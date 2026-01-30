पाकिस्तान की जगह लेने के लिए अब युगांडा तैयार, आइसलैंड ने किया किनारा

Cricket Logo
टी20 विश्व कप 2026 में पाकिस्तान की भागीदारी को लेकर अनिश्चितता बनी हुई और बोर्ड द्वारा बॉयकॉट की धमकी के बाद अन्य देशों ने टूर्नामेंट में भाग लेने में दिलचस्पी दिखाई है। आइसलैंड क्रिकेट के बाद अब युगांडा क्रिकेट ने पाकिस्तान की जगह शामिल होने की इच्छा जताई है।

Jan 30, 2026 11:01 am ISTHimanshu Singh लाइव हिन्दुस्तान
पाकिस्तान ने आगामी टी20 विश्व कप से बांग्लादेश को बाहर किए जाने पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए आईसीसी पर भारत के पक्ष में दोहरा मापदंड अपनाने का कड़ा आरोप लगाया था। बांग्लादेश की जगह स्कॉटलैंड को शामिल किए जाने पर पाकिस्तान ने आगामी टी20 विश्व कप को बॉयकॉट करने की धमकी दी। हालांकि इसके बावजूद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने स्क्वॉड का ऐलान किया है और अब श्रीलंका जाने के लिए फ्लाइट की टिकट भी बुक कर ली है। हालांकि पाकिस्तान के टूर्नामेंट से हटने की स्थिति में अन्य देशों ने आगामी विश्व कप में शामिल करने के लिए आईसीसी से गुहार लगाई है। आइसलैंड ने पिछले कुछ दिन तक आईसीसी से उसे विश्व कप में शामिल करने के लिए अनुरोध किया था, हालांकि टीम ने अब अपने हाथ पीछे खींच लिए लेकिन अब युगांडा की टीम ने दिलचस्पी दिखाई है।

पीसीबी के अध्यक्ष मोहसिन नकवी ने विश्व कप में पाकिस्तान की भागीदारी या उससे हटने की पुष्टि के लिए शुक्रवार या सोमवार की समयसीमा तय की है। यह स्थिति बांग्लादेश को टूर्नामेंट से बाहर किए जाने के बाद उत्पन्न हुई। पाकिस्तान की विश्व कप भागीदारी पर अनिश्चितता के बादल तब और गहरा गए, जब मोहसिन नकवी ने बंगलादेश को टूर्नामेंट से बाहर करने के आईसीसी के फैसले पर तीखी आपत्ति जताई। नकवी ने आईसीसी पर भारत के पक्ष में दोहरा मापदंड अपनाने का कड़ा आरोप लगाया था।

युगांडा क्रिकेट ने सोशल मीडिया पर लिखा, "यदि कोई सीट खाली होती है, तो युगांडा तैयार है, पैक और पैडेड। पासपोर्ट गर्म (बर्फ नहीं)। कोई बेकर ओवन पर नहीं छोड़ रहा। गर्मी, शोर, दबाव? हम बोल्ड किट लाएंगे। तैयार जब आप कहें

इससे पहले आइसलैंड क्रिकेट ने लगातार टी20 विश्व कप में शामिल किए जाने को लेकर आईसीसी से अनुरोध किया। हालांकि अब बोर्ड ने कम समय का हवाला देते हुए अपने हाथ पीछे खींच लिए हैं। आइसलैंड क्रिकेट ने एक पोस्ट में लिखा, "भारी मन से हम घोषणा करते हैं कि हम पाकिस्तान की जगह नहीं ले पाएंगे। तैयारी का समय बहुत कम है।''

