उस्मान ख्वाजा के लिए सिडनी टेस्ट होगा फेयरवेल मैच? कोच बोले- मेरी तरफ से तो…

संक्षेप:

उस्मान ख्वाजा एशेज सीरीज के आखिरी टेस्ट मैच में खेलेंगे, लेकिन सवाल यह है कि क्या यह उनका आखिरी इंटरनेशनल मैच होगा? इसका जवाब अभी तक उन्हीं के पास है। ये कहना है टीम के हेड कोच एंड्रयू मैडोनाल्ड का।

Dec 29, 2025 09:41 pm ISTVikash Gaur लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
ऑस्ट्रेलिया की टीम के हेड कोच एंड्रयू मैकडोनाल्ड ने इस बात की पुष्टि कर दी है कि सिडनी क्रिकेट ग्राउंड पर खेले जाने वाले न्यू ईयर टेस्ट मैच में उस्मान ख्वाजा खेलेंगे। 4 जनवरी से एशेज सीरीज के आखिरी मुकाबला सिडनी में खेला जाना है। इस मैच की प्लेइंग इलेवन में उस्मान ख्वाजा होंगे, लेकिन सवाल ये है कि क्या सिडनी टेस्ट उस्मान ख्वाजा का आखिरी इंटरनेशनल मैच होगा? इस पर कोच मैकडोनाल्ड ने कहा है कि ये फैसला उन्हीं के हाथ में है।

आखिरी टेस्ट मैच से पहले ऑस्ट्रेलियन मीडिया में चर्चा है कि उस्मान ख्वाजा के लिए सिडनी टेस्ट एक तरह से फेयरवेल मैच होगा। पहले टेस्ट मैच में ओपनर के तौर पर खेले उस्मान ख्वाजा चोट के कारण उस मैच में पूरी तरह हिस्सा नहीं ले पाए। अगले मैच में फिट नहीं थे। तीसरे मैच में वापसी हुई और 82 और 40 रन की पारी खेली। चौथे मैच में एक पारी में 29 और दूसरी पारी में बिना खाता खोले आउट हो गए। हालांकि, उनको मिडिल ऑर्डर में बल्लेबाजी करनी पड़ी। ओपनिंग उनसे छिन चुकी है।

मैकडोनाल्ड ने कहा कि उन्होंने उनके भविष्य के बारे में उनसे कोई बात नहीं की है। मैकडोनाल्ड ने सोमवार को मेलबर्न में मीडिया से बात करते हुए तमाम सवालों के जवाब दिए। इसी दौरान ख्वाजा को लेकर कोच ने कहा, "मेरी तरफ से ऐसा कोई इशारा नहीं है कि वह सिडनी में रिटायर हो रहे हैं, लेकिन इस कैलेंडर साल में उनका परफॉर्मेंस इतना अच्छा रहा है कि उन्हें चुना जाना चाहिए, इसलिए मैं कहूंगा कि वह सिडनी में सेंटर मार्किंग (खेलेंगे) करेंगे।"

ख्वाजा का विदाई मैच हो सकता है सिडनी टेस्ट

ख्वाजा ने अपने प्लान के बारे में पब्लिक में कुछ नहीं कहा है और 4 जनवरी से शुरू होने वाले सिडनी टेस्ट से पहले परिवार के साथ ब्रेक के लिए क्वींसलैंड लौट आए हैं। जरूर वह इस एशेज में अच्छी फॉर्म में नजर नहीं आए हैं, लेकिन कई और बल्लेबाज भी हैं, जो उनसे बेहतर प्रदर्शन नहीं कर पाए हैं। 39 साल के हो चुके ख्वाजा इस टीम के सबसे उम्रदराज प्लेयर हैं। इस उम्र में ऑस्ट्रेलिया के लिए बहुत कम क्रिकेटर खेले हैं। ऑस्ट्रेलिया का अगला टेस्ट न्यू ईयर टेस्ट के बाद सितंबर-अक्तूबर में जाकर है। ऐसे में उनके लिए ये विदाई मैच साबित हो सकता है।

Vikash Gaur

लेखक के बारे में

Vikash Gaur
विकाश गौड़, लाइव हिन्दुस्तान के स्पोर्ट्स सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (असिस्टेंट मैनेजर) के रूप में कार्यरत हैं। हिंदी पत्रकारिता के क्षेत्र में इनको करीब 8 साल का अनुभव है। करियर की शुरुआत से ही ये डिजिटल मीडिया से जुड़े हुए हैं। 2016 में इन्होंने अपने पत्रकारिता के सफर का शुभारंभ किया। खबर नॉन स्टॉप से शुरुआत करते हुए, वे पत्रिका समूह की प्रमुख वेबसाइट कैच न्यूज से जुड़े, जहां इन्होंने खेल से जुड़ी खबरों की बारीकियों को सीखा। इसके बाद, इन्होंने डेली हंट में थोड़े समय के लिए वीडियो प्रोड्यूसर के रूप में काम किया और फिर दैनिक जागरण की वेबसाइट से जुड़कर पूरी तरह से खेल समाचारों की दुनिया में प्रवेश कर लिया। यहां इन्होंने लगभग ढाई साल तक कार्य किया और जनवरी 2021 से लाइव हिन्दुस्तान के साथ हैं। अपने करीब साढ़े छह साल के अनुभव में विकाश ने सभी प्रमुख खेल आयोजनों को कवर किया है, जिनमें क्रिकेट विश्व कप, आईपीएल, ओलंपिक गेम्स, राष्ट्रमंडल खेल, एशियाई खेल और कई अन्य बड़े खेल आयोजन शामिल हैं। और पढ़ें
