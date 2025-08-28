uproar over Sony Sports promo of Asia Cup focusing India-Pakistan match Sehwag also targeted amid boycott call भारत-पाकिस्तान मैच को लेकर सोनी स्पोर्ट्स के प्रोमो पर बरपा हंगामा, सहवाग भी निशाने पर, Cricket Hindi News - Hindustan
भारत-पाकिस्तान मैच को लेकर सोनी स्पोर्ट्स के प्रोमो पर बरपा हंगामा, सहवाग भी निशाने पर

भारत और पाकिस्तान के मैच को लेकर हमेशा से दोनों ही देशों में एक अलग ही तरह की उत्तेजना होती है। पूरी जनता ही जैसे उस दिन खेलप्रेमी बन जाती है। जो आम तौर पर कभी मैच नहीं देखते, वे लोग भी उस दिन देखते हैं। सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क ने भी प्रोमो के जरिए उसी को भुनाने की कोशिश की है।

Chandra Prakash Pandey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीThu, 28 Aug 2025 10:20 AM
एशिया कप शुरू होने में अब दो हफ्ते भी नहीं बचे हैं। इस बीच टूर्नामेंट के ऑफिशियल ब्राडकास्टर के एक प्रोमो पर सोशल मीडिया पर बहुत ही तीखी प्रतिक्रिया दिख रही है। प्रोमो वैसे है तो एशिया कप के लिए, लेकिन सारा फोकस चिरप्रतिद्वंद्वी भारत और पाकिस्तान पर है। उसके जरिए 14 सितंबर को होने वाली दोनों की टक्कर के लिए माहौल बनाने की कोशिश की गई है। लेकिन अब प्रोमो जैसे बैकफायर कर गया है।

यूजर्स का एक बड़ा तबका एशिया कप के बहिष्कार की बात कर रहा है। मैच तो होगा ही, क्योंकि सरकार भी सिर्फ द्विपक्षीय सीरीज में पाकिस्तान के साथ मैच के खिलाफ है। लिहाजा तमाम यूजर एशिया कप देखे जाने के बहिष्कार की आवाज बुलंद कर रहे। प्रोमो में पूर्व क्रिकेटर वीरेंदर सहवाग भी हैं, इसलिए वह भी यूजर्स के निशाने पर आ गए हैं। सोशल मीडिया पर उन्हें पहलगाम आतंकी हमले पर उनके ही पोस्ट की याद दिलाई जा रही है और हमले किए जा रहे हैं।

प्रोमो में क्या है?

सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क ने एशिया कप का जो प्रोमो जारी किया है, उसमें भारत के टी20 कप्तान सूर्यकुमार यादव, पूर्व विस्फोटक बल्लेबाज वीरेंदर सहवाग और पाकिस्तान के स्टार पेसर शाहीन शाह अफरीदी दिख रहे हैं। प्रोमो में भारत बनाम पाकिस्तान मैच को लेकर उत्तेजना को भुनाने की कोशिश की गई है। इसे दिखाने के लिए एक भारतीय मुस्लिम परिवार को दिखाया गया है जो भारत बनाम पाकिस्तान मैच को टीवी पर देख रहे हैं। रोमांच चरम पर है। धड़कनें तेज हैं। सूर्यकुमार बल्लेबाजी कर रहे हैं और गेंद अफरीदी के हाथ में है। रोमांचक क्षण में परिवार के मुखिया को भारत की जीत की दुआ मांगते दिखाया गया है। दुआ कबूल हो जाती है तो परिवार जश्न में डूब जाता है। उसके बाद वीरेंदर सहवाग 'रग-रग में भारत' के संदेश के साथ एशिया कप को प्रमोट करते दिखते हैं।

प्रोमो पर क्यों बरपा है हंगामा?

