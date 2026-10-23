ध्रुव जुरेल की कप्तानी में कल भारत ए का सामना न्यूजीलैंड ए से होगा, KL राहुल, जायसवाल जैसे बड़े प्लेयर भी टीम का हिस्सा
न्यूजीलैंड के खिलाफ दो टेस्ट मैचों की सीरीज की तैयारियों के लिहाज से दोनों देशों की ए टीमें कल से शैडो सीरीज की शुरुआत करेंगी। पहला मुकाबला 24 अक्टूबर से शुूरू होगा। इस सीरीज के लिए भारत ए के कप्तान ध्रुव जुरेल हैं। उनकी कप्तानी में केएल राहुल- यशस्वी जायसवाल जैसे प्लेयर खेलेंगे।
केएल राहुल और यशस्वी जायसवाल जैसे सीनियर टीम के खिलाड़ी भारत ए और न्यूजीलैंड ए के बीच शनिवार से लिंकन में शुरू होने वाले पहले चार दिवसीय मैच में अच्छा प्रदर्शन करके अगले महीने होने वाली दो टेस्ट मैच की शृंखला के लिए अपनी तैयारी को पुख्ता करने की कोशिश करेंगे।
विकेटकीपर बल्लेबाज ध्रुव जुरेल की अगुवाई में भारत ए टीम बर्ट सटक्लिफ ओवल स्टेडियम में अपने अभियान की शुरुआत करेगी। इस मैच से भारतीय खिलाड़ियों को 19 नवंबर से वेलिंगटन में शुरू होने वाली टेस्ट शृंखला से पहले परिस्थितियों को समझने का अच्छा मौका मिलेगा। यह टेस्ट शृंखला विश्व टेस्ट चैम्पियनशिप (डब्ल्यूटीसी) का हिस्सा है।
राहुल और जायसवाल भारतीय टीम में शामिल दो प्रमुख नाम हैं। उनके अलावा देवदत्त पडिक्कल, वाशिंगटन सुंदर, साई सुदर्शन तथा तेज गेंदबाज आकाश दीप, अंशुल कंबोज और मुकेश कुमार भी ऐसे खिलाड़ी हैं जो सीनियर टीम का हिस्सा हैं।
ऋषभ पंत चोट से उबरने के लिए बेंगलुरु में बीसीसीआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में हैं, इसलिए वह भारत ए टीम का हिस्सा नहीं हैं। वह ईरानी ट्रॉफी में शेष भारत की कप्तानी करते हुए चोटिल हो गए थे। उनके स्थान पर विकेटकीपर बल्लेबाज कुमार कुशाग्र को दौरे के पहले दो मैचों के लिए टीम में शामिल किया गया था। तीसरे मैच में पंत की उपलब्धता पर फैसला बाद में लिया जाएगा। कप्तान जुरेल विकेटकीपिंग के विकल्प के तौर पर उपलब्ध हैं।
भारतीय सीनियर टीम के बल्लेबाजी कोच सितांशु कोटक इन तीन अनौपचारिक टेस्ट मैचों के महत्व को अच्छी तरह समझते थे। कोटक ने कहा, '' भारत ए शृंखला का काफी महत्व है क्योंकि इसमें टेस्ट खेलने वाले कई खिलाड़ी शामिल हैं तथा कुछ ऐसे खिलाड़ी भी हैं जो टीम में जगह बनाने की राह पर हैं और मौके का इंतजार कर रहे हैं। भारत ए शृंखला से निश्चित रूप से टेस्ट शृंखला के लिए तैयारी करने में काफी मदद मिलेगी।'' भारत की टेस्ट टीम में शामिल आकाश दीप भी उन गेंदबाजों में शामिल होंगे जो लय और मैच फिटनेस हासिल करने की कोशिश करेंगे। कुछ सीनियर खिलाड़ियों की हालांकि भारत ए की तरफ से सभी तीनों मैच में खेलने की संभावना नहीं है क्योंकि वह चार नवंबर से शुरू होने वाली वनडे श्रृंखला का हिस्सा हैं।
भारत ए और न्यूजीलैंड ए के बीच दूसरा अनौपचारिक टेस्ट मैच 31 अक्टूबर से तीन नवंबर तक क्राइस्टचर्च में जबकि तीसरा मैच सात से 10 नवंबर तक लिंकन में होगा।
न्यूजीलैंड भी इस श्रृंखला में अपने कुछ खिलाड़ियों को परखना चाहेगा। उसने इस शृंखला के लिए कुल 19 खिलाड़ियों का चयन किया है। कैंटरबरी के रीस मारियू पहले दो मैचों में न्यूजीलैंड ए की कप्तानी करेंगे, जबकि तीसरे मैच के लिए कप्तान का फैसला बाद में किया जाएगा। इस टीम में आदि अशोक, क्रिस्टियन क्लार्क, डीन फॉक्सक्रॉफ्ट, मैट फिशर, मिच हे, जेडन लेनोक्स, बेन लिस्टर, हेनरी निकोल्स और टिम रॉबिन्सन शामिल हैं जो अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खेल चुके हैं। इनमें से कुछ खिलाड़ी पहले मैच में भी खेलते हुए नजर आएंगे।
टीम इस प्रकार हैं:
भारत ए: यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल, देवदत्त पडिक्कल, रविचंद्रन स्मरण, ध्रुव जुरेल (कप्तान और विकेटकीपर), कुमार कुशाग्र (विकेटकीपर), वाशिंगटन सुंदर, औकिब नबी, आकाश दीप, अंशुल कंबोज, मानव सुथार, मुकेश चौधरी, साई सुदर्शन, यश राठौड़, मुकेश कुमार।
न्यूजीलैंड ए: रीस मारियू (कप्तान), मैट बॉयल, मैक्स चू, क्रिस्टियन क्लार्क, डीन फॉक्सक्रॉफ्ट, जैक गिब्सन, मिच हे (विकेटकीपर), कर्टिस हीफी, साइमन कीन, जेडन लेनोक्स, जारोड मैके, टिम रॉबिन्सन, फ्रेजर शीट।
लेखक के बारे मेंVimlesh Kumar Bhurtiya
विमलेश कुमार भुर्तिया (Vimlesh Kumar Bhurtiya): खेल पत्रकार
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विमलेश कुमार भुर्तिया पिछले 4 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है।
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परिचय और अनुभव: विमलेश कुमार भुर्तिया भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक उभरता हुआ नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पिछले चार वर्षों से वह इसी संस्थान से जुड़े हुए हैं और डिजिटल मीडिया की गतिशीलता, कार्यशैली और प्रकृति को समझने का प्रयास किया है। उनका मानना है कि पाठक किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म की रीढ़ होता है ऐसे में उनके हितों को ध्यान में रखते हुए खबरों का प्रकाशन होना चाहिए। यह पत्रकारिता को जीवंत रखता है और जर्नलिज्म का मूल गुण भी यही है।
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