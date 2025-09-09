UAE cannot be taken lightly aggression against Pakistan will not be curbed says Suryakumar Yadav asia cup 2025 यूएई को हल्के में नहीं ले सकते, पाकिस्तान के खिलाफ आक्रामकता पर लगाम नहीं होगी: सूर्यकुमार यादव, Cricket Hindi News - Hindustan
Cricket Logo
होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़UAE cannot be taken lightly aggression against Pakistan will not be curbed says Suryakumar Yadav asia cup 2025

यूएई को हल्के में नहीं ले सकते, पाकिस्तान के खिलाफ आक्रामकता पर लगाम नहीं होगी: सूर्यकुमार यादव

एशिया कप में भारत बुधवार को मेजबान यूएई के खिलाफ मैच से अपने अभियान की शुरुआत करेगा। उससे पहले कप्तान सूर्यकुमार यादव ने कहा कि मेजबान टीम को हल्के में नहीं ले सकते। उन्होंने यह भी कहा कि टीम इंडिया रविवार को पाकिस्तान के खिलाफ मैच में मैदान पर अपनी आक्रामकता पर अंकुश नहीं लगाएगी।

Chandra Prakash Pandey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली, भाषाTue, 9 Sep 2025 03:25 PM
share Share
Follow Us on
यूएई को हल्के में नहीं ले सकते, पाकिस्तान के खिलाफ आक्रामकता पर लगाम नहीं होगी: सूर्यकुमार यादव

भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने मंगलवार को कहा कि उनकी टीम पाकिस्तान के खिलाफ रविवार को होने वाले एशिया कप के मुकाबले में आक्रामकता पर अंकुश नहीं लगायेगी।

भारतीय टीम बुधवार को यूएई के खिलाफ ग्रुप ए का पहला मैच खेलेगी जिसके बाद रविवार को उसका सामना चिर प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान से होगा।

सूर्यकुमार ने टूर्नामेंट की पूर्व संध्या पर कप्तानों की प्रेस कांफ्रेंस में कहा, ‘‘मैदान पर आक्रामकता हमेशा रहती है। अगर आपको जीतना है तो इसके बिना काम नहीं चल सकता।’’

उनसे पूछा गया था कि पाकिस्तान के खिलाफ मैच में क्या खिलाड़ी आक्रामकता कम करेंगे। इसी सवाल पर पाकिस्तान के कप्तान सलमान अली आगा ने कहा, ‘‘अगर कोई आक्रामक होना चाहता है तो यह उसका फैसला है। जहां तक मेरी टीम का सवाल है तो मैं कोई दिशा-निर्देश किसी को नहीं देता।’’

सूर्यकुमार ने कहा कि अच्छे अभ्यास सत्र के बाद उनकी टीम लय में है। उन्होंने कहा, ‘‘हमने कुछ अच्छे अभ्यास सत्र किये। अच्छा लग रहा है। एशिया कप की सर्वश्रेष्ठ टीमों से खेलना अच्छी चुनौती होगी।’’

ये भी पढ़ें:एशिया कप: T20 में किस टीम का कैसा रहा है प्रदर्शन? अबतक का लेखा-जोखा
ये भी पढ़ें:एशिया कप: संजू सैमसन का प्लेइंग XI में आना मुश्किल, गंभीर ने दे दिए संकेत!
ये भी पढ़ें:एशिया कप: UAE के खिलाफ कैसी हो सकती है भारत की प्लेइंग XI?

भारतीय कोच लालचंद राजपूत की यूएई टीम भले ही कमजोर मानी जा रही हो लेकिन भारतीय कप्तान ने कहा कि वह मेजबान को हलके में नहीं लेंगे।

उन्होंने कहा, ‘‘वे शानदार क्रिकेट खेल रहे हैं और हाल ही में त्रिकोणीय श्रृंखला में कुछ करीबी मुकाबले खेले हैं। उम्मीद है कि वे एशिया कप में अच्छा प्रदर्शन करेंगे।’’

यह पूछने पर कि क्या पहले मैच में भारतीय टीम कोई प्रयोग करेगी, सूर्यकुमार ने कहा , ‘‘जब आप किसी प्रारूप में खेलते हैं तो आपको यह जानना होता है कि तैयारी कितनी अच्छी है। बिना वजह प्रयोग की क्या जरूरत है। अगर हमें नतीजे मिल रहे हैं तो बदलाव क्यो करेंगे।’’

Asia Cup 2025 Suryakumar Yadav India Vs Pakistan
लेटेस्ट क्रिकेट न्यूज, Cricket Live score, Asia Cup Schedule, Asia cup Points Table वाले खिलाड़ियों की जानकारी हिंदी में हिंदुस्तान पर |