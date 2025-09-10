UAE captain Muhammad Waseem on india vs UAE match says Will not take it as big match 'बड़े मैच की तरफ नहीं लेंगे', भारत के मैच को हल्के में ले रहे UAE कप्तान मुहम्मद वसीम; ये है प्लान, Cricket Hindi News - Hindustan
Cricket Logo
होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़UAE captain Muhammad Waseem on india vs UAE match says Will not take it as big match

'बड़े मैच की तरफ नहीं लेंगे', भारत के मैच को हल्के में ले रहे UAE कप्तान मुहम्मद वसीम; ये है प्लान

यूएई के कप्तान मुहम्मद वसीम ने कहा है कि भारत के खिलाफ मैच को वह बड़े मुकाबले की तरह नहीं लेंगे, क्योंकि टूर्नामेंट में सभी टीमें मजबूत है। उन्होंने कहा कि यूएई ने भारत के खिलाफ खास प्लान बनाया है।

Himanshu Singh लाइव हिन्दुस्तानWed, 10 Sep 2025 04:08 PM
share Share
Follow Us on
'बड़े मैच की तरफ नहीं लेंगे', भारत के मैच को हल्के में ले रहे UAE कप्तान मुहम्मद वसीम; ये है प्लान

भारतीय टीम बुधवार को एशिया कप 2025 में अपने अभियान की शुरुआत करने वाली है। पहला मुकाबला दुबई अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में संयुक्त अरब अमीरात के खिलाफ होगा। भारतीय टीम खिताब जीतने की प्रबल दावेदार है, ऐसे में यूएई के कप्तान मुहम्मद वसीम टीम इंडिया के खिलाफ होने वाले मुकाबले को लेकर अतिरिक्त दबाव नहीं ले रहे हैं, उनका टारगेट चीजों को सरल रखना, अपनी योजना पर टिके रहना और सही समय पर मौके का फायदा उठाना है। भारत के लिए अमीरात के खिलाफ मैच 14 सितंबर को पाकिस्तान के खिलाफ होने वाले महत्वपूर्ण मैच से पहले अभ्यास मैच की तरह होगा।

यूएई की टीम ने पिछले कुछ सालों में अपने प्रदर्शन में सुधार किया है और अफगानिस्तान की तरफ ये टीम भी विपक्षियों पर भारी पड़ते हुए नई पहचान बनाने के रास्ते पर है। यूएई के कप्तान मुहम्मद वसीम ने एएनआई से कहा, ''हम इसे बड़े मैच की तरह नहीं लेंगे क्योंकि आपके सामने सभी टीमें अच्छी हैं, इसलिए सभी मैच एक ही जैसे ही होंगे। हम गर्मी में कड़ी मेहनत कर रहे हैं और हम सिर्फ अपने प्लान को लागू करेंगे। जो भी हमने सीखा है और हमें उस दिन जो भी करना होगा, हम करेंगे। गेम नतीजा तय करेगा।''

ये भी पढ़ें:अर्शदीप सिंह इतिहास रचने की दहलीज पर, T20I में आज तक कोई भारतीय नहीं कर पाया ऐसा

उन्होंने आगे कहा, ''नहीं, हमने किसी एक खिलाड़ी के लिए कोई खास प्लान नहीं बनाया है। हमने 6-7 खिलाड़ियों के लिए और पूरी टीम के लिए प्लान बनाया है। हम उनकी ताकत को ताकत नहीं देंगे। हम उनके विकेट लेने वाले गेंदबाज के साथ सावधानी से खेलेंगे और जिस पर भी हम दबाव बना सकते हैं, हमने ऐसी योजना बनाई है। अगर टीम बढ़ेगी, तो स्पिनरों की भूमिका बढ़ सकती है।"

भारतीय टीम: अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, तिलक वर्मा, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), हार्दिक पांड्या, जितेश शर्मा (विकेटकीपर), अक्षर पटेल, हर्षित राणा, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती, संजू सैमसन, रिंकू सिंह, शिवम दूबे, अर्शदीप सिंह

संयुक्त अरब अमीरात टीम: मुहम्मद वसीम (कप्तान), अलीशान शराफू, राहुल चोपड़ा (विकेटकीपर), आसिफ खान, मुहम्मद जोहैब, हर्षित कौशिक, मुहम्मद फारूक, मुहम्मद जवादुल्लाह, सगीर खान, हैदर अली, जुनैद सिद्दीकी, मुहम्मद रोहिद खान, आर्यांश शर्मा, ध्रुव पराशर, मतिउल्लाह खान, एथन डिसूजा, सिमरनजीत सिंह

Indian Cricket Team Asia Cup 2025
लेटेस्ट क्रिकेट न्यूज, Cricket Live score, Asia Cup Schedule, Asia cup Points Table वाले खिलाड़ियों की जानकारी हिंदी में हिंदुस्तान पर |