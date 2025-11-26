Cricket Logo
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़Urvil Patel smashed century in 31 balls in SMAT becomes 1st player to smash 2 century inside 35 balls
उर्विल पटेल ने T20 मैच में फिर ठोका तूफान की रफ्तार से शतक, बना दिया अनूठा वर्ल्ड रिकॉर्ड

उर्विल पटेल ने T20 मैच में फिर ठोका तूफान की रफ्तार से शतक, बना दिया अनूठा वर्ल्ड रिकॉर्ड

संक्षेप:

उर्विल पटेल ने T20 मैच में फिर से तूफान की रफ्तार से शतक ठोका है और एक अनूठा वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है। उर्विल पटेल ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में महज 31 गेंदों में शतक ठोका है। वे गुजरात के लिए खेल रहे हैं।

Wed, 26 Nov 2025 12:09 PMVikash Gaur लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
गुजरात के बल्लेबाज उर्विल पटेल ने एक बार फिर से तूफान की रफ्तार से शतक ठोककर सभी को हैरान कर दिया और एक नया और अनूठा वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है। दाएं हाथ के बल्लेबाज उर्विल पटेल ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025 में महज 31 गेंदों में शतक ठोका है। उर्विल पटेल दुनिया के पहले ऐसे बल्लेबाज बन गए हैं, जिन्होंने टी20 क्रिकेट में दो बार 35 से कम गेंदों में शतक ठोका है। वे इससे पहले 28 गेंदों में भी सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में शतक जड़ चुके हैं। कोई अन्य बल्लेबाज इस उपलब्धि तक नहीं पहुंच सका है। हालांकि, सबसे तेज शतक प्रोफेशनल टी20 क्रिकेट में साहिल चौहान ने जड़ा है, जो 27 गेंदों में आया था।

सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025 के मैच में सर्विसेज के खिलाफ गुजरात के कप्तान और ओपनर उर्विल पटेल ने 31 गेंदों में 11 चौके और 8 छक्कों की मदद से अपना शतक पूरा किया। इस दौरान उनका स्ट्राइक रेट 322 से ज्यादा का था। इससे पहले उन्होंने गुजरात के लिए त्रिपुरा के खिलाफ 2024 में महज 28 गेंदों में टी20 मैच में सेंचुरी जड़ी थी। 36 गेंदों में भी उर्विल पटेल ने शतक जड़ा हुआ है, जो बताता है कि वे कितनी तेज गति से बल्लेबाजी करने के लिए जाने जाते हैं। वे एकमात्र बल्लेबाज हैं, जिन्होंने तीन बार 36 या इससे कम गेंदों में टी20 क्रिकेट में शतकीय पारी खेली है।

उर्विल पटेल चेन्नई सुपर किंग्स यानी सीएसके के लिए पिछले सीजन तीन मुकाबले खेल चुके हैं। हालांकि, उन मैचों में ज्यादा रन उनके बल्ले से नहीं निकले थे। 3 मैचों में 68 रन उन्होंने बनाए थे, जिसमें 37 रन उनका सर्वाधिक स्कोर था। उर्विल पटेल को इस सीजन भी सीएसके ने रिटेन किया है। 50 टी20 मैचों का अनुभव उनके पास है, जबकि 22 लिस्ट और 15 फर्स्ट क्लास मैचों में उन्होंने हिस्सा लिया हुआ है। उर्विल पटेल की कमजोरी ये है कि वे बड़ी-बड़ी पारियां तो खेलते हैं, लेकिन ज्यादातर मैचों में छोटे स्कोर पर भी आउट हो जाते हैं। इससे उनको निपटना होगा और कंसिस्टेंसी पर काम करना होगा। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के बाकी मैचों में भी उनको रन बनाने होंगे और आईपीएल में अपनी दावेदारी पेश करनी होगी।

Syed Mushtaq Ali Trophy
