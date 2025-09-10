UAE scores second lowest total in the history of Asia Cup T20 see the list of 5 lowest scores एशिया कप टी20 के इतिहास में दूसरे सबसे कम टोटल पर सिमटी यूएई, देखें 5 न्यूनतम स्कोर की लिस्ट, Cricket Hindi News - Hindustan
Cricket Logo
एशिया कप टी20 के इतिहास में दूसरे सबसे कम टोटल पर सिमटी यूएई, देखें 5 न्यूनतम स्कोर की लिस्ट

एशिया कप टी20 के इतिहास में दूसरे सबसे कम टोटल पर सिमटी यूएई, देखें 5 न्यूनतम स्कोर की लिस्ट

एशिया कप के दूसरे मुकाबले में बुधवार को यूएई की टीम भारत के खिलाफ पहले बल्लेबाजी करते हुए 57 रन पर सिमट गई। यह एशिया कप के टी20 फॉर्मेट के इतिहास में किसी टीम का अब तक का दूसरा सबसे कम टोटल है। 2022 में हांगकांग की टीम पाकिस्तान के खिलाफ महज 38 रन पर सिमट गई थी। 

Chandra Prakash Pandey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीWed, 10 Sep 2025 10:08 PM
एशिया कप टी20 के इतिहास में दूसरे सबसे कम टोटल पर सिमटी यूएई, देखें 5 न्यूनतम स्कोर की लिस्ट

भारतीय टीम ने बुधवार को एशिया कप के अपने पहले ही मैच में जबरदस्त प्रदर्शन किया है। कप्तान सूर्यकुमार यादव ने टॉस जीतकर यूएई को पहले बल्लेबाजी का न्योता दिया। भारतीय गेंदबाजों ने अपने कप्तान के फैसले को सही साबित करते हुए मेजबान टीम को सिर्फ 57 रन पर ऑलआउट कर दिया। ये एशिया कप के टी20 फॉर्मेट के इतिहास में किसी टीम का दूसरा सबसे कम टोटल है। कुलदीप यादव और शिवम दुबे ने यूएई की बल्लेबाजी को तहस-नहस कर दिया। बल्लेबाजी की बारी आई तो भारतीय टीम ने सिर्फ 27 गेंद में लक्ष्य हासिल कर लिया।

यूएई के दोनों सलामी बल्लेबाजों के अलावा कोई भी बल्लेबाज 3 का आंकड़ा तक नहीं पार कर पाया। अलीशान शराफु ने 17 गेंद में 22 रन बनाए और उन्हें जसप्रीत बुमराह ने आउट किया। दूसरे ओपनर और कप्तान मुहम्मद वसीम 22 गेंद में 19 रन बनाकर कुलदीप यादव के शिकार बने। भारतीय गेंदबाजी की बात करें तो कुलदीप यादव ने 4 और शिवम दुबे ने 3 विकेट हासिल किए। जसप्रीत बुमराह, अक्षर पटेल और वरुण चक्रवर्ती ने 1-1 विकेट हासिल किए।

टी20 एशिया कप के 5 सबसे कम स्कोर

हांगकांग- 38 रन, 2022

2022 के एशिया कप में पाकिस्तान के खिलाफ हांगकांग की टीम जीत के लिए 194 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए सिर्फ 38 रन पर सिमट गई थी। इस तरह उसे 155 रन के विशाल अंतर से हार का सामना करना पड़ा था। यह टूर्नामेंट के इतिहास में किसी भी टीम का अब तक का न्यूनतम स्कोर है। शरजाह में खेले गए उस मैच को पाकिस्तान ने एकतरफा जीता था।

यूएई- 57 रन, 2025

एशिया कप 2025 में 10 सितंबर को मेजबान यूएई की टीम भारत के खिलाफ पहले बल्लेबाजी करते हुए सिर्फ 57 रन पर ऑलआउट हो गई। यह एशिया कप के टी20 फॉर्मेट में किसी भी टीम का अब तक का दूसरा न्यूनतम स्कोर है। भारत ने इस मैच को सिर्फ 4.3 ओवर में 9 विकेट से जीत लिया।

यूएई- 81/9, 2016

2016 में बांग्लादेश में खेले गए एशिया कप में यूएई की टीम भारत के खिलाफ पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 9 विकेट के नुकसान पर सिर्फ 81 रन बना सकी थी। भारत ने सिर्फ एक विकेट खोकर 61 गेंदों में ही लक्ष्य हासिल कर लिया था।

यूएई- 82 रन, 2016

2016 के एशिया कप में यूएई की टीम मेजबान बांग्लादेश के खिलाफ लक्ष्य का पीछा करते हुए 82 रन पर ऑलआउट हो गई थी। बांग्लादेश ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट के नुकसान पर 133 रन बनाए थे। जवाब में यूएई की पूरी टीम 82 रन पर आउट हो गई और बांग्लादेश ने 51 रन से वह मैच जीत लिया।

पाकिस्तान- 83 रन, 2016

2016 के एशिया कप में पाकिस्तान की टीम भारत के खिलाफ पहले बल्लेबाजी करते हुए 17.3 ओवर में 83 रन पर ऑलआउट हो गई थी। जवाब में भारत ने 15.3 ओवर में 5 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया था।

