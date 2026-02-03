Cricket Logo
उस्मान ख्वाजा ने अपने ही देश के खिलाड़ी को लताड़ा, पाकिस्तानी गेंदबाज का खुलकर किया समर्थन

Feb 03, 2026 12:56 am ISTVimlesh Kumar Bhurtiya लाइव हिन्दुस्तान
अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से हाल ही में संन्यास ले चुके उस्मान ख्वाजा ने पाकिस्तानी स्पिनर उस्मान तारिक का समर्थन किया और अपने देश के खिलाड़ी कैमरून ग्रीन की कड़ी आलोचना की है। ख्वाजा ने अपने इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी साझा करते हुए कैमरून ग्रीन की आलोचना की और पाकिस्तानी स्पिनर का समर्थन किया। उस्मान तारिक पाकिस्तान सुपर लीग से लाइम लाइट में आए और उसी दौरान उनके गेंदबाजी एक्शन को लेकर सवाल भी उठे। हालांकि, जांच के बाद उनके एक्शन को सही बताया गया और वे अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में अपनी भागीदारी निभा रहे हैं।

तारिक का एक्शन दोबारा चर्चा में तब आया, जब पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले गए तीसरे टी-20 मैच में कैमरून ग्रीन उनकी गेंद पर आउट हुए। पवेलियन लौटते वक्त ग्रीन खासे नाराज थे और उन्होंने उस्मान तारिक के गेंदबाजी एक्शन को लेकर ब्राउंड्री रोप से बाहर जाते हुए कुछ इशारे किया। ग्रीन ने जो इशारा किया उसे सोशल मीडिया पर लोगों ने चकिंग के रूप में देखा। ग्रीन का लाइव टेलीविजन पर ऐसा इशारा करना चर्चा का विषय बन गया और वह वीडियो तेजी से वायरल हुआ। लोगों ने उस पर तरह-तरह की प्रतिक्रिया दी।

कैमरून ग्रीन का यह इशारा पूर्व ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर उस्मान ख्वाजा के भी गले से नहीं उतरा और उन्होंने इस पर कठोर प्रतिक्रिया जाहिर की। उन्होंने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर लिखा- “क्रिकेट में 'चकर' कहलाने से बुरा कुछ नहीं होता। यह कलंक सचमुच बहुत बुरा है। वह खिलाड़ी बस अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर रहा है और दो बार दोषमुक्त हो चुका है। आइए थोड़ा समझदारी से काम लें और बिना सोचे-समझे निष्कर्ष निकालना बंद करें।”

उस्मान ख्वाजा का साफ मानना है कि जब खिलाड़ी दो बार दोषमुक्त हो चुका है तो बार-बार उस पर सवाल उठाना समझदारी नहीं है। खिलाड़ी को किसी भी निष्कर्ष तक पहुंचने से पहले सोचना-समझना चाहिए। बता दें कि उस्मान ख्वाजा ने बीते एशेज सीरीज के दौरान संन्यास ले लिया था। वे लगातार खराब फॉर्म से जूझ रहे थे। उन्होंने अपने संन्यास के समय उन पर किए गए भेदभाव का जिक्र किया था। ख्वाजा उन खिलाड़ियों में से हैं, जो अपनी साफगोई के लिए जाने जाते हैं।

बता दें कि तीन मैचों की सीरीज में तारिक ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरा और आखिरी मैच खेला और 16 रन देकर दो विकेट लिए। वे 7 फरवरी से शुरू हो रहे टी-20 विश्व कप में पाकिस्तान टीम का हिस्सा हैं और पाकिस्तान के दिग्गज खिलाड़ी उन्हें तुरुप का इक्का के रूप में देख रहे हैं। पाकिस्तान अपना पहला मुकाबला 7 फरवरी को नीदरलैंड से खेलेगा।

इससे पहले, तारिक ने अपने बॉलिंग एक्शन के बारे में बताते हुए कहा था कि नेचुरल समस्याएं उनके साइडआर्म से गेंदबाजी करने का कारण हैं। उन्होंने कहा था- “मेरी कोहनी पर दो कोने हैं जिनकी वजह से मुझे सीधा खड़ा होने में दिक्कत होती है। इससे दर्शकों को परेशानी होती है। मैंने पाकिस्तान की प्रयोगशालाओं में दो परीक्षण करवाए हैं। मेरा एक्शन सही पाया गया। जैसा कि आप पहले भी देख चुके हैं, इतिहास में जब भी किसी स्पिनर पर (चकिंग का) आरोप लगा है, तो वे प्रयोगशाला गए हैं। उन्होंने अपने एक्शन को सुधारने और सही डिग्री विकसित करने की कोशिश की है।

उन्होंने आगे कहा “जब मैं टेस्ट के लिए गया, तो एक हफ्ते के अंदर ही सब ठीक हो गया। मुझे यह जवाब नहीं मिला कि आपको अपना एक्शन बदलना होगा या डिग्री में सुधार करना होगा। मुझे अपने एक्शन पर पूरा भरोसा था क्योंकि मुझे पता है कि मैं गेंद फेंकने में गलती नहीं कर रहा हूं।"

पाकिस्तान ने तीन मैचों की टी20 अंतरराष्ट्रीय सीरीज में ऑस्ट्रेलिया को 3-0 से हरा दिया। दोनों टीमें सोमवार को विश्व कप के लिए श्रीलंका रवाना हो गई हैं।

