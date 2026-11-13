‘उस्मान ख्वाजा के आरोप पूरी तरह बकवास और गलत’; सैंडपेपर कांड पर पैट कमिंस ने तोड़ी चुप्पी

पैट कमिंस ने उस्मान ख्वाजा द्वारा पूरी टीम पर बॉल टेंपरिंग कांड में शाामिल होने के आरोप को एकदम बकवास बताया है। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए अपना पक्ष रखा। ऑस्ट्रेलियाई टेस्ट कप्तान ने इसे शतक प्रतिशत गलत बताया।

उस्मान ख्वाजा ने अपनी ऑटोबायोग्राफी में ‘बॉल टेंपरिंग’ कांड को लेकर बड़ा खुलासा किया है। उनका कहना है कि 2018 केपटाउन में हुई इस हरकत में सिर्फ उस समय के कप्तान स्टीव स्मिथ, डेविड वॉर्नर और कैमरून बेनक्रॉफ्ट ही नहीं बल्कि पूरी टीम शामिल थी। उनके इस खुलासे के बाद डेविड वॉर्नर सपोर्ट में आए और सोशल मीडिया पर वीडियो जारी कर कहा कि अब सच सबके सामने आएगा। मामले को तूल पकड़ता देख ऑस्ट्रेलियाई टेस्ट टीम के खिलाड़ी भी इस मुद्दे पर अपनी-अपनी प्रतिक्रियाएं देने लगे। हर किसी को ऑस्ट्रेलिया के मौजूदा टेस्ट कप्तान पैट कमिंस के रिएक्शन का इंतजार था। अब कमिंस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुप्पी तोड़ी है और उस्मान ख्वाजा को जवाब दिया है।

ऑस्ट्रेलिया के कप्तान पैट कमिंस ने उस्मान ख्वाजा के इस आरोप को '100% गलत' और 'पूरी तरह बकवास' बताया है। ख्वाजा की किताब में लगे आरोपों का जवाब देने के लिए कमिंस ने सिडनी में क्रिकेट सेंट्रल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। 68 मिनट के शानदार सवाल-जवाब सेशन में, उन्होंने ख्वाजा के इस दावे का कड़ा खंडन किया।

कमिंस ने मीडिया से बात करते हुए कहा, “जब उस्मान कहते हैं कि हम सब जानते थे… अगर उनका मतलब है कि हमें पता था कि मैदान में सैंडपेपर जा रहा है, तो वह 100 परसेंट गलत हैं। मैं पिछले आठ सालों से लगातार यही कह रहा हूं। मुझे नहीं पता था कि ऐसा हो रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि उस्मान असल में ऐसी बातें कह रहे हैं जो इससे कहीं ज्यादा सीरियस हैं। वह कहते हैं कि मैं और दूसरे लोग सैंडपेपर से बॉल-टैम्पर करने की एक स्कीम के आर्किटेक्ट थे। यह पूरी तरह से बकवास है।”

कमिंस ने आगे कहा, “इस हफ्ते मैं सच में हैरान रह गया जब मुझे पता चला कि उस्मान ने माना कि उसने कैम (कैमरन बैनक्रॉफ्ट) से सैंडपेपर इस्तेमाल करते समय सावधान रहने को कहा था। यह वो उस्मान नहीं है जिसे मैं जानता हूं। यह वो उस्मान नहीं है जिसके बारे में मुझे लगता है कि वह उस टीम का हिस्सा रहा है जिसने पिछले आठ सालों में ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट कल्चर को फिर से बनाने में मदद की है, (जो) वहां ऐसा होने से रोक सकता था। उस्मान एक दोस्त था, लेकिन दोस्त एक-दूसरे की जिंदगी और इज्जत को लेकर कैजुअल नहीं होते।”

जब कमिंस से एक रिपोर्टर ने पूछा कि किसकी बात सच है, तो उन्होंने कहा: “यह मेरी कहानी है। इसलिए मुझे लगता है कि वह गलत है… मुझे ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट पसंद है। इसने मुझे बहुत कुछ दिया है। यह सच में ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट पर असर डालता है। और मुझे लगता है (उस्मान)… जिस तरह से उसने अपनी कहानी बताई है, मुझे लगता है कि उसने बहुत ही कैजुअल तरीके से ऐसा किया है। यह बहुत से लोगों पर असर डालता है, और इसी बात से मैं अभी जूझ रहा हूं क्योंकि मुझे नहीं लगता कि यह ठीक है।”