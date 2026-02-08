भारत को 130 पर रोक सकता था USA, कहां हुई चूक? कप्तान मोनंक पटेल ने इसे बताया टर्निंग पॉइंट

संक्षेप: भारत ने यूएसए को 29 रनों से हराकर टी20 वर्ल्ड कप का आगाज जीत के साथ किया। एक समय ऐसा ता जब यूएसए ने भारत पर शिकंजा कस दिया था, मगर कुछ गलतियों की वजह से टीम मैच में पिछड़ गई। कप्तान मोनांक पटेल ने मैच के बाद टर्निंग पॉइंट बताया है।

सूर्यकुमार यादव की अगुवाई वाली टीम इंडिया ने टी20 वर्ल्ड कप 2026 का आगाज जीत के साथ किया। यूएसए को अपने पहले मुकाबले में डिफेंडिंग चैंपियन भारत ने 29 रनों से हराया। इस मैच की शुरुआत में यूएसए ने भारत पर शिकंजा कसा हुआ था, एक समय ऐसा था जब 77 के स्कोर पर भारत के 6 विकेट गिरे हुए थे, मगर इसके बाद यूएसए की टीम से हुई गलतियों और अनुभव की कमी के कारण वह भारत पर दबाव बरकरार नहीं रख पाए और यूएसए को हार का सामना करना पड़ा। मैच के बाद यूएसए के कप्तान मोनांक पटेल ने टर्निंग पॉइंट्स को लेकर बात की है। बता दें, भारत ने पहले बैटिंग करते हुए सूर्यकुमार यादव की 84 रनों की पारी के दम पर 162 रनों का टारगेट रखा था, जिसके सामने यूएसए की टीम 20 ओवर में 8 विकेट के नुकसान पर 132 रन ही बना पाई।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

यूएसए के कप्तान मोनांक पटेल ने मैच के बाद कहा, "मुझे लगा कि हमारे गेंदबाजों ने बहुत अच्छा काम किया। जिस तरह से उन्होंने कंडीशन और पिच को समझा, पावरप्ले में शुरू में हिट करना आसान नहीं था और मुझे लगा कि पावरप्ले में उन्होंने शुरू में जो वेरिएशन दिखाए, उससे हमें अच्छा मोमेंटम मिला और विकेट लेकर अच्छी शुरुआत मिली। हमने उन्हें काफी देर तक शांत रखा। बीच-बीच में हमने कुछ कैच छोड़े, जिसकी वजह से हम मैच हार गए। मुझे लगा कि हम ऐसी स्थिति में थे जहां हम उन्हें 130 के आसपास रोक सकते थे।

(भारत के स्कोर पर) मुझे लगा कि 160 एक अच्छा स्कोर था। हम इस पिच पर किसी भी दिन यह स्कोर लेंगे। हमारे टॉप 3 परफॉर्म नहीं कर पाए, पहले 3 ओवर में ही सॉफ्ट डिसमिसल हो गए। इससे हमारी बैटिंग लाइनअप को बहुत नुकसान हुआ और हमारे बल्लेबाजों ने जब शुरू में आए, तो उन्होंने बहुत समय लिया। मुझे लगा कि वहां इंटेंट की थोड़ी कमी थी क्योंकि हमने शुरू में कुछ विकेट खो दिए थे।

लेकिन इस गेम से बहुत कुछ सीखने को मिला और बहुत सारी पॉजिटिव बातें भी हैं। और निश्चित रूप से यह गेम हमें आगे बढ़ने में मदद करेगा।