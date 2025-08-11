यौन शोषण केस में फंसे पेसर यश दयाल, इस T20 लीग से हो सकते हैं बैन; सामने आई रिपोर्ट

आरसीबी के पेसर यश दयाल की मुश्किलें बढ़ती ही जा रही हैं। दुष्कर्म जैसे संगीन आरोपों की वजह से यश दयाल को यूपी टी20 लीग से बैन किया जा सकता है। 17 अगस्त से इस टूर्नामेंट की शुरुआत लखनऊ में हो रही है।

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु यानी आरसीबी के पेसर यश दयाल की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। एक के बाद एक दो यौन शोषण के आरोपों की वजह से उनके एक टी20 लीग में खेलने की संभावना लगभग खत्म हो गई है। यश दयाल को यूपी टी20 लीग से बैन किया जा सकता है। कुछ ही समय पहले तक आरसीबी को आईपीएल चैंपियन बनाने में अहम भूमिका निभाने वाले यश दयाल टूर्नामेंट के कुछ ही दिनों बाद से संगीन आरोपों का सामना कर रहे हैं।

26 वर्षीय यश दयाल यूपी टी20 लीग में गोरखपुर लायंस के लिए खेलने वाले थे। यश दयाल को 7 लाख रुपये में गोरखपुर की टीम ने खरीदा था, लेकिन अब रिपोर्ट सामने आई है कि यूपी टी20 लीग के 2025 के सीजन से उनको बैन किया जा सकता है। इसके पीछे का कारण उन पर लगे आरोप हैं। उत्तर प्रदेश क्रिकेट संघ यानी यूपीसीए जल्द इस पर आधिकारिक तौर पर फैसला लेगा। दैनिक जागरण में इस तरह की रिपोर्ट प्रकाशित हुई है कि यश दयाल इस टूर्नामेंट से बैन हो सकते हैं।

17 अगस्त से यूपी टी20 लीग की शुरुआत हो रही है। यश दयाल को लेकर आधिकारिक तौर पर अभी कुछ भी पुष्ट नहीं है, लेकिन टूर्नामेंट को ध्यान में रखते हुए शायद यूपीसीए और टूर्नामेंट के आयोजकों ने गोरखपुर लायंस को यश दयाल का रिप्लेसमेंट खोजने के लिए बोल दिया होगा। यश दयाल की वजह से गोरखपुर की टीम का बॉलिंग बैलेंस निश्चित रूप से बिगड़ेगा। 43 आईपीएल मैच खेल चुके यश दयाल अभी इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेले हैं, लेकिन एक महिला मित्र ने उन पर संगीन आरोप लगाकर उनके करियर पर ब्रेक जरूर लगाया है।