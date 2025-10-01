यूएसए क्रिकेट ने दिवालियापन के लिए किया आवेदन, क्रिकेट जगत में पहली बार हुआ ऐसा; सुनवाई रुकी

यूएसए क्रिकेट ने बुधवार को दिवालियापन के लिए आवेदन किया है। विश्व स्तर पर आईसीसी सदस्य संस्था द्वारा दिवालियापन घोषित करने का यह पहला उदाहरण है।

अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने पिछले महीने यूएसए क्रिकेट की सदस्यता तत्काल प्रभाव से निलंबित करने का फैसला किया है। यूएसए क्रिकेट ने बुधवार को चैप्टर 11 दिवालियापन के लिए आवेदन किया है। यूएसए ने अमेरिकन क्रिकेट एंटरप्राइजेज के साथ अपने विवाद को लेकर सुनवाई शुरू होने से पहले ये कदम उठाया है। आईसीसी ने यूएसए क्रिकेट पर आईसीसी सदस्य के रूप में अपने दायित्वों के बार-बार और निरंतर उल्लंघन का आरोप लगाया। यूएसए क्रिकेट द्वारा दायर चैप्टर 11, विश्व स्तर पर आईसीसी सदस्य संस्था द्वारा दिवालियापन घोषित करने का पहला उदाहरण है।

अमेरिकन क्रिकेट एंटरप्राइजेज द्वारा USAC के विरुद्ध लाए गए मामले में यूएसए क्रिकेट के वकील ने सुनवाई शुरू होने से कुछ मिनट पहले ही कोर्ट को दिवालियापन की सूचना दे दी, जिससे सुनवाई रुक गई। क्रिकबज की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकन क्रिकेट एंटरप्राइजेज के एक प्रतिनिधि ने कहा, ''यूएसए क्रिकेट शुरुआती सुनवाई शुरू होने तक भी बर्दाश्त नहीं कर सका। पता था कि कि इसका नतीजा पहले से तय है। यूएसएसी को क्रिकेट और उसके खिलाड़ियों के सर्वोत्तम हितों की जरा भी परवाह नहीं है, और यह केवल राजनीति और उसके निदेशकों के निजी एजेंडे से प्रेरित है।"

इस घटनाक्रम से उन खिलाड़ियों की चिंताएं और बढ़ सकती हैं जो हाल ही में यूएसएसी द्वारा अपने वाणिज्यिक साझेदार और मेजर लीग व माइनर लीग क्रिकेट के मालिक अमेरिकन क्रिकेट एंटरप्राइज (एसीई ) के साथ अनुबंध समाप्त करने के कदम से प्रभावित हुए हैं। पिछले हफ्ते एसीईने इस समाप्ति को कानूनी रूप से चुनौती देने का विकल्प चुना।