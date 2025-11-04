Cricket Logo
होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़USA beat UAE by 243 runs in ODI Match United Arab Emirates all out on just 49 runs
UAE को 49 रनों पर समेट USA ने 243 रनों से जीता वनडे मैच, बनाए रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड

UAE को 49 रनों पर समेट USA ने 243 रनों से जीता वनडे मैच, बनाए रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड

संक्षेप: USA और UAE के बीच एक वनडे मैच खेला गया, जिसमें अमेरिका ने यूएई की टीम को बुरी तरह से हराया। इस मैच में कई रिकॉर्ड भी बने। ICC Cricket World Cup League Two 2023-27 के तहत ये मैच खेला गया।

Tue, 4 Nov 2025 05:55 AMVikash Gaur लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

सोमवार 3 नवंबर को युनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका यानी यूएसए और युनाइटेड अरब अमीरात के बीच एक वनडे इंटरनेशनल मैच खेला गया। इस मैच में यूएसए ने मेजबान यूएई को बुरी तरह से हराया। यूएसए के पहले 3 विकेट 28 रन पर गिर गए थे, लेकिन इसके बाद जो हुआ, वह अब इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया है। यूएसए के बल्लेबाजों ने चौथे विकेट के लिए 264 रनों की साझेदारी कर यूएई के होश उड़ा दिए। हैरान करने वाली बात ये रही कि दुबई में खेले गए इस मैच में मेजबान यूएई की टीम कुल 50 रन भी नहीं बना सकी।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

यूएई की टीम के कप्तान आलीशान शराफु ने टॉस जीतकर गेंदबाजी चुनी। शुरुआत में कप्तान का ये फैसला सही साबित होता नजर आया, क्योंकि पहला विकेट यूएई की टीम ने 7 रन पर गंवाया। दूसरा विकेट भी इसी स्कोर पर यूएई को मिला और तीसरा विकेट 28 रन पर मिल गया। इसके बाद जो हुआ, वह यूएई की टीम ने सोचा भी नहीं होगा। सैतेजा मुक्कामल्ला और मिलिंद कुमार ने मिलकर 264 रनों की अटूट साझेदारी कर दी। इससे यूएसए की टीम 50 ओवर में 3 विकेट खोकर 292 रनों तक पहुंच गई।

यूएसए के लिए सैतेजा ने नाबाद 137 रनों की पारी खेली। 123 रन नाबाद मिलिंद ने बनाए। यूएई के लिए 2 विकेट जुनैद सिद्दिकी को मिले। जब 293 रनों के लक्ष्य का पीछा यूएई की टीम करने उतरी तो ऐसा लगा था कि मैच दिलचस्प होगा, क्योंकि यूएई को अपनी परिस्थितियों को अंदाजा था। हालांकि, टीम 22.1 ओवर में महज 49 रन पर ढेर हो गई और यूएसए ने 243 रनों के अंतर से मैच अपने नाम कर लिया। यूएई की ओर से 10वें नंबर का बल्लेबाज 10 रन बना पाया। इसके अलावा हर एक बल्लेबाज सिंगल डिजिट स्कोर पर आउट हुआ।

बने कई रिकॉर्ड

यूएसए के लिए रुसिल उगरकर ने 5 विकेट निकाले और 3 विकेट सौरभ नेत्रवल्कर को मिले। 1-1 विकेट शुभम रंजने और मिलिंद कुमार ने लिया। यूएई के 3 बल्लेबाजों का खाता नहीं खुला। मैच यूएसए ने 243 रनों के अंतर से जीता। उगरकर यूएसए के दूसरे सबसे युवा खिलाड़ी बन गए, जिन्होंने वनडे मैच में फाइव विकेट हॉल प्राप्त किया। इसके अलावा मिलिंद कुमार यूएसए के लिए सबसे कम पारियों में 1000 रनों तक पहुंचने वाले बल्लेबाज बन गए। यूएसए की ये रनों के लिहाज से वनडे क्रिकेट की सबसे बड़ी जीत रही।

Vikash Gaur

लेखक के बारे में

Vikash Gaur
विकाश गौड़, लाइव हिन्दुस्तान के स्पोर्ट्स सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (असिस्टेंट मैनेजर) के रूप में कार्यरत हैं। हिंदी पत्रकारिता के क्षेत्र में इनको करीब 8 साल का अनुभव है। करियर की शुरुआत से ही ये डिजिटल मीडिया से जुड़े हुए हैं। 2016 में इन्होंने अपने पत्रकारिता के सफर का शुभारंभ किया। खबर नॉन स्टॉप से शुरुआत करते हुए, वे पत्रिका समूह की प्रमुख वेबसाइट कैच न्यूज से जुड़े, जहां इन्होंने खेल से जुड़ी खबरों की बारीकियों को सीखा। इसके बाद, इन्होंने डेली हंट में थोड़े समय के लिए वीडियो प्रोड्यूसर के रूप में काम किया और फिर दैनिक जागरण की वेबसाइट से जुड़कर पूरी तरह से खेल समाचारों की दुनिया में प्रवेश कर लिया। यहां इन्होंने लगभग ढाई साल तक कार्य किया और जनवरी 2021 से लाइव हिन्दुस्तान के साथ हैं। अपने करीब साढ़े छह साल के अनुभव में विकाश ने सभी प्रमुख खेल आयोजनों को कवर किया है, जिनमें क्रिकेट विश्व कप, आईपीएल, ओलंपिक गेम्स, राष्ट्रमंडल खेल, एशियाई खेल और कई अन्य बड़े खेल आयोजन शामिल हैं। और पढ़ें
लेटेस्ट IND vs AUS, Ind vs Aus Live Score, क्रिकेट न्यूज, Cricket Live score, Asia Cup Schedule, Asia cup Points Table वाले खिलाड़ियों की जानकारी हिंदी में हिंदुस्तान पर |