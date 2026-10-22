दक्षिण अफ्रीका जीता लेकिन ऑस्ट्रेलिया का WTC पॉइंट्स टेबल में दबदबा, भारत किस नंबर पर?
दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ मिली करारी हार के बावजूद ऑस्ट्रेलिया की टीम वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के पॉइंट्स टेबल में पहले स्थान पर मौजूद है। हालांकि दूसरे मैच में मिली जीत से अफ्रीका को फायदा पहुंचा है। भारत टेबल में 5वें पायदान पर है।
दक्षिण अफ्रीका ने दूसरे टेस्ट के पांचवें और अंतिम दिन गुरुवार को ऑस्ट्रेलिया की दूसरी पारी 295 रन पर समेटकर पारी और 31 रन से जीत दर्ज कर तीन मैचों की सीरीज में 1-1 से बराबरी कर ली। विश्व टेस्ट चैंपियनशिप (डब्ल्यूटीसी) की तालिका में शीर्ष दो स्थानों पर काबिज दोनों टीमों के बीच तीसरा और निर्णायक टेस्ट मंगलवार से केपटाउन में खेला जाएगा। इस जीत के बावजूद अफ्रीका की टीम तीसरे स्थान पर ही है, हालांकि उसको जीत के साथ डब्ल्यूटीसी में 12 पॉइंट्स मिले हैं और अब उसके खाते में 66.67 प्रतिशत अंक हो गए हैं। भारतीय टीम इस समय पॉइंट्स टेबल में पांचवें स्थान पर मौजूद है।
भारत 5वें स्थान पर मौजूद
दूसरे टेस्ट के बाद आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप (डब्ल्यूटीसी) 2025-27 की अंक तालिका में टीमों की पोजिशन में कोई फेरबदल नहीं हुआ। हालांकि ऑस्ट्रेलिया को जीत प्रतिशत का घाटा झेलना पड़ा। ऑस्ट्रेलिया के प्रतिशत अंक 81.82 से घटकर 75 हो गए हैं। ऑस्ट्रेलिया ने डब्ल्यूटीसी 2025-27 में अब तक 12 मैच खेले हैं और नौ में जीत हासिल की है, जबिक तीन मुकाबले गंवाए हैं। अफ्रीका 66.67 प्रतिशत पॉइंट्स के साथ तीसरे पायदान पर मौजूद है। अफ्रीका ने 6 मैच खेले हैं और चार में जीत हासिल की है। टीम को दो मैचों में हार मिली है।
न्यूजीलैंड की टीम दूसरे नंबर पर है। न्यूजीलैंड अगले महीने भारत के खिलाफ टेस्ट सीरीज खेलेगी। अगर वह जीतती है तो वह टॉप-2 में बरकरार रहेगी। न्यूजीलैंड ने 6 मैच खेलते हुए 4 में जीत दर्ज की है और सिर्फ एक मुकाबला गंवाया है। बांग्लादेश की टीम 55.56 प्रतिशत अंकों के चौथे स्थान पर है। भारतीय टीम 51.51 प्रतिशत पॉइंट्स के साथ 5वें स्थान पर है। नवंबर में भारत और न्यूजीलैंड के बीच दो मैच की टेस्ट सीरीज खेली जाएगी, जहां पर भारत के पास पॉइंट्स टेबल में आगे बढ़ने का मौका होगा। इंग्लैंड की टीम 38.54 प्रतिशत अंकों के साथ छठे स्थान पर है।
डब्ल्यूटीसी की मौजूदा चैंपियन दक्षिण अफ्रीका ने अपनी पहली पारी नौ विकेट पर 425 रन बनाकर घोषित की थी। कप्तान तेम्बा बावुमा ने 179 रन का योगदान दिया और उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। मार्को यानसन ने पहली पारी में 85 रन बनाने के बाद ऑस्ट्रेलिया की पहली पारी में पांच विकेट झटके। उन्होंने दूसरी पारी में भी एक विकेट हासिल किया। पहली पारी में 99 रन पर आउट होने के बाद फॉलोऑन खेलने को मजबूर हुई ऑस्ट्रेलिया ने पांचवें दिन अपनी दूसरी पारी चार विकेट पर 156 रन से आगे बढ़ाई। पिछले दिन 87 रन पर नाबाद रहे बल्लेबाज ट्रेविस हेड ने 121 रन की शतकीय पारी खेली, लेकिन उनका यह प्रयास टीम को बड़ी हार से बचाने के लिए पर्याप्त साबित नहीं हुआ।
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