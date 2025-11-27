यूपी ने WPL 2026 नीलामी में लगाई सबसे बड़ी बोली, दीप्ति शर्मा सहित इन खिलाड़ियों को खरीदा

Cricket Logo
WPL 2026 के लिए UP वारियर्स की टीम में कुल 18 खिलाड़ी हैं, जिनमें 10 भारतीय और 8 विदेशी खिलाड़ी शामिल हैं। यूपी ने राइट टू मैच कार्ड का उपयोग करके दीप्ति शर्मा को तीन करोड़ 20 लाख रुपये में खरीदा।

Thu, 27 Nov 2025 11:15 PMHimanshu Singh लाइव हिन्दुस्तान
महिला प्रीमियर लीग में यूपी वॉरियर्स ने दो सीजन खेले हैं। पहले सीजन (2024) में टीम चौथे स्थान पर रही थी, तो वहीं 2025 में टीम पांचवें स्थान पर रही। हालांकि इस बार यूपी वॉरियर्स ने मेगा ऑक्शन की धमाकेदार शुरुआत की और अपनी टीम में दीप्ति शर्मा, सोफी एक्लेस्टोन, मेग लैनिंग, फोएबे लिचफील्ड, किरण नवगिरे और हरलीन देओल जैसे जाने-माने खिलाड़ियों को शामिल करके स्क्वॉड को काफी मजबूत किया है।

फ्रेंचाइजी ने राइट टू मैच कार्ड का आक्रामक रूप से उपयोग किया और दो बार की विश्व कप विजेता कप्तान मेग लैनिंग को भी अपनी टीम में शामिल किया। महिला प्रीमियर लीग 2026 के लिए यूपी वॉरियर्स की टीम में कुल 18 खिलाड़ी हैं, जिनमें 10 भारतीय और 8 विदेशी खिलाड़ी शामिल हैं। भारत की स्टार हरफनमौला दीप्ति शर्मा 2026 महिला प्रीमियर लीग की नीलामी में सबसे महंगी खिलाड़ी बनी। यूपी वारियर्स ने ‘राइट टू मैच’ कार्ड का इस्तेमाल करके तीन करोड़ 20 लाख रुपये में खरीदा। अब वह डब्ल्यूपीएल के इतिहास में स्मृति मंधाना के बाद सबसे महंगी भारतीय खिलाड़ी हैं । मंधाना को उनसे 20 लाख रुपये अधिक मिले थे।

यूपी वारियर्स ने अनुभवी हरफनमौला शिखा पांडे को दो करोड़ 40 लाख रुपये में खरीदा जिन्होंने आखिरी बार भारत के लिये 2023 में खेला था। वहीं ऑस्ट्रेलिया की मेग लैनिंग को यूपी वारियर्स ने एक करोड़ 90 लाख रुपये में खरीदा। वारियर्स के पास नीलामी के लिये 14 करोड़ 50 लाख रुपये का पर्स था । उन्होंने एक बार फिर ‘राइट टू मैच’ कार्ड का इस्तेमाल करके इंग्लैंड की स्पिनर सोफी एक्सेलेटन को 85 लाख रुपये और तेज गेंदबाज क्रांति गौड़ को 50 लाख रुपये में खरीदा। उन्होंने हरलीन देयोल को 50 लाख रुपये में खरीदा। नीलामी में उपलब्ध 77 में से 67 खिलाड़ियों को खरीदा गया।

यूपी वॉरियर्स: दीप्ति शर्मा, शिखा पांडे, मेग लैनिंग, फोबे लिचफील्ड, आशा सोभना, सोफी एक्लेस्टोन, डिएंड्रा डॉटिन, किरण नवगिरे, क्रांति गौड़, श्वेता सेहरावत, हरलीन देओल, क्लो ट्रायोन, सुमन मीना, सिमरन शेख, जी त्रिशा, प्रतीक रावल

