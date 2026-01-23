Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़U19 World Cup Updated Points Table Pakistan has finally Qualify Out of 12 These 11 Teams Got Super Six Tickets
U19 World Cup Points Table: पाकिस्तान आखिरकार हुआ सफल, बांग्लादेश पर लटकी तलवार! भारत समेत ये टीमें सुपर-6 में
संक्षेप:
U19 World Cup Updated Points Table- पाकिस्तान ने जिम्बाब्वे को हराकर आखिरकार सुपर-6 का टिकट हासिल कर लिया है। 12 में से अभी तक 11 टीमें अगले हाउंड में पहुंच गई है, वहीं आखिरी पायदान के लिए जंग बाकी है।
Jan 23, 2026 05:55 am IST
U19 World Cup Updated Points Table- पाकिस्तान ने जिम्बाब्वे को हराकर अंडर-19 वर्ल्ड कप सुपर-6 के लिए आखिरकार क्वालीफाई कर लिया है। जिम्बाब्वे ने पहले बैटिंग करते हुए पाकिस्तान के सामने मात्र 129 रनों का टारगेट रखा था, इस स्कोर को मैन इन ग्रीन ने समीर मन्हास की 74 रनों की नाबाद पारी के दम पर 26.2 ओवर में ही 8 विकेट रहते हासिल कर लिया। इस जीत के साथ पाकिस्तान अंडर-19 वर्ल्ड कप के अगले राउंड में पहुंच गई है। भारत-पाकिस्तान समेत अभी तक 12 में से 11 टीमों ने सुपर-6 के लिए क्वालीफाई कर लिया है। आखिरी पायदान के लिए बांग्लादेश और यूएसए के बीच जंग है।
अंडर-19 वर्ल्ड कप सुपर-6 के लिए क्वालीफाई करने वाली टीमें-
ग्रुप-ए- श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड
ग्रुप-बी- भारत, न्यूजीलैंड
ग्रुप-सी- इंग्लैंड, पाकिस्तान, जिम्बाब्वे
ग्रुप-डी- अफगानिस्तान, वेस्टइंडीज, साउथ अफ्रीका
ICC U19 वर्ल्ड कप ग्रुप-ए पॉइंट्स टेबल
|टीम
|मैच
|जीत
|हार
|नो रिजल्ट
|पॉइंट्स
|नेट रन रेट
|श्रीलंका (Q)
|2
|2
|0
|0
|4
|+3.090
|ऑस्ट्रेलिया (Q)
|2
|2
|0
|0
|4
|+2.047
|आयरलैंड (Q)
|3
|1
|2
|0
|2
|-1.005
|जापान
|3
|0
|3
|0
|0
|-2.408
ICC U19 वर्ल्ड कप ग्रुप-बी पॉइंट्स टेबल
|टीम
|मैच
|जीत
|हार
|नो रिजल्ट
|पॉइंट्स
|नेट रन रेट
|भारत (Q)
|2
|2
|0
|0
|4
|+2.025
|न्यूजीलैंड (Q)
|2
|0
|0
|2
|2
|0
|बांग्लादेश
|2
|0
|1
|1
|1
|-0.621
|यूएसए
|2
|0
|1
|1
|1
|-3.144
ICC U19 वर्ल्ड कप ग्रुप-सी पॉइंट्स टेबल
|टीम
|मैच
|जीत
|हार
|नो रिजल्ट
|पॉइंट्स
|नेट रन रेट
|इंग्लैंड (Q)
|3
|3
|0
|0
|6
|+2.876
|पाकिस्तान (Q)
|3
|2
|1
|0
|4
|+0.642
|जिम्बाब्वे (Q)
|3
|0
|2
|1
|1
|-2.916
|स्कॉटलैंड
|3
|0
|2
|1
|1
|-2.986
ICC U19 वर्ल्ड कप ग्रुप-डी पॉइंट्स टेबल
|टीम
|मैच
|जीत
|हार
|नो रिजल्ट
|पॉइंट्स
|नेट रन रेट
|अफगानिस्तान (Q)
|3
|3
|0
|0
|6
|+2.487
|वेस्टइंडीज (Q)
|3
|2
|1
|0
|4
|+0.230
|साउथ अफ्रीका (Q)
|3
|1
|2
|0
|2
|+1.640
|तंजानिया (Q)
|3
|0
|3
|0
|0
|-5.446
