि उन्हें "नहीं पता था कि मैदान पर कोई बाहरी चीज लाई गई थी।"
ऑस्ट्रेलिया के पूर्व सलामी बल्लेबाज ने यह भी खुलासा किया कि कंगारू टीम ने सिर्फ केपटाउन टेस्ट (जहां से यह कांड उजागर हुआ) उससे पहले वाले मैच में भी बॉल टैंपरिंग टैक्टिस का इस्तेमाल किया था। इस घटना जिसे 'सैंडपेपरगेट' नाम दिया गया की बहुत निंदा हुई थी और इसके कारण कप्तान स्टीव स्मिथ, उप-कप्तान डेविड वार्नर और साथी बल्लेबाज कैमरन बैनक्रॉफ्ट पर बैन लगा दिया गया था। 39 साल के ख्वाजा ने सिडनी मॉर्निंग हेराल्ड को बताया, "यह हम सबकी वजह से हुआ। न बैट्समैन, न बॉलर, न स्टाफ। हम सबकी वजह से।"
लेखक के बारे मेंVimlesh Kumar Bhurtiya
विमलेश कुमार भुर्तिया (Vimlesh Kumar Bhurtiya): खेल पत्रकार
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विमलेश कुमार भुर्तिया पिछले 4 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: विमलेश कुमार भुर्तिया भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक उभरता हुआ नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पिछले चार वर्षों से वह इसी संस्थान से जुड़े हुए हैं और डिजिटल मीडिया की गतिशीलता, कार्यशैली और प्रकृति को समझने का प्रयास किया है। उनका मानना है कि पाठक किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म की रीढ़ होता है ऐसे में उनके हितों को ध्यान में रखते हुए खबरों का प्रकाशन होना चाहिए। यह पत्रकारिता को जीवंत रखता है और जर्नलिज्म का मूल गुण भी यही है।
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