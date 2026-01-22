UPW vs GG Highlights: गुजरात ने यूपी वॉरियर्स को हराया, पॉइंट्स टेबल में दूसरे स्थान पर पहुंची

यूपी बनाम गुजरात

UPW vs GG Highlights: गुजरात जायंट्स ने गुरुवार को महिला प्रीमियर लीग के 14वें मुकाबले में यूपी वॉरियर्स को 45 रन से हराया। गुजरात की लगातार तीन हार के बाद पहली जीत है। वड़ोदरा में खेले गए मुकाबले में गुजरात ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 8 विकेट खोकर 153 रन बनाए। इसके जवाब में यूपी वॉरियर्स की टीम 17.3 ओवर में 108 रन ही बना सकी। यूपी वॉरियर्स की ओर से फोबे लिचफील्ड ने 32 और क्लो ट्रायोन ने नाबाद 30 रन का योगदान दिया। 154 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी यूपी वॉरियर्स को पहले ओवर में झटका लगा। टीम की सलामी बल्लेबाज किरण नवगिरे बिना खाता खोले आउट हुईं। कप्तान मेग लैनिंग ने 10 गेंद में 14 रन का योगदान दिया। फोबे लिचफील्ड 27 गेंद में 32 रन बनाकर पवेलियन लौटीं। हरलीन देओल 12 गेंद में तीन रन ही बना सकीं। दीप्ति शर्मा ने 4 रन बनाए। स्वेता 3, आशा ने 7, सोफी ने एक रन बनाया। शिखा रन आउट हुईं। सोफी ने क्रांति को क्लीन बोल्ड करके यूपी की पारी का अंत किया। गुजरात जायंट्स के लिए राजेश्वरी गायकवाड़ ने तीन जबकि रेणुका सिंह और सोफी डिवाइन ने दो-दो विकेट चटकाये। गुजरात जायंट्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 8 विकेट खोकर 153 रन बनाए हैं। गुजरात जायंट्स के लिए सोफी डिवाइन ने नाबाद 50 और बेथ मूनी ने 38 रन का योगदान दिया।पहले बल्लेबाजी करने उतरी गुजरात जायंट्स को बेथ मूनी और डैनी वयाट-हॉज ने अच्छी शुरुआत दिलाई। वयाट 8 गेंद में 14 रन बनाकर आउट हुईं। अनुष्का भी 14 रन ही बना सकीं। एश्ले गार्डनर ने 12 गेंद में पांच रन बनाए। बेथ मूनी ने 34 गेंद में 39 रन की पारी खेली। भारती फूलमाली ने 5 रन बनाए। कनिका ने 6, गौतम ने 11 और रेणुका ने एक रन बनाया। क्रांति गौड़ और सौफी ने 2-2 विकेट लिए। यूपी वॉरियर्स के लिए क्रांति गौड़ और सोफी एक्लेस्टोन ने दो-दो विकेट लिये। UP live score: 108/10 (17.3) GG score: 153/8 (20)

22 Jan 2026, 10:58:24 PM IST UPW vs GG live cricket score: गुजरात ने यूपी को हराया UPW vs GG live cricket score: गुजरात ने गुरुवार को महिला प्रीमियर लीग के 17वें मुकाबले में यूपी को 45 रन से हराया।

22 Jan 2026, 10:54:52 PM IST UPW vs GG live cricket score: यूपी ने गंवाए 9 विकेट UPW vs GG live cricket score: यूपी वॉरियर्स ने 17वें ओवर में नौ विकेट गंवा दिए हैं। शिखा पांडे एक के स्कोर पर रन आउट हुईं।

22 Jan 2026, 10:43:30 PM IST UPW vs GG live cricket score: यूपी को जीत के लिए चाहिए 60 रन UPW vs GG live cricket score: यूपी वॉरियर्स को गुजरात जायंट्स के खिलाफ जीत के लिए 30 गेंद में 60 रन चाहिए। सोफी एक्लेस्टोन और ट्रयॉन 19 रन बनाकर खेल रही हैं।

