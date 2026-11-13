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‘उस्मान ख्वाजा के आरोप पूरी तरह बकवास और गलत’; सैंडपेपर कांड पर पैट कमिंस ने तोड़ी चुप्पी

By Lokesh Khera
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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पैट कमिंस ने उस्मान ख्वाजा द्वारा पूरी टीम पर बॉल टेंपरिंग कांड में शाामिल होने के आरोप को एकदम बकवास बताया है। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए अपना पक्ष रखा। ऑस्ट्रेलियाई टेस्ट कप्तान ने इसे शतक प्रतिशत गलत बताया।

Pat Cummins
पैट कमिंस ने सैंडपेपर कांड पर उस्मान ख्वाजा के आरोप को लेकर तोड़ी चुप्पी

उस्मान ख्वाजा ने अपनी ऑटोबायोग्राफी में ‘बॉल टेंपरिंग’ कांड को लेकर बड़ा खुलासा किया है। उनका कहना है कि 2018 केपटाउन में हुई इस हरकत में सिर्फ उस समय के कप्तान स्टीव स्मिथ, डेविड वॉर्नर और कैमरून बेनक्रॉफ्ट ही नहीं बल्कि पूरी टीम शामिल थी। उनके इस खुलासे के बाद डेविड वॉर्नर सपोर्ट में आए और सोशल मीडिया पर वीडियो जारी कर कहा कि अब सच सबके सामने आएगा। मामले को तूल पकड़ता देख ऑस्ट्रेलियाई टेस्ट टीम के खिलाड़ी भी इस मुद्दे पर अपनी-अपनी प्रतिक्रियाएं देने लगे। हर किसी को ऑस्ट्रेलिया के मौजूदा टेस्ट कप्तान पैट कमिंस के रिएक्शन का इंतजार था। अब कमिंस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुप्पी तोड़ी है और उस्मान ख्वाजा को जवाब दिया है।

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ऑस्ट्रेलिया के कप्तान पैट कमिंस ने उस्मान ख्वाजा के इस आरोप को '100% गलत' और 'पूरी तरह बकवास' बताया है। ख्वाजा की किताब में लगे आरोपों का जवाब देने के लिए कमिंस ने सिडनी में क्रिकेट सेंट्रल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। 68 मिनट के शानदार सवाल-जवाब सेशन में, उन्होंने ख्वाजा के इस दावे का कड़ा खंडन किया।

कमिंस ने मीडिया से बात करते हुए कहा, “जब उस्मान कहते हैं कि हम सब जानते थे… अगर उनका मतलब है कि हमें पता था कि मैदान में सैंडपेपर जा रहा है, तो वह 100 परसेंट गलत हैं। मैं पिछले आठ सालों से लगातार यही कह रहा हूं। मुझे नहीं पता था कि ऐसा हो रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि उस्मान असल में ऐसी बातें कह रहे हैं जो इससे कहीं ज्यादा सीरियस हैं। वह कहते हैं कि मैं और दूसरे लोग सैंडपेपर से बॉल-टैम्पर करने की एक स्कीम के आर्किटेक्ट थे। यह पूरी तरह से बकवास है।”

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कमिंस ने आगे कहा, “इस हफ्ते मैं सच में हैरान रह गया जब मुझे पता चला कि उस्मान ने माना कि उसने कैम (कैमरन बैनक्रॉफ्ट) से सैंडपेपर इस्तेमाल करते समय सावधान रहने को कहा था। यह वो उस्मान नहीं है जिसे मैं जानता हूं। यह वो उस्मान नहीं है जिसके बारे में मुझे लगता है कि वह उस टीम का हिस्सा रहा है जिसने पिछले आठ सालों में ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट कल्चर को फिर से बनाने में मदद की है, (जो) वहां ऐसा होने से रोक सकता था। उस्मान एक दोस्त था, लेकिन दोस्त एक-दूसरे की जिंदगी और इज्जत को लेकर कैजुअल नहीं होते।”

जब कमिंस से एक रिपोर्टर ने पूछा कि किसकी बात सच है, तो उन्होंने कहा: “यह मेरी कहानी है। इसलिए मुझे लगता है कि वह गलत है… मुझे ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट पसंद है। इसने मुझे बहुत कुछ दिया है। यह सच में ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट पर असर डालता है। और मुझे लगता है (उस्मान)… जिस तरह से उसने अपनी कहानी बताई है, मुझे लगता है कि उसने बहुत ही कैजुअल तरीके से ऐसा किया है। यह बहुत से लोगों पर असर डालता है, और इसी बात से मैं अभी जूझ रहा हूं क्योंकि मुझे नहीं लगता कि यह ठीक है।”

कमिंस ने उन दावों को भी खारिज कर दिया कि ख्वाजा ने कहा था कि ऑस्ट्रेलियन कप्तान बनने के लिए, आपको “एक खास स्किन कलर” का होना चाहिए।

Lokesh Khera

लेखक के बारे में

Lokesh Khera

लोकेश खेड़ा लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। हिंदी पत्रकारिता में इन्हें एक दशक से भी अधिक का अनुभव है। बचपन की अपनी रुचि को प्रोफेशनल करियर में तबदील करते हुए 2018 में बतौर खेल पत्रकार अपना सफर शुरू किया। क्रिकेट के साथ बॉक्सिंग, कबड्डी, बैडमिंटन, हॉकी, एथलेटिक्स समेत तमाम खेलों को बारीकी से कवर करते हैं। क्रिकेट टुडे के साथ उनकी पारी का आगाज हुआ, जहां उन्होंने वेबसाइड के साथ मैगजीन के लिए काम किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी के साथ जुड़े और वहां तीन साल अपनी सेवाएं दी। इस दौरान ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स, 2019 वनडे वर्ल्ड कप और 2021 टी20 वर्ल्ड कप जैसे तमाम इवेंट कवर किए और कई इंटरव्यू भी लिए, जिसमें दानिश कनेरिया और चेतन साकारिया जैसे इंटरनेशनल स्टार शामिल हैं। लाइव हिन्दुस्तान के साथ वह फरवरी 2022 जुड़े। यहां भी उन्होंने कॉमनवेल्थ, ओलंपिक, 2023 वनडे वर्ल्ड कप, 2024 टी20 वर्ल्ड कप, 2025 चैंपियंस ट्रॉफी जैसे बड़े-बड़े इंटरनेशनल इवेंट को बखूबी कवर किया और नई सचें सीखने में हमेशा रुचि रखते हैं। क्रिकेट पढ़ने लिखने के अलावा खुद खेलना भी पंसद करते हैं। इसके अलावा किताबें पढ़ना भी पंसद है।

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