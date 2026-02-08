Cricket Logo
होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़USA captain Monank Patel Tells turning point of the T20 World Cup match against India we could restrict them around 130
भारत को 130 पर रोक सकता था USA, कहां हुई चूक? कप्तान मोनंक पटेल ने इसे बताया टर्निंग पॉइंट

भारत को 130 पर रोक सकता था USA, कहां हुई चूक? कप्तान मोनंक पटेल ने इसे बताया टर्निंग पॉइंट

संक्षेप:

भारत ने यूएसए को 29 रनों से हराकर टी20 वर्ल्ड कप का आगाज जीत के साथ किया। एक समय ऐसा ता जब यूएसए ने भारत पर शिकंजा कस दिया था, मगर कुछ गलतियों की वजह से टीम मैच में पिछड़ गई। कप्तान मोनांक पटेल ने मैच के बाद टर्निंग पॉइंट बताया है।

Feb 08, 2026 06:14 am ISTLokesh Khera लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

सूर्यकुमार यादव की अगुवाई वाली टीम इंडिया ने टी20 वर्ल्ड कप 2026 का आगाज जीत के साथ किया। यूएसए को अपने पहले मुकाबले में डिफेंडिंग चैंपियन भारत ने 29 रनों से हराया। इस मैच की शुरुआत में यूएसए ने भारत पर शिकंजा कसा हुआ था, एक समय ऐसा था जब 77 के स्कोर पर भारत के 6 विकेट गिरे हुए थे, मगर इसके बाद यूएसए की टीम से हुई गलतियों और अनुभव की कमी के कारण वह भारत पर दबाव बरकरार नहीं रख पाए और यूएसए को हार का सामना करना पड़ा। मैच के बाद यूएसए के कप्तान मोनांक पटेल ने टर्निंग पॉइंट्स को लेकर बात की है। बता दें, भारत ने पहले बैटिंग करते हुए सूर्यकुमार यादव की 84 रनों की पारी के दम पर 162 रनों का टारगेट रखा था, जिसके सामने यूएसए की टीम 20 ओवर में 8 विकेट के नुकसान पर 132 रन ही बना पाई।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें
ये भी पढ़ें:SKY ने कोहली का रिकॉर्ड तोड़ रचा इतिहास, POTM जीत युवराज-रोहित को भी पछाड़ा

यूएसए के कप्तान मोनांक पटेल ने मैच के बाद कहा, "मुझे लगा कि हमारे गेंदबाजों ने बहुत अच्छा काम किया। जिस तरह से उन्होंने कंडीशन और पिच को समझा, पावरप्ले में शुरू में हिट करना आसान नहीं था और मुझे लगा कि पावरप्ले में उन्होंने शुरू में जो वेरिएशन दिखाए, उससे हमें अच्छा मोमेंटम मिला और विकेट लेकर अच्छी शुरुआत मिली। हमने उन्हें काफी देर तक शांत रखा। बीच-बीच में हमने कुछ कैच छोड़े, जिसकी वजह से हम मैच हार गए। मुझे लगा कि हम ऐसी स्थिति में थे जहां हम उन्हें 130 के आसपास रोक सकते थे।

(भारत के स्कोर पर) मुझे लगा कि 160 एक अच्छा स्कोर था। हम इस पिच पर किसी भी दिन यह स्कोर लेंगे। हमारे टॉप 3 परफॉर्म नहीं कर पाए, पहले 3 ओवर में ही सॉफ्ट डिसमिसल हो गए। इससे हमारी बैटिंग लाइनअप को बहुत नुकसान हुआ और हमारे बल्लेबाजों ने जब शुरू में आए, तो उन्होंने बहुत समय लिया। मुझे लगा कि वहां इंटेंट की थोड़ी कमी थी क्योंकि हमने शुरू में कुछ विकेट खो दिए थे।

लेकिन इस गेम से बहुत कुछ सीखने को मिला और बहुत सारी पॉजिटिव बातें भी हैं। और निश्चित रूप से यह गेम हमें आगे बढ़ने में मदद करेगा।

(आज आपके लिए सबसे बड़ी पॉजिटिव बात) मुझे लगा कि जिस तरह से हमने इतनी बड़ी भीड़ के सामने और भारत के खिलाफ खेलते हुए प्रेशर को हैंडल किया, वर्ल्ड कप का पहला गेम, मुझे लगा कि हमने बहुत अच्छा मैनेज किया। हां, हमारा बैटिंग डिपार्टमेंट क्लिक नहीं किया, लेकिन बहुत सारी पॉजिटिव बातें थीं, मिलिंद, शुभम, संजय, जिस तरह से वे खेले, मुझे लगा कि यह हमें अगले 3 गेम में मदद करेगा। कुल मिलाकर, मुझे पता है कि हमने कुछ गलतियां कीं, लेकिन हम निश्चित रूप से और मजबूत होकर वापस आएंगे।"

Lokesh Khera

लेखक के बारे में

Lokesh Khera

लोकेश खेड़ा लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। हिंदी पत्रकारिता में इन्हें एक दशक से भी अधिक का अनुभव है। बचपन की अपनी रुचि को प्रोफेशनल करियर में तबदील करते हुए 2018 में बतौर खेल पत्रकार अपना सफर शुरू किया। क्रिकेट के साथ बॉक्सिंग, कबड्डी, बैडमिंटन, हॉकी, एथलेटिक्स समेत तमाम खेलों को बारीकी से कवर करते हैं। क्रिकेट टुडे के साथ उनकी पारी का आगाज हुआ, जहां उन्होंने वेबसाइड के साथ मैगजीन के लिए काम किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी के साथ जुड़े और वहां तीन साल अपनी सेवाएं दी। इस दौरान ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स, 2019 वनडे वर्ल्ड कप और 2021 टी20 वर्ल्ड कप जैसे तमाम इवेंट कवर किए और कई इंटरव्यू भी लिए, जिसमें दानिश कनेरिया और चेतन साकारिया जैसे इंटरनेशनल स्टार शामिल हैं। लाइव हिन्दुस्तान के साथ वह फरवरी 2022 जुड़े। यहां भी उन्होंने कॉमनवेल्थ, ओलंपिक, 2023 वनडे वर्ल्ड कप, 2024 टी20 वर्ल्ड कप, 2025 चैंपियंस ट्रॉफी जैसे बड़े-बड़े इंटरनेशनल इवेंट को बखूबी कवर किया और नई सचें सीखने में हमेशा रुचि रखते हैं। क्रिकेट पढ़ने लिखने के अलावा खुद खेलना भी पंसद करते हैं। इसके अलावा किताबें पढ़ना भी पंसद है।

और पढ़ें
T20 World Cup 2026 Suryakumar Yadav Indian Cricket Team
लेटेस्ट क्रिकेट न्यूज, लाइव स्कोर, क्रिकेट शेड्यूल, T20 वर्ल्ड कप 2026, T20 वर्ल्ड कप 2026 शेड्यूल और T20 वर्ल्ड कप 2026 प्वाइंट टेबल की पूरी जानकारी और खिलाड़ियों के आंकड़े हिंदी में पढ़ने के लिए यहाँ क्लिक करें।