भारत और पाकिस्तान के मैच को लेकर हमेशा से दोनों ही देशों के खेलप्रेमियों में एक अलग ही तरह की उत्तेजना होती है। पूरी जनता ही जैसे उस एक दिन के लिए खेलप्रेमी बन जाती है। जो आम तौर पर कभी मैच नहीं देखते, वे लोग भी उस दिन मैच देखते हैं। इसी को टूर्नामेंट के आयोजक और प्रायोजक भी भुनाते हैं। स्टेडियम खचाखच भरे होते हैं। करोड़ों लोग ब्रॉडकास्ट और स्ट्रीमिंग के जरिए मैच को देखते-सुनते हैं। विज्ञापनों की कीमत चढ़ जाती है। टूर्नामेंट कोई भी हो, अगर भारत-पाकिस्तान की टक्कर है तो सबसे ज्यादा उत्तेजना, सबसे ज्यादा माहौल उसी की हो जाती है। नॉकआउट दौर और यहां तक कि फाइनल मुकाबला भी उसके आगे फीका पड़ जाता है। माहौल के लिहाज से देखें तो विश्व कप तक के क्वार्टरफाइनल और सेमीफाइनल पर दोनों प्रतिद्वंद्वियों की लीग स्टेज की भिड़ंत भारी नहीं, बहुत भारी पड़ जाती है।

इसलिए इसमें हैरानी जैसी कोई बात नहीं है कि सोनी स्पोर्ट्स का एशिया कप का प्रोमो भी भारत और पाकिस्तान की प्रतिद्वंद्विता के ही ईर्द-गिर्द रचा गया है। प्रोमो में टूर्नामेंट उसी की छाया में कहीं दबकर रह गया है। यह स्वाभाविक भी है क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी और वर्ल्ड कप जैसे आईसीसी के सबसे बड़े टूर्नामेंट्स में भी यही होता रहा है। इस बार सोनी स्पोर्ट्स के विज्ञापन पर बवाल इसलिए मच गया है कि दोनों पड़ोसियों के बीच तनाव चरम पर है। इस साल अप्रैल में पाकिस्तानी आतंकियों ने जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में धर्म पूछकर पर्यटकों की उनके बीवी-बच्चों के सामने बर्बर हत्या की थी। उस हमले में 26 सिविलियन मारे गए थे।

उसके बाद भारतीय सशस्त्र बलों ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान और पीओके में आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया। उससे बौखलाए पाकिस्तान ने भारतीय सैन्य प्रतिष्ठानों पर मिसाइलों और ड्रोन से हमले की नाकाम कोशिश की। भारत ने उनकी सभी मिसाइलों और ड्रोन को हवा में ही मार गिराया और जवाबी हमले में पाकिस्तान के सैन्य प्रतिष्ठानों खासकर कई एयरबेस को तबाह कर दिया। उनके एयर डिफेंस सिस्टम को पूरी तरह पंगु बना दिया। उसके बाद पाकिस्तान ने घुटने टेक दिए और सीजफायर की गुहार लगाने लगा। दोनों देशों में फिलहाल सीजफायर लागू है लेकिन भारत ने स्पष्ट कर रखा है कि ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ स्थगित हुआ है, खत्म नहीं। पाकिस्तान बाज नहीं आया तो उसे इस बार से भी ज्यादा तगड़ा सबक सिखाया जाएगा।

बायकॉट एशिया कप का चल रहा हैशटैग

दोनों देशों के बीच इसी तनाव के मद्देनजर मैच को लेकर सोशल मीडिया पर उबाल दिख रहा है। यूजर इसे पहलगाम के पीड़ितों और देश का अपमान बता रहे हैं। बीसीसीआई, ब्रॉडकास्टर और एशिया कप को प्रमोट करने वालों को पैसे का लालची बता रहे और इसे 'राष्ट्रीय स्वाभिमान से समझौता' और 'राष्ट्रीय भावना का अपमान' ठहरा रहे हैं। एशिया कप देखने के बहिष्कार को लेकर सोशल मीडिया ट्रेंड चला रहे हैं।

वीरेंदर सहवाग को ऑपरेशन सिंदूर के वक्त किए गए उनके पोस्ट की दिलाई जा रही याद

वीरेंदर सहवाग पर आए निशाने पर

प्रोमो के बाद वीरेंदर सहवाग भी निशाने पर आ गए हैं। यूजर्स उन्हें पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत के ऑपरेशन सिंदूर को लेकर उनके पोस्ट की याद दिला रहे। उस पोस्ट में सहवाग ने कहा था कि हमारी सेनाएं पाकिस्तान को इतना कड़ा सबक सिखाएंगी कि वो उसे कभी भूल नहीं पाएगा। उसी पोस्ट की याद दिलाकर सहवाग के ऊपर भी तमाम टिप्पणियां की जा रही हैं, जिनमें से कुछ को स्तरहीन भी कहा जा सकता है।