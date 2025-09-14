एशिया कप में खाता खोलने के लिए एक दूसरे का सामना करेंगे यूएई और ओमान

एशिया कप में सोमवार को यूएई बनाम ओमान का मुकाबला होगा। दोनों ही टीमों को टूर्नामेंट में अपनी पहली जीत का इंतजार है। अब तक एशिया कप में एसोसिएट टीमें अपना कोई खास प्रभाव नहीं छोड़ पाई हैं।

मेजबान संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) सोमवार को अबु धाबी में एशिया कप टी20 क्रिकेट टूर्नामेंट के ग्रुप ए मुकाबले में जब पहली बार इस प्रतियोगिता में खेल रहे ओमान से भिड़ेगा तो उसकी कोशिश भारत से मिली हार को भुलाकर मैच जीतने की होगी।

इन दोनों टीमों को अपने पहले मैच में हार का सामना करना पड़ा था और उनका लक्ष्य इस मैच में जीत हासिल करके अपना खाता खोलना होगा।

दूसरी बार एशिया कप में खेल रही यूएई की टीम अपने पहले मैच में 13.1 ओवर में मात्र 57 रन पर ढेर हो गई और भारत ने अपनी सबसे तेज टी-20 जीत दर्ज की।

ओमान का प्रदर्शन भी कुछ बेहतर नहीं रहा। पाकिस्तान के खिलाफ 161 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए टीम 16.4 ओवर में 67 रन पर आउट हो गई, जिससे एसोसिएट टीमों और टूर्नामेंट की दिग्गज टीमों के बीच के अंतर स्पष्ट नजर आने लग गया है।

यूएई के मुख्य कोच लालचंद राजपूत ने माना कि उनकी टीम ने पहले कभी इतनी बेहतरीन गेंदबाज़ी नहीं देखी थी और वे भारत के स्टार खिलाड़ियों के सामने किसी तरह की चुनौती नहीं पेश कर पाए लेकिन उन्हें ओमान के खिलाफ टीम से अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद है।

पाकिस्तान और अफगानिस्तान के खिलाफ त्रिकोणीय श्रृंखला में खेल कर अच्छी तैयारी के साथ इस टूर्नामेंट में उतरी संयुक्त अरब अमीरात की टीम को अगर अपना खाता खोलना है तो कप्तान मुहम्मद वसीम, अलीशान शराफू, राहुल चोपड़ा, आसिफ खान और बाएं हाथ के स्पिनर हैदर अली को अच्छा प्रदर्शन करना होगा।

जहां तक ओमान का सवाल है तो शाह फैसल और आमिर कलीम ने पाकिस्तान के खिलाफ तीन-तीन विकेट लेकर प्रभावित किया, जबकि हम्माद मिर्ज़ा ही एकमात्र बल्लेबाज़ रहे जो थोड़ा बहुत प्रभाव छोड़ पाए।

ओमान के अधिकतर खिलाड़ी अपनी नौकरी और खेल के बीच समन्वय बिठाते हैं और यहां वे अपनी छाप छोड़ने के लिए बेताब होंगे।

टीम इस प्रकार हैं: संयुक्त अरब अमीरात: मुहम्मद वसीम (कप्तान), अलीशान शराफू, अर्यांश शर्मा, आसिफ खान, ध्रुव पराशर, एथन डिसूजा, हैदर अली, हर्षित कौशिक, जुनैद सिद्दीकी, मतीउल्लाह खान, मुहम्मद फारूक, मुहम्मद जवादुल्लाह, मुहम्मद जोहैब, राहुल चोपड़ा, रोहिद खान, सिमरनजीत सिंह, सगीर खान।