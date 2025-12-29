उस्मान ख्वाजा के लिए सिडनी टेस्ट होगा फेयरवेल मैच? कोच बोले- मेरी तरफ से तो…
उस्मान ख्वाजा एशेज सीरीज के आखिरी टेस्ट मैच में खेलेंगे, लेकिन सवाल यह है कि क्या यह उनका आखिरी इंटरनेशनल मैच होगा? इसका जवाब अभी तक उन्हीं के पास है। ये कहना है टीम के हेड कोच एंड्रयू मैडोनाल्ड का।
ऑस्ट्रेलिया की टीम के हेड कोच एंड्रयू मैकडोनाल्ड ने इस बात की पुष्टि कर दी है कि सिडनी क्रिकेट ग्राउंड पर खेले जाने वाले न्यू ईयर टेस्ट मैच में उस्मान ख्वाजा खेलेंगे। 4 जनवरी से एशेज सीरीज के आखिरी मुकाबला सिडनी में खेला जाना है। इस मैच की प्लेइंग इलेवन में उस्मान ख्वाजा होंगे, लेकिन सवाल ये है कि क्या सिडनी टेस्ट उस्मान ख्वाजा का आखिरी इंटरनेशनल मैच होगा? इस पर कोच मैकडोनाल्ड ने कहा है कि ये फैसला उन्हीं के हाथ में है।
आखिरी टेस्ट मैच से पहले ऑस्ट्रेलियन मीडिया में चर्चा है कि उस्मान ख्वाजा के लिए सिडनी टेस्ट एक तरह से फेयरवेल मैच होगा। पहले टेस्ट मैच में ओपनर के तौर पर खेले उस्मान ख्वाजा चोट के कारण उस मैच में पूरी तरह हिस्सा नहीं ले पाए। अगले मैच में फिट नहीं थे। तीसरे मैच में वापसी हुई और 82 और 40 रन की पारी खेली। चौथे मैच में एक पारी में 29 और दूसरी पारी में बिना खाता खोले आउट हो गए। हालांकि, उनको मिडिल ऑर्डर में बल्लेबाजी करनी पड़ी। ओपनिंग उनसे छिन चुकी है।
मैकडोनाल्ड ने कहा कि उन्होंने उनके भविष्य के बारे में उनसे कोई बात नहीं की है। मैकडोनाल्ड ने सोमवार को मेलबर्न में मीडिया से बात करते हुए तमाम सवालों के जवाब दिए। इसी दौरान ख्वाजा को लेकर कोच ने कहा, "मेरी तरफ से ऐसा कोई इशारा नहीं है कि वह सिडनी में रिटायर हो रहे हैं, लेकिन इस कैलेंडर साल में उनका परफॉर्मेंस इतना अच्छा रहा है कि उन्हें चुना जाना चाहिए, इसलिए मैं कहूंगा कि वह सिडनी में सेंटर मार्किंग (खेलेंगे) करेंगे।"
ख्वाजा का विदाई मैच हो सकता है सिडनी टेस्ट
ख्वाजा ने अपने प्लान के बारे में पब्लिक में कुछ नहीं कहा है और 4 जनवरी से शुरू होने वाले सिडनी टेस्ट से पहले परिवार के साथ ब्रेक के लिए क्वींसलैंड लौट आए हैं। जरूर वह इस एशेज में अच्छी फॉर्म में नजर नहीं आए हैं, लेकिन कई और बल्लेबाज भी हैं, जो उनसे बेहतर प्रदर्शन नहीं कर पाए हैं। 39 साल के हो चुके ख्वाजा इस टीम के सबसे उम्रदराज प्लेयर हैं। इस उम्र में ऑस्ट्रेलिया के लिए बहुत कम क्रिकेटर खेले हैं। ऑस्ट्रेलिया का अगला टेस्ट न्यू ईयर टेस्ट के बाद सितंबर-अक्तूबर में जाकर है। ऐसे में उनके लिए ये विदाई मैच साबित हो सकता है।