गौतम गंभीर की कोचिंग में टीम इंडिया पर लगा एक और 'धब्बा', शर्मनाक हार की ये लिस्ट बहुत लंबी है

गौतम गंभीर की कोचिंग में टीम इंडिया पर लगा एक और 'धब्बा', शर्मनाक हार की ये लिस्ट बहुत लंबी है

संक्षेप:

न्यूजीलैंड के हाथों भारत को तीसरे वनडे में 41 रनों से हार का सामना करना पड़ा। इस हार के साथ गौतम गंभीर की कोचिंग में टीम इंडिया पर एक और धब्बा लग गया है। भारत इंदौर में यह पहला वनडे मैच हारा है।

Jan 19, 2026 07:13 am IST
गौतम गंभीर जुलाई 2024 में टीम इंडिया के हेड कोच बने थे। उस समय ऐसा लगा था कि जैसा उनका क्रिकेट करियर रहा था, वैसी ही छाप वह अपने कोचिंग करियर में भी छोड़ेंगे। मगर हुआ इसका बिल्कुल उलट। गौतम गंभीर की कोचिंग में भारत को ऐसी-ऐसी हार का सामना करना पड़ा जिसका स्वाद टीम इंडिया ने दशकों पहले चखा था। कुछ हार तो ऐसी भी मिली जो टीम इंडिया ने अपने क्रिकेट इतिहास में कभी नहीं देखी थी। न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज के दौरान भी गौतम गंभीर की कोचिंग में भारत के नाम 4 शर्मनाक रिकॉर्ड दर्ज हुए। आईए एक नजर इस पूरी लिस्ट पर डालते हैं-

न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज में बने ये शर्मनाक रिकॉर्ड

इंदौर वनडे में भारत को न्यूजीलैंड के हाथों 41 रनों से हार का सामना करना पड़ा। होलकर स्टेडियम में यह भारत की वनडे क्रिकेट में पहली हार है। इससे पहले टीम इंडिया ने यहां 7 मैच खेले थे और हर बार जीत दर्ज की थी। भारत न्यूजीलैंड के खिलाफ पहली बार घर पर वनडे सीरीज हारा है। कीवी टीम ने 2-1 से सीरीज को अपने नाम किया। न्यूजीलैंड के खिलाफ पहली बार भारत को वनडे सीरीज डिसाइडर में हार का सामना करना पड़ा है। वहीं इस सीरीज के दौरान न्यूजीलैंड ने भारत के खिलाफ 285 रनों का टारगेट चेज किया था, जो कीवी टीम द्वारा भारत के खिलाफ चेज किया गया अब तक का सबसे बड़ा टारगेट है।

गौतम गंभीर की कोचिंग में बने ये शर्मनाक रिकॉर्ड

- 27 साल बाद, SL के खिलाफ द्विपक्षीय ODI सीरीज़ हारी

- पहली बार, 3 मैचों की ODI सीरीज़ में 30 विकेट गंवाए

- 45 साल बाद, भारत एक कैलेंडर वर्ष में ODIs में बिना जीत के रहा

- 36 साल बाद, भारत ने घर पर NZ के खिलाफ टेस्ट हारा

- 19 साल बाद, भारत ने चिन्नास्वामी में टेस्ट हारा

- पहली बार, घर पर 50 रन से कम पर ऑल आउट हुए

- पहली बार, घर पर NZ के खिलाफ टेस्ट सीरीज़ हारी

- 12 साल बाद, घर पर टेस्ट सीरीज़ हारी

- 12 साल बाद, लगातार दो घर के टेस्ट हारे

- 12 साल बाद, वानखेड़े में टेस्ट मैच हारा

- 47 साल बाद, लगातार 3 घर के टेस्ट हारे

- पहली बार, घर पर 200 से कम का टारगेट चेज़ करने में नाकाम रहे (टारगेट 147, वानखेड़े)

- पहली बार, भारत घर पर टेस्ट सीरीज़ में व्हाइटवॉश (3-0) हुआ

- 13 साल बाद, मेलबर्न में टेस्ट मैच हारा

- 10 साल बाद, लगातार दो टेस्ट सीरीज़ हारी

- 10 साल बाद, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी हारी

- 12 साल बाद, भारत ने एक टेस्ट सीरीज़ में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 3 मैच हारे

- पहली बार WTC फाइनल के लिए क्वालीफाई करने में नाकाम रहे

- भारत 5 शतक बनाने के बाद टेस्ट मैच हारने वाली पहली टीम बनी (लीड्स)

- भारत 92 साल के टेस्ट इतिहास में सिर्फ दूसरी बार 350+ रन डिफेंड करने में नाकाम रहा (लीड्स)

- सिर्फ दूसरी बार, IND इंग्लैंड के खिलाफ 200 से कम का टारगेट चेज़ करने में नाकाम रहा (टारगेट 190, लॉर्ड्स)

- 11 साल बाद, 600+ रन दिए (मैनचेस्टर)

- 17 लंबे सालों बाद, एडिलेड में ODI हारा

- 15 साल बाद, घर पर SA के खिलाफ टेस्ट मैच हारा

- 8 साल बाद, भारत ने ईडन गार्डन्स में इंटरनेशनल मैच हारा (9 लगातार जीत के बाद)

- भारत 124 का टारगेट चेज़ करने में नाकाम रहा

(घर पर उनका सबसे कम टारगेट चेज़ करने में नाकाम)

- 25 साल बाद, घर पर हारा टेस्ट सीरीज़ बनाम SA

- अपनी सबसे बड़ी हार (408 रन) दर्ज की

- भारत में किसी मेहमान टीम द्वारा बनाए गए अब तक के सबसे बड़े टारगेट (549) का सामना किया

- 30 साल बाद, भारत ने अपने बल्लेबाजों के बिना एक भी सेंचुरी के घरेलू टेस्ट सीरीज़ खत्म की*

- लगातार कैलेंडर वर्षों में पहली बार घरेलू टेस्ट में व्हाइटवॉश हुआ

- पहली बार, SA ने IND के खिलाफ 300+ रन का पीछा किया

- SA ने IND के खिलाफ सबसे बड़ा रनचेज़ (359) दर्ज किया