22 Jan 2026, 10:39:00 PM IST UPW vs GG live cricket score: यूपी ने 14 ओवर में बनाए 91 रन UPW vs GG live cricket score: यूपी ने 14 ओवर में 6 विकेट खोकर 91 रन बना लिए हैं। गुजरात इस समय मजबूत स्थिति में है, जबकि यूपी के लिए मुश्किलें बढ़ रहीं हैं।

22 Jan 2026, 10:25:26 PM IST UPW vs GG live cricket score: यूपी की आधी टीम पवेलियन लौटी UPW vs GG live cricket score: यूपी वॉरियर्स ने 11वें ओवर में दीप्ति शर्मा का विकेट गंवाया है। दीप्ति 7 गेंद में 4 रन ही बना सकीं।

22 Jan 2026, 10:13:03 PM IST UPW vs GG live cricket score: फोबे लिचफील्ड और हरलीन पवेलियन लौटीं UPW vs GG live cricket score: यूपी वॉरियर्स ने फोबे लिचफील्ड के बाद अब हरलीन का विकेट भी गंवा दिया है। तेज गेंदबाज रेणुका ने हरलीन को आउट किया, जबकि गार्डनर ने लिचफील्ड को अपना शिकार बनाया। फोबे 27 गेंद में 32 रन बनाकर आउट हुईं। हरलीन ने 12 गेंद में तीन रन बनाए।

22 Jan 2026, 09:54:34 PM IST UPW vs GG live cricket score: यूपी वॉरियर्स का दूसरा विकेट गिरा UPW vs GG live cricket score: यूपी वॉरियर्स को पांचवें ओवर में दूसरा झटका लगा है। कप्तान मेग लैनिंग 10 गेंद में 14 रन बनाकर आउट हुईं।

22 Jan 2026, 09:37:48 PM IST UPW vs GG live cricket score: यूपी की खराब शुरुआत UPW vs GG live cricket score: 154 रनों का लक्ष्य का पीछा करने उतरी यूपी वॉरियर्स ने खराब शुरुआत की है। टीम की सलामी बल्लेबाज किरण नवगिरे बिना खाता खोले पवेलियन लौट गईं हैं।

22 Jan 2026, 09:36:55 PM IST UPW vs GG live cricket score: गुजरात ने बनाए 156 रन UPW vs GG live cricket score: गुजरात जायंट्स ने महिला प्रीमियर लीग टी20 मैच में यूपी वॉरियर्स के खिलाफ पहले बल्लेबाजी का न्योता मिलने पर आठ विकेट पर 153 रन बनाये। गुजरात जायंट्स के लिए सोफी डिवाइन ने नाबाद 50 और बेथ मूनी ने 38 रन का योगदान दिया। यूपी वॉरियर्स के लिए क्रांति गौड़ और सोफी एक्लेस्टोन ने दो-दो विकेट लिये।

22 Jan 2026, 08:56:37 PM IST UPW vs GG live cricket score: गुजरात ने सातवां विकेट गंवाया UPW vs GG live cricket score: गुजरात ने 19वें ओवर में सातवां विकेट गंवाया है। गौतम 6 गेंद में 11 रन बनाकर पवेलियन लौटी। एकलस्टन ने उन्हें क्लीन बोल्ड किया।

22 Jan 2026, 08:46:21 PM IST UPW vs GG live cricket score: गुजरात की आधी टीम पवेलियन लौटी UPW vs GG live cricket score: गुजरात जायंट्स ने 16वें ओवर में 5वां विकेट गंवा दिया है। भारती फुलमाली रन आउट हो गईं हैं। उन्होंने पांच रन बनाे।

22 Jan 2026, 08:15:04 PM IST UPW vs GG live cricket score: गुजरात जायंट्स का तीसरा विकेट गिरा UPW vs GG live cricket score: गुजरात जायंट्स ने 10वें ओवर में तीसरा विकेट गंवा दिया है। दीप्ति शर्मा ने एश्ले गार्डनर को 5 के स्कोर पर पवेलियन भेजा।

22 Jan 2026, 08:09:22 PM IST UPW vs GG live cricket score: गुजरात ने 9 ओवर में बनाए 64 रन UPW vs GG live cricket score: गुजरात जायंट्स ने 9 ओवर में 2 विकेट खोकर 64 रन बना लिए हैं। बेथ 29 और गार्डनर 5 रन बनाकर खेल रही हैं।

22 Jan 2026, 07:55:23 PM IST UPW vs GG live cricket score: गुजरात जायंट्स को लगा दूसरा झटका UPW vs GG live cricket score: गुजरात जायंट्स को 5वें ओवर में दूसरा झटका लगा है। अनुष्का शर्मा 14 रन बनाकर आउट हुईं। क्रांति को दोनों सफलता मिली है।

22 Jan 2026, 07:46:02 PM IST UPW vs GG live cricket score: वायट-हॉक हुईं आउट UPW vs GG live cricket score: गुजरात जायंट्स का तीसरे ओवर में पहला विकेट गिर गया है। वायट 8 गेंद में 14 रन बनाकर आउट हुईं।

22 Jan 2026, 07:43:13 PM IST UPW vs GG live cricket score: गुजरात की दमदार शुरुआत UPW vs GG live cricket score: गुजरात ने गुरुवार को यूपी के खिलाफ मुकाबले में दमदार शुरुआत की। दो ओवर में 20 रन बनाए हैं।

22 Jan 2026, 07:23:15 PM IST UPW vs GG live cricket score: गुजरात ने किया बदलाव UPW vs GG live cricket score: यूपी वॉरियर्स ने अपनी टीम में कोई बदलाव नहीं किया है जबकि गुजरात जायंट्स ने दो बदलाव करते हुए डैनी वायट और राजेश्वरी गायकवाड़ को एकादश में शामिल किया है।

22 Jan 2026, 07:20:55 PM IST UPW vs GG live cricket score: गुजरात जायंट्स विमेन प्लेइंग XI UPW vs GG live cricket score: गुजरात जायंट्स विमेन (प्लेइंग XI): बेथ मूनी (विकेटकीपर), सोफी डिवाइन, अनुष्का शर्मा, डैनी व्याट-हॉज, कनिका आहूजा, एशले गार्डनर (कप्तान), कश्वी गौतम, भारती फुलमाली, तनुजा कंवर, रेणुका सिंह ठाकुर, हैप्पी कुमारी

22 Jan 2026, 07:04:20 PM IST UPW vs GG live cricket score: यूपी वॉरियर्स विमेंस प्लेइंग इलेवन UPW vs GG live cricket score: यूपी वॉरियर्स विमेंस (प्लेइंग इलेवन): मेग लैनिंग (कप्तान), किरण नवगिरे, फोबे लिचफील्ड, हरलीन देओल, क्लो ट्रायोन, श्वेता सेहरावत (विकेट कीपर), सोफी एक्लेस्टोन, दीप्ति शर्मा, आशा शोभना जॉय, शिखा पांडे, क्रांति गौड़

22 Jan 2026, 07:02:29 PM IST UPW vs GG live cricket score: यूपी वॉरियर्स ने जीता टॉस UPW vs GG live cricket score: यूपी वॉरियर्स ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है। 14वें मुकाबले में गुजरात की टीम पहले बैटिंग करने उतरेगी।

22 Jan 2026, 06:57:03 PM IST UPW vs GG live cricket score: ऑलराउंडर जिंतिमणी कलिता गुजरात में हुईं शामिल UPW vs GG live cricket score: गुजरात जायंट्स को महिला प्रीमियर लीग 2026 के बीच में एक झटका लगा है। टीम की युवा तेज गेंदबाज तितास साधु चोटिल होने के कारण टूर्नामेंट से बाहर हो गई हैं। उनकी जगह भरने के लिए जीजी ने असम की ऑलराउंडर जिंतिमणी कलिता को अपने खेमे में शामिल किया है।