T20 World Cup 2026 के लिए सभी 20 टीमें फाइनल, जानिए किस-किसको मिला है टूर्नामेंट का टिकट?
संक्षेप: T20 World Cup 2026 के लिए सभी 20 टीमें फाइनल हो चुकी हैं। आप जान लीजिए कि किस-किस टीम को भारत और श्रीलंका में होने वाले इस टी20 वैश्विक टूर्नामेंट का टिकट मिला है? सबसे आखिरी नाम यूएई का है, जिसने जापान को हराया।
नेपाल के बाद ओमान और अब संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई ने आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2025 के लिए क्वालीफाई कर लिया है। इस तरह सभी 20 टीमों का ऐलान हो गया है, जो भारत और श्रीलंका में होने वाले मेगा इवेंट में खेलेंगी। टूर्नामेंट का फाइनल स्पॉट गुरुवार भरा गया। एशिया-ईएपी क्वालीफाइंग मैच में यूएई ने जापान को आठ विकेट से हराया और फिर से आईसीसी मेंस टी20 विश्व कप का टिकट कटा लिया। इसी के साथ क्वालीफाइंग इवेंट्स खत्म हो गए हैं। हालांकि, कुछ मैच बाकी हैं, लेकिन उनके नतीजे से कुछ असर टूर्नामेंट के लिए क्वालीफाई करने वाली 20 टीमों पर नहीं पड़ेगा।
यूएई वर्सेस जापान मैच की बात करें तो जापान की टीम पहले बल्लेबाजी करते हुए नौ विकेट पर 116 रन ही बना सकी। यूएई ने केवल 12.1 ओवर में दो विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया। यूएई ने ओमान में एशिया-पूर्वी एशिया-प्रशांत क्वालीफायर में शीर्ष तीन में जगह बनाकर विश्व कप के लिए क्वालीफाई किया है। इस तरह वह नेपाल और ओमान के साथ शामिल हो गई है, जिन्होंने बुधवार को अपनी जगह पक्की कर ली थी जिससे वैश्विक टूर्नामेंट के लिए 20 टीमों की अंतिम सूची पूरी हो गई।
इस तरह टी20 विश्व कप के लिए क्वालीफाई करने वाली 20 टीमों में मेजबान भारत और श्रीलंका के अलावा पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, वेस्टइंडीज, जिम्बाब्वे, अफगानिस्तान, नेपाल, ओमान, यूएई, इटली, नीदरलैंड, नामीबिया, अमेरिका, कनाडा और आयरलैंड की टीम शामिल है। टूर्नामेंट फरवरी-मार्च में अगले साल खेला जाएगा। आईसीसी का अगला लक्ष्य अब टूर्नामेंट के शेड्यूल फाइनल करने पर होगा, क्योंकि सभी 20 टीमों की ऐलान हो चुका है। इस बार भी टूर्नामेंट का फॉर्मेट वही है, जो पिछले साल रखा गया था। पांच-पांच टीमों के चार ग्रुप बनेंगे और उनमें से 2-2 टीमों को सुपर 8 में जगह मिलेगी। इसके बाद सेमीफाइनल और फाइनल मैच खेला जाएगा।
ICC Men's T20 World Cup 2026 के लिए क्वालीफाई करने वाली टीमें
|टीमें
|कैसे मिला क्वालिफिकेशन?
|इंडिया
|टूर्नामेंट की मेजबान
|श्रीलंका
|टूर्नामेंट की मेजबान
|अफगानिस्तान
|T20 WC 2024 में टॉप 7 में फिनिश
|ऑस्ट्रेलिया
|T20 WC 2024 में टॉप 7 में फिनिश
|बांग्लादेश
|T20 WC 2024 में टॉप 7 में फिनिश
|इंग्लैंड
|T20 WC 2024 में टॉप 7 में फिनिश
|साउथ अफ्रीका
|T20 WC 2024 में टॉप 7 में फिनिश
|यूएसए
|T20 WC 2024 में टॉप 7 में फिनिश
|वेस्टइंडीज
|T20 WC 2024 में टॉप 7 में फिनिश
|आयरलैंड
|ICC Men's T20 टीम रैंकिंग
|न्यूजीलैंड
|ICC Men's T20 टीम रैंकिंग
|पाकिस्तान
|ICC Men's T20 टीम रैंकिंग
|कनाडा
|अमेरिकन क्वालीफायर
|इटली
|यूरोप क्वालीफायर
|नीदरलैंड
|यूरोप क्वालीफायर
|नामीबिया
|अफ्रीका क्वालीफायर
|जिम्बाब्वे
|अफ्रीका क्वालीफायर
|नेपाल
|Asia/EAP क्वालीफायर
|ओमान
|Asia/EAP क्वालीफायर
|यूएई
|Asia/EAP क्वालीफायर