भारत के खिलाफ टी20 सीरीज में न्यूजीलैंड के स्टार ब्रैसवेल के खेलने पर सस्पेंस, कोच ने क्या बताया?

संक्षेप:

न्यूजीलैंड के कोच रॉब वाल्टर ने कहा कि ऑलराउंडर माइकल ब्रैसवेल का भारत के खिलाफ पांच मैचों की टी20 श्रृंखला में खेलना इस बात पर निर्भर करेगा कि वह इंदौर में खेले गए तीसरे वनडे के दौरान बाएं पैर की पिंडली में लगी मामूली चोट से उबर पाते हैं या नहीं।

Jan 20, 2026 02:50 pm ISTChandra Prakash Pandey नई दिल्ली, भाषा
न्यूजीलैंड ने होल्कर स्टेडियम में भारत को 41 रन से हराकर वनडे श्रृंखला 2-1 से जीती थी लेकिन फील्डिंग के दौरान पिंडली में हल्की चोट लगने के कारण ब्रैसवेल गेंदबाजी नहीं कर पाए थे।

न्यूजीलैंड क्रिकेट की विज्ञप्ति में वाल्टर ने कहा, ‘ब्रैसवेल का उपचार जारी रहेगा और उनकी फिटनेस पर निगाह रखी जाएगी। इसके बाद ही दौरे में उनकी आगे की भागीदारी के बारे में कोई निर्णय लिया जाएगा।’

ये भी पढ़ें:T20I में NZ से ODI का हिसाब चुकाने उतरेगा भारत, सूर्या के प्रदर्शन पर होगी नजर

उन्होंने कहा, ‘वनडे श्रृंखला जीतना और इतिहास रचना बेहद खास था। टीम के शानदार प्रदर्शन की बदौलत हमने कुछ ऐसा हासिल किया जो पहले कभी नहीं हुआ था।’

वाल्टर ने कहा कि ब्रैसवेल टीम के साथ बने रहेंगे, लेकिन उन्हें जल्दी पूरी फिटनेस हासिल करनी होगी।

उन्होंने कहा, ‘माइकल टीम के साथ नागपुर गए हैं लेकिन टी20 श्रृंखला से पहले कम समय बचा है, इसलिए हमें उनकी फिटनेस पर जल्द ही गौर करना होगा।’

ये भी पढ़ें:भारत के खिलाफ टी20 सीरीज वर्ल्ड कप की तैयारी के लिए शानदार मौका: फर्ग्यूसन

वाल्टर ने यह भी पुष्टि की कि तेज गेंदबाज क्रिस्टियन क्लार्क टीम के साथ बने रहेंगे।

उन्होंने कहा, ‘हम यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि इस श्रृंखला के पहले तीन मैचों के लिए हमारे पास पर्याप्त तेज गेंदबाजी विकल्प हों और क्रिस्टियन के लिए भारत के अपने पहले दौरे पर टीम के साथ थोड़ा और समय बिताने का यह एक शानदार अवसर है। उन्होंने वनडे श्रृंखला में शानदार प्रदर्शन किया।’

चन्द्र प्रकाश पाण्डेय
India vs New Zealand IND vs NZ Michael Bracewell
