UPW WPL 2026 Squad: यूपी वॉरियर्स ने दीप्ति ही नहीं, इन्हें भी दिए करोड़ों; ऑक्शन में भर लिया स्क्वॉड

संक्षेप: UPW WPL 2026 Squad: यूपी वॉरियर्स ने डब्ल्यूपीएल 2026 के मेगा ऑक्शन में जमकर खरीदारी की। फ्रेंचाइजी ने ऑलराउंडर दीप्ति शर्मा समेत पांच खिलाड़ियों पर करोड़ों रुपये लुटाए।

महिला प्रीमियर लीग (WPL) 2026 के लिए गुरुवार को मेगा ऑक्शन हुआ। यूपी वॉरियर्स ने नीलामी में सबसे ज्यादा 17 खिलाड़ी खरीदे। उसका स्क्वॉड भर गया है। फ्रेंचाइजी ने ऑक्शन से पहले श्वेता सेहरावत के रूप में एकमात्र रिटेंशन किया था। एक डब्ल्यूएल टीम में अधकितम 18 खिलाड़ी ही हो सकते हैं। वॉरियर्स ने सबसे ज्यादा पैसे भारत की स्टार ऑलराउंडर दीप्ति शर्मा पर खर्च किए। उन्हें 3 करोड़ 40 लाख रुपये मिले। वॉरियर्स ने दीप्ति के लिए राइट टू मैच (आरटीएम) कार्ड का इस्तेमाल किया। दीप्ति डब्ल्यूपीएल के इतिहास में स्मृति मंधाना के बाद सबसे महंगी भारतीय खिलाड़ी हैं। मंधाना को उनसे 20 लाख रुपये अधिक मिले थे।

वॉरियर्स ने यूज किए चार RTM ऑक्शन में दीप्ति के लिए दिल्ली कैपिटल्स (डीसी) ने सबसे पहले 50 लाख रुपये की बोली लगाई, जो उनका बेस प्राइस था। उसके बाद किसी और फ्रेंचाइजी ने बोली नहीं लगाई। एक पल को लगा कि दीप्ति सस्ते में डीसी का हिस्सा बन जाएंगी लेकिन वॉरियर्स ने अचानक एंट्री मारी और बाजी पलट दी। यूपी वॉरियर्स के क्रिकेट संचालन निदेशक क्षेमल वैंगनकर ने कहा, ‘‘हमें इसी के आसपास बोली लगने की उम्मीद थी। इसमें कोई शक नहीं था कि हम दीप्ति को वापस चाहते थे।'' वह महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 में प्लेयर द टूर्नामेंट रही थीं। फ्रेंजाइजी ने दीप्ति के अलावा किरण नवगिरे (60 लाख), क्रांति गौड़ (50 लाख) और सोफी एक्लेस्टोन (85 लाख) के लिए भी आरटीएम यूज किया।

वॉरियर्स ने इन्हें भी दिए करोड़ों यूपी वॉरियर्स ने कुल पांच खिलाड़ियों पर एक करोड़ रुपये से अधिक खर्च किए। फ्रेंचाइंजी ने ऑलराउंडर शिखा पांडे को 2 करोड़ 40 लाख में खरीदा। ऑस्ट्रेलिया की पूर्व कप्तान मेग लैनिंग को 1.9 करोड़ जबकि हमवतन फोबे लिचफील्ड को 1.20 करोड़ में जोड़ा। आशा सोभना 1.10 करोड़ में वॉरियर्स का हिस्सा बनीं। वॉरियर्स ने भारतीय महिला वनडे टीम की ओपनर प्रतिका रावल को 50 लाख के बेस प्राइस पर लिया। रावल को शुरुआती राउंड में अनसोल्ड रही थीं। फ्रेंचाइजी नीलामी में 14.50 करोड़ लेकर उतरी। यह सबसे बड़ा पर्स था। वॉरियर्स के पर्स में अब सिर्फ 15 लाख रुपये बचे हैं।

यूपी वॉरियर्स द्वारा ऑक्शन में खरीदे गए प्लेयर्स: दीप्ति शर्मा (3.20 करोड़), शिखा पांडे (2.40 करोड़), मेग लैनिंग (1.90 करोड़), फोबे लिचफील्ड (1.20 करोड़), आशा सोभना (1.10 करोड़), सोफी एक्लेस्टोन (85 लाख), डिएंड्रा डॉटिन (80 लाख), किरण नवगिरे (60 लाख), हरलीन देओल (50 लाख), क्रांति गौड़ (50 लाख), प्रतिका रावल (50 लाख), क्लो ट्रायोन (30 लाख), सुमन मीना (10 लाख), जी त्रिशा (10 लाख), शिप्रा गिरी (10 लाख), सिमरन शेख (10 लाख), तारा नोरिस (10 लाख)।