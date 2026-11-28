रोहित शर्मा की कप्तानी में मुंबई इंडियंस के एक नहीं दो टारगेट होंगे, मोहम्मद कैफ ने गिनाए गोल
आईपीएल 2027 के लिए मुंबई इंडियंस ने रोहित शर्मा को अपना कप्तान नियुक्त किया है। फ्रेंचाइजी ने शुक्रवार को इसकी घोषणा की है। रोहित को दोबारा कप्तान बनाए जाने के बाद पूर्व भारतीय क्रिकेटर मोहम्मद कैफ का मानना है कि अब मुंबई इंडियंस के एक नहीं दो टारगेट होंगे।
आईपीएल 2027 के लिए मुंबई इंडियंस ने रोहित शर्मा को अपना कप्तान नियुक्त किया है। फ्रेंचाइजी ने शुक्रवार को इसकी घोषणा की है। रोहित को दोबारा कप्तान बनाए जाने के बाद पूर्व भारतीय क्रिकेटर मोहम्मद कैफ का मानना है कि इससे मुंबई इंडियंस ना सिर्फ आईपीएल टाइटल जीतना चाहेगी बल्कि उनका एक और लक्ष्य भी होगा। फ्रेंचाइजी चाहेगी कि रोहित शर्मा की कप्तानी में नए कैप्टन को ग्रूम किया जाए। इसलिए जो भी उप-कप्तान बनेगा वह रोहित शर्मा के काफी क्लोज होकर काम करेगा।
भारतीय टीम के पूर्व बल्लेबाज और दुनिया के तेज तर्रार फील्डरों में मशहूर कैफ ने कहा कि मुंबई इंडियंस में रोहित शर्मा की सबसे उपयुक्त पोजीशन कप्तानी ही है। अगर आपके पास रोहित शर्मा मौजूद हैं तो उनका बेहतर उपयोग लीडरशिप रोल में ही किया जा सकता है। वे बड़े मैच के प्लेयर हैं और कप्तानी की ऐसी स्किल लेकर आते हैं जो बहुतों के पास नहीं है। पूर्व क्रिकेटर ने कहा कि रोहित ऐसे कप्तान हैं, जिन्होंने 8 साल के अंदर मुंबई इंडियंस को पांच आईपीएल ट्रॉफी जिता दीं, जो बिल्कुल भी मामूली बात नहीं है। कैफ का मानना है कि बाकी फ्रेंचाइजी अंहकारी होकर अपने रूट्स की तरफ नहीं लौटतीं लेकिन मुंबई इंडियंस ने रोहित शर्मा को कप्तान बनाकर शानदार काम किया है। उन्होंने इस फैसले का स्वागत किया है।
मुंबई इंडियंस का समझदारी भरा फैसला
मोहम्मद कैफ ने अपने यूट्यूब चैनल पर एक खेल पत्रकार से चर्चा के दौरान यह पूछे जाने पर कि रोहित शर्मा को दोबारा कप्तान बनाए जाने पर आप क्या सोचते हैं कहा- "मैं इस निर्णय का सम्मान करता हैं। क्योंकि बहुत सी फ्रेंचाइजी इगो में भी रहती हैं कि अब डिसीजन ले लिया लेकिन पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे। ये मुंबई इंडियंस की समझदारी है। बहुत सारे टीम के मालिक अहंकारी भी होते हैं लेकिन मुंबई इंडियंस ने समझदारी से काम लिया है, क्योंकि आप हार्दिक पांड्या को लाए थे, वह सिक्का नहीं चला इसलिए रोहित शर्मा को वापस लाना पीछे जाना नहीं, बल्कि समझदारी भरा निर्णय है।" उन्होंने आगे कहा- “यह कॉल अच्छी इसलिए भी है क्योंकि रोहित शर्मा के बराबर का कैप्टन कोई है ही नहीं। आप चिराग लेकर निकले रोहित शर्मा जैसा कप्तान ढूढ़ने आपको नहीं मिला ना। ऐसे कप्तान हैं ही नहीं। रोहित शर्मा, महेंद्र सिंह धोनी जैसे कप्तान आसानी से नहीं बनते।”
उन्होंने आगे कहा "रोहित शर्मा ने 8 साल में पांच ट्रॉफी जीती हैं। कई ऐसी फ्रेंचाइजी हैं कि 18 साल बाद ट्रॉफी जीती हैं। रोहित शर्मा अभी फिट हैं और वे दो तीन साल और खेल सकत हैं। सबसे बड़ी चीज जो रोहित शर्मा के अलावा कोई और नहीं ला सकता है कप्तानी की स्किल, मैन मैनेजटमेंट, टैक्टिकल कॉल्स, अंडर प्रेशर बड़े फैसले लेना, ये सब रोहित ने किया है। इसलिए उनके बड़े मैचों के रिकॉर्ड भी शानदार हैं। बड़े मैचों में काम एंड कंपोज रहकर अपने खिलाड़ियों से काम निकलवाना रोहित शर्मा को आता है। उन्होंने इस चीज को ना सिर्फ आईपीएल में बल्कि इंडियन टीम में भी प्रूफ किया है। हालांकि, रोहित शर्मा को टीम बनाने में समय लगेगा।"
लेखक के बारे मेंVimlesh Kumar Bhurtiya
विमलेश कुमार भुर्तिया (Vimlesh Kumar Bhurtiya): खेल पत्रकार
संक्षिप्त विवरण
विमलेश कुमार भुर्तिया पिछले 4 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: विमलेश कुमार भुर्तिया भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक उभरता हुआ नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पिछले चार वर्षों से वह इसी संस्थान से जुड़े हुए हैं और डिजिटल मीडिया की गतिशीलता, कार्यशैली और प्रकृति को समझने का प्रयास किया है। उनका मानना है कि पाठक किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म की रीढ़ होता है ऐसे में उनके हितों को ध्यान में रखते हुए खबरों का प्रकाशन होना चाहिए। यह पत्रकारिता को जीवंत रखता है और जर्नलिज्म का मूल गुण भी यही है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
विमलेश ने भारत के सबसे प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान से अपनी शिक्षा ग्रहण की है। वे 2021-22 बैच के भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली के छात्र रहे हैं। उन्होंने इस नामी संस्थान से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है। इसके बाद उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में ही मास्टर्स यानी (M.A) की डिग्री भी हासिल की है। इन्होंने अपना ग्रेजुएशन मध्य प्रदेश के नामचीन साइंस कॉलेजों में से एक होलकर साइंस कॉलेज से किया है। ग्रेजुएशन के दूसरे साल से ही विमलेश की दिलचस्पी साहित्य और पत्रकारिता की ओर जागृत होने लगी थी। यही कारण था कि ग्रेजुएशन के दिनों में ही उन्होंने दैनिक चैतन्यलोक नामक इंदौर की क्षेत्रीय पत्रिका में काम करना शुरू कर दिया। कुछ महीनों बाद उन्होंने दैनिक भास्कर में बतौर कॉपी एडिटर ट्रेनिंग ली। उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर के पत्रकारिता और जनसंचार विभाग से मास मीडिया में इंटर्नशिप की। विमलेश कुमार भुर्तिया को कंप्यूटर का भी अच्छा ज्ञान है। उन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय से कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा किया है।
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