T-विश्व कप 2026: अमेरिका ने नीदरलैंड को 93 रनों के अंतर से हराया, दर्ज की ऐतिहासिक जीत
आईसीसी पुरुष टी20 वर्ल्ड कप 2026 के 21वें मैच में अमेरिका ने नीदरलैंड्स को 93 रनों के विशाल अंतर से हराकर इतिहास रच दिया है। पहले बल्लेबाजी करते हुए अमेरिका ने 196 रन बनाए थे, जिसके जवाब में नीदरलैंड की टीम 103 रनों पर ही सिमट गई।
आईसीसी पुरुष टी20 वर्ल्ड कप 2026 के 21वें मैच में अमेरिका ने नीदरलैंड्स को 93 रनों के विशाल अंतर से हराकर इतिहास रच दिया है। चेन्नई के एम.ए. चिदंबरम स्टेडियम में अमेरिका ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवरों में 196/6 का पहाड़ जैसा स्कोर खड़ा किया। सलामी बल्लेबाज साईतेजा मुक्कामाला ने 51 गेंदों में 79 रनों की विस्फोटक पारी खेली, जिसमें 5 चौके और 4 छक्के शामिल थे। शुभम रंजने ने केवल 24 गेंदों में नाबाद 48 रन बनाकर टीम को एक मजबूत फिनिश दिया और स्कोर को 190 के पार पहुंचाया। कप्तान मोनांक पटेल ने 36 रनों का योगदान दिया, जबकि नीदरलैंड्स के लिए बास डी लीडे ने 37 रन देकर 3 विकेट लिए।
यह अमेरिका की नीदरलैंड्स के खिलाफ टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में पहली ऐतिहासिक जीत है, क्योंकि इससे पहले वे सभी 6 मुकाबले हार चुके थे। मैच का रोमांच तब बढ़ गया जब अमेरिकी बल्लेबाजों ने पावरप्ले के दौरान ही 53 रन कूट दिए और डच गेंदबाजों पर दबाव बना लिया। अमेरिका की इस बड़ी जीत ने उनके नेट रन रेट (NRR) में जबरदस्त सुधार किया है और टूर्नामेंट के ग्रुप ए के समीकरण बदल दिए हैं। चेपॉक की पिच पर अमेरिकी स्पिनरों ने अपनी फिरकी का ऐसा जाल बुना कि नीदरलैंड्स का कोई भी बल्लेबाज टिक नहीं सका। अमेरिका की इस विशाल जीत ने साबित कर दिया है कि वे विश्व स्तर पर किसी भी टीम को कड़ी टक्कर देने का दमखम रखते हैं।
197 रनों के बड़े लक्ष्य का पीछा करने उतरी नीदरलैंड्स की टीम अमेरिकी गेंदबाजों के सामने बेबस नजर आई। पूरी टीम मात्र 103 रनों पर ढेर हो गई। नीदरलैंड्स की पूरी टीम केवल 15.5 ओवर ही टिक सकी, क्योंकि नियमित अंतराल पर विकेट गंवाती रही। डच टीम की ओर से बास डी लीडे ने सर्वाधिक 23 रन बनाए और कप्तान स्कॉट एडवर्ड्स ने 20 रनों का योगदान दिया। मैक्स ओ'डॉउड ने 13 और रूलोफ वैन डेर मर्व ने 10 रन बनाए, लेकिन टीम का कोई भी बल्लेबाज बड़ी पारी नहीं खेल सका। नीदरलैंड्स की पारी के दौरान बल्लेबाजों ने स्पिन के सामने काफी संघर्ष किया और उनकी रन गति कभी भी लक्ष्य के करीब नहीं पहुंच पाई।
अमेरिका की जीत के असली हीरो स्पिनर हरमीत सिंह रहे, जिन्होंने 4 ओवरों में मात्र 21 रन देकर 4 महत्वपूर्ण विकेट झटके। शानदार गेंदबाजी प्रदर्शन के लिए हरमीत सिंह को 'प्लेयर ऑफ द मैच' के पुरस्कार से नवाजा गया। शाडली वैन शल्कविक ने भी घातक गेंदबाजी करते हुए 21 रन देकर 3 विकेट लिए और नीदरलैंड्स की पारी का अंत किया। मोहम्मद मोहसिन ने 19 रन देकर 2 विकेट चटकाए और नॉशथुश केंजीगे ने एक बल्लेबाज को पवेलियन का रास्ता दिखाया।
