दूसरे वनडे में पाकिस्तानी बल्लेबाज सलमान अली आगा रन आउट थे या नहीं? अंपायर अनिल चौधरी ने गिनाए सब नियम
भारत के अनुभवी अंपायर अनिल चौधरी ने पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच हुए दूसरे वनडे में सलमान अली आगा के विवादास्पद रन-आउट पर अपनी राय दी है। अनिल चौधरी का मानना है कि नियम के मुताबिक ये रन आउट सही था।
पाकिस्तान के स्टार बल्लेबाज सलमान अली आगा शुक्रवार को बांग्लादेश के खिलाफ दूसरे वनडे के दौरान आजीबोगरीब तरीके से रन आउट हुए। पाकिस्तान टी20 कप्तान रन आउट होने के बाद काफी गुस्से में दिखे और बांग्लादेशी खिलाड़ियों द्वारा रन आउट किए जाने को लेकर नाराजगी जाहिर की। बांग्लादेशी कप्तान द्वारा उन्हें रन आउट किए जाने से वह काफी निराश दिखे और विरोध जताया। इस बीच पूर्व भारतीय अंपायर अनिल चौधरी ने सलमान अली आगा के रन आउट को लेकर अपना पक्ष रखा है और उनका मानना है कि फैसला पूरी तरह नियम के अनुसार सही था और इसमें कोई विवाद की गुंजाइश नहीं है।
अनिल चौधरी ने रन आउट को लेकर बताए नियम
अंपायर अनिल चौधरी का मानना है कि बांग्लादेश के कप्तान मेहदी हसन मिराज गलती से सलमान अली से टकरा गए, उनका ऐसा कोई (रोकने का) इरादा नहीं था। अनिल चौधरी ने वीडियो में कहा, ''वीडियो में आप देख रहे होंगे कि, बल्लेबाज आउट है क्योंकि गेंद डेड नहीं हुई है और उनके बीच टक्कर अचानक से हुआ है। लेकिन सबने इसमें तीन-चार चीजें नोटिस की है। एक समय ऐसा लगा कि बल्लेबाज गेंद उठा रहे हैं और अगर वह ऐसा करते तो वह फील्ड में बाधा डालना होता, तो फिर ये अपील करने वाले थे।
उन्होंने आगे कहा, ''अगर ये फील्डर बैटर को अंदर जाने से रोकता तो फील्डिंग साइड को 5 रन की पेनल्टी लगती और बैटिंग साइड को 5 रन मिलते और बल्लेबाज नॉट आउट होता। ये सब नहीं हुआ और अपील की गई, अंपायर ने ऊपर रेफर कर दिया हालांकि बल्लेबाज बाहर ही था।
अनिल चौधरी ने कहा, ''जहां तक खेल भावना का सवाल है तो ये ऐसा ढक्कन है, जिसे ना खोला जाए तो ठीक है। क्योंकि इसमें काफी चीजें आती है, दोनों टीमों, देशों और खिलाड़ियों के बीच कैसे रिश्ते हैं, तो ये ऐसा टॉपिक है जिसे रोकना मुश्किल है लेकिन ये क्रिकेट के लिए अच्छा उदाहरण नहीं है।''
पूर्व भारतीय अंपायर अनिल चौधरी ने पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच हुए दूसरे वनडे में सलमान अली आगा के विवादास्पद रन-आउट पर अपनी राय साझा की है।
अंतरराष्ट्रीय अंपायर अनिल चौधरी ने बांग्लादेश बनाम पाकिस्तान दूसरे वनडे मैच में सलमान अली अघा के विवादास्पद रन-आउट पर स्पष्ट व्याख्या देते हुए कहा है कि फैसला पूरी तरह कानून के अनुसार सही था और इसमें कोई विवाद की गुंजाइश नहीं है।
लेखक के बारे मेंHimanshu Singh
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हिंमांशु सिंह पिछले 6 वर्षों से खेल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स सेक्शन के कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं।
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