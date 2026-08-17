IND vs SL टेस्ट मैच के बीच बदला अंपायर, जानें क्यों रॉड टकर को छोड़ना पड़ा मैदान

IND vs SL टेस्ट मैच के बीच अंपायर बदलने की खबर सामने आई है। रॉड टकर नामक अंपायर ने बीच मैच से बाहर हो गए। मुकाबले के दूसरे दिन उन्होंने मैदान छोड़ा और वह तीसरे दिन भी अंपायरिंग के लिए नहीं उतरे।

इंडिया वर्सेस श्रीलंका दो मैच की टेस्ट सीरीज का पहला मुकाबला गॉल में खेला जा रहा है। इस टेस्ट मैच के दौरान एक अजीबोगरीब घटना देखने को मिली। भारत बनाम श्रीलंका टेस्ट मैच के दौरान अंपायर ही बदल गया। जी हां, गॉल में जारी इस टेस्ट मैच के दूसरे दिन के आखिरी सेशन में अचानक अंपायर बदल गया। फैंस इसको लेकर हैरान थे कि ऐसा क्यों हुआ। तीसरे दिन जब एक बार फिर बदला हुआ अंपायर मैदान पर उतरा तो फैंस यह जानने को इच्छुक हो गए कि ऐसा क्यों हुआ। बता दें, रॉड टकर नाम अंपायर भारत बनाम श्रीलंका टेस्ट में अंपायरिंग कर रहा था। दूसरे दिन के आखिरी सेशन में वह अंपायरिंग के लिए मैदान पर नहीं उतरे। तीसरे दिन पर भी उनकी मौजूदगी मैदान पर नहीं दिखाई दी।

रॉड टकर की तबीयत हुई खराब सोमवार को गॉल इंटरनेशनल स्टेडियम में भारत और श्रीलंका के बीच पहले टेस्ट के तीसरे दिन टेलीविजन अंपायर अहसान रजा को मैदान पर अंपायरिंग करनी पड़ी, क्योंकि मैदानी अंपायर रॉड टकर की तबीयत ठीक नहीं थी। यह बात तब सामने आई जब ऑर्गनाइजर ने तीसरे दिन का खेल शुरू होने पर यह फैसला सुनाया।

ऑस्ट्रेलिया के एक पूर्व क्रिकेटर और इस प्रोफेशन के पुराने खिलाड़ियों में से एक, टकर, बांग्लादेश के शरफुद्दौला सैकत के साथ भारत और श्रीलंका के बीच 15 अगस्त से शुरू हुए पहले टेस्ट के इंचार्ज थे। रजा को तीसरा और टीवी अंपायर बनाया गया था, जबकि एंडी पायक्रॉफ्ट मैच रेफरी हैं।

क्रिकबज की एक रिपोर्ट के मुताबिक, ऑर्गनाइजर ने कहा, "रॉड टकर आज अंपायरिंग नहीं कर रहे हैं। अहसान रजा, जो टीवी अंपायर थे वह मैदान पर हैं।"

इसमें यह भी कहा गया कि टकर की तबीयत ठीक नहीं थी और वह दूसरे दिन आखिरी सेशन में भी अंपायरिंग करने नहीं आए।

रिपोर्ट में कहा गया, "वह आज भी उपलब्ध नहीं हैं। अहसान रजा, जो कल टीवी अंपायर थे, उनकी जगह ले लेंगे।"

462 पर सिमटी भारतीय पारी टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने उतरी टीम इंडिया ने अपनी पहली पारी में 462 रन बोर्ड पर लगाए। टीम इंडिया को इस स्कोर तक पहुंचाने में देवदत्त पडिक्कल ने अहम रोल अदा किया। साई सुदर्शन की गैरमौजूदगी में नंबर-3 पर बैटिंग करने आए पडिक्कल ने दोनों हाथों से मौके को लपका। उन्होंने 167 रनों की लाजवाब पारी खेली। केएल राहुल ने 82 तो ध्रुव जुरेल ने 51 रनों का योगदान दिया। श्रीलंका के लिए प्रभात जायसूर्या ने सर्वाधिक 4 विकेट चटकाए